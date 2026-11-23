Jakie kompetencje będzie musiał mieć nauczyciel, który będzie uczył obsługi bezzałogowych statków powietrznych? Na to pytanie MEN już niedługo będzie musiało odpowiedzieć, bo taki przedmiot pojawi się w szkołach już od 1 września 2027 r.

W dniu 18 listopada 2026 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 20458 w sprawie szkolenia uczniów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Jej autorka wskazując na potrzebę rozwijania praktycznych kompetencji technicznych uczniów oraz przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych zapytała m.in. o to, w ilu szkołach w Polsce realizowane są obecnie zajęcia obejmujące naukę obsługi lub pilotowania dronów i jaki odsetek wszystkich szkół w Polsce stanowią te placówki?

REKLAMA

REKLAMA

Filozofia, muzyka czy obsługa dronów? Zdecyduje dyrektor

W odpowiedzi wskazano, że dynamiczny rozwój technologii bezzałogowych oraz ich coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, wskazują na rosnące znaczenie rozwijania kompetencji młodzieży w tym zakresie. Istotne jest zatem zapewnienie uczniom możliwości zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy.

I jak się okazuje, szkoły mają taką możliwość. Obowiązujące przepisy pozwalają im na podejmowanie działań służących rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym również w zakresie nowych technologii (art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Niezależnie od tego w ramach prac nad zmianami w kształceniu ogólnym w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych w ramach reformy edukacji „Kompas Jutra”, planowane jest rozszerzenie katalogu przedmiotów do wyboru przez dyrektora szkoły, wśród których przewidziano m.in. przedmiot pn. „bezzałogowe statki powietrzne”. To dyrektor szkoły będzie wybierał dwa przedmioty, które będą realizowane w placówce, którą kieruje. Dostępny katalog zawiera: sztuki wizualne, muzykę, język łaciński i kulturę antyczną, filozofię, wiedzę o mediach, historię sztuki, wstęp do rozumowań matematycznych, matematykę wyższą, analizę i modelowanie danych, astronomię, technologie przełomowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. Jeden z wybranych przedmiotów będzie realizowany w klasie I w wymiarze jednej godziny tygodniowo, natomiast drugi – w jednej z kolejnych klas, również w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Który nauczyciel nauczy obsługi drona?

Kto będzie prowadził tego rodzaju zajęcie? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Póki co są prowadzone prace nad określeniem wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli, którzy mogliby prowadzić zajęcia z przedmiotu „bezzałogowe statki powietrzne”. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych planowane jest od 1 września 2027 r., począwszy od klas pierwszych, a następnie sukcesywnie w kolejnych latach w kolejnych klasach. Niezależnie od tego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło intensywne działania na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do zmian technologicznych wynikających m.in. z automatyzacji przemysłu i transformacji cyfrowej. Obecnie kształcenie zawodowe prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które określają treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia i kryteriów ich weryfikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, nie przewiduje nauczania obsługi dronów. To jednak ma się zmienić. Należy jednak pamiętać, że ewentualne wprowadzenie nowego zawodu w dziedzinie BSP lub uzupełnienie treści nauczania w już istniejących zawodach szkolnictwa branżowego (takich jak np.: technik geodeta, technik rolnik, technik leśnik, technik fotografii i multimediów) musiałoby uwzględniać wymagania określone w szczegółowych regulacjach europejskich oraz przepisach prawa z zakresu lotnictwa cywilnego. Tymczasem te w ostatnich latach dynamicznie i istotnie się zmieniają.