Od 13 grudnia 2026 r. podróżni korzystający z regionalnych połączeń z Olsztyna do Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i Gdyni będą musieli zmienić sposób planowania przejazdów. Wraz z nowym rozkładem jazdy znikną bezpośrednie kursy POLREGIO na tych trasach. Samorząd zapewnia, że przesiadki zostaną skoordynowane, a na części odcinków liczba pociągów wzrośnie.

Zmiany dotyczą połączeń regionalnych pomiędzy województwami warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Nie oznaczają całkowitego zerwania kolejowych połączeń między wymienionymi miastami, lecz koniec możliwości przejazdu wskazanymi pociągami regionalnymi bez zmiany składu. O szczegółach informował Rynek Kolejowy, powołując się na wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zmiany opisał również Portal Samorządowy.

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Olsztyn - Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław. Przesiadka w Jabłonowie Pomorskim

Z nowym rozkładem 2026/2027 przestaną kursować bezpośrednie regionalne pociągi POLREGIO łączące Olsztyn z Bydgoszczą, Toruniem i Inowrocławiem. Dotyczy to także podróży w przeciwnym kierunku. Pasażerowie mają zmieniać pociąg w Jabłonowie Pomorskim, na stacji położonej niedaleko granicy województw, przy linii kolejowej nr 353.

Dla osób przyzwyczajonych do jazdy jednym składem oznacza to dodatkowy etap podróży. Szczególnie ważne będą godziny przyjazdu i odjazdu obu pociągów, czas na przejście między peronami oraz ewentualne opóźnienia. Samorząd warmińsko-mazurski zapowiada odpowiednie skomunikowanie kursów, ale rzeczywisty komfort podróży będzie można ocenić po sprawdzeniu konkretnych połączeń w nowym rozkładzie.

Bezpośrednie pociągi z Olsztyna do Gdyni również znikną

Zmiany obejmą także relację Olsztyn – Gdynia. Według informacji przekazanych Rynkowi Kolejowemu, ma to związek ze zmianą przewoźnika na zelektryfikowanych liniach województwa pomorskiego. Podróżni korzystający z regionalnych kursów będą musieli przesiadać się w Iławie lub Elblągu.

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Oznacza to, że pasażer planujący podróż do Trójmiasta powinien zwrócić uwagę nie tylko na godzinę odjazdu z Olsztyna, ale również na dalszy pociąg po przesiadce. Sama zapowiedź skomunikowania kursów nie jest jeszcze gwarancją identycznego czasu przejazdu jak wcześniej.

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Więcej kursów w stronę Malborka i Trójmiasta

Choć część bezpośrednich relacji zostanie zlikwidowana, samorząd zapowiada rozbudowę oferty na innych odcinkach. Jak podał Rynek Kolejowy, nowy rozkład ma przewidywać 10 par pociągów z Iławy w kierunku Malborka oraz 19 par z Elbląga w tym kierunku. Władze województwa oceniają, że możliwości dalszej podróży w stronę Trójmiasta będą dobre.

Wzrosnąć ma również liczba kursów na trasie Elbląg – Malbork oraz na odcinku Iława – Malbork. To ważne rozróżnienie: większa częstotliwość przejazdów na wybranych fragmentach sieci nie oznacza utrzymania bezpośrednich pociągów z Olsztyna do dotychczasowych stacji końcowych.

Dlaczego zmienia się organizacja połączeń?

Jak wyjaśnił Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wypowiedzi przytoczonej przez Rynek Kolejowy, nowe zasady obejmują połączenia na liniach stycznych między regionami. W przypadku kursów do Gdyni istotna jest również zmiana organizacji przewozów w województwie pomorskim. Samorząd zapewnia, że nowe przesiadki mają być odpowiednio skomunikowane.

Z perspektywy pasażera najważniejsza jest jednak nie sama organizacja przewozów, ale możliwość dotarcia na miejsce bez długiego oczekiwania na kolejny skład. Osoby dojeżdżające regularnie do pracy, szkoły lub na uczelnię powinny porównać godziny nowych połączeń z dotychczasowym rozkładem.

Co powinni sprawdzić pasażerowie przed 13 grudnia?

Przed planowaną podróżą warto sprawdzić w oficjalnej wyszukiwarce rozkładów pełną trasę, a nie tylko pierwszy odcinek. W szczególności należy zweryfikować stację przesiadkową, czas oczekiwania na kolejny pociąg, obowiązujące zasady biletowe i dostępność połączenia w konkretnym dniu tygodnia. Podane zapowiedzi dotyczą nowego rocznego rozkładu, który ma wejść w życie 13 grudnia 2026 r.

Dla podróżnych oznacza to istotną zmianę: bezpośredni regionalny przejazd na wskazanych trasach zastąpi podróż z przesiadką. Czy większa liczba kursów na części odcinków zrekompensuje tę niedogodność, okaże się po wejściu w życie nowego rozkładu i w praktyce codziennych podróży.