W dniu 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – które wprowadza dla budownictwa mieszkaniowego wymóg spełniania przez budynki (i lokale mieszkalne) klasy akustycznej AQ – 0, która dotąd stosowana była główne w segmencie premium. Nowe wymogi w zakresie ochrony przed nadmiernych hałasem pochodzącym z sąsiedniego lokalu, przewidziano nie tylko dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych (czyli blokach mieszkalnych), ale również dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynków jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale, które dotychczas nie musiały spełniać tak restrykcyjnych norm.

Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany – wchodzą w życie nowe przepisy, 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał rozporządzenie, które ma rozwiązać problem niewystarczającej izolacji akustycznej lokali mieszkalnych i poprawić komfort życia mieszkańców

W dniu 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów i Gospodarki: 29, a do 20 lipca 2026 r. – numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów i Gospodarki: 68).

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Rozporządzenie przewiduje szereg rozwiązań, które mają wpłynąć m.in. na komfort użytkowników budynków mieszkalnych. Ujęto w nim przepisy dotychczas zawarte w:

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

które w wielu miejscach, zostały jednak doprecyzowane.

W projekcie przewidziano m.in. regulacje dotyczące poprawy akustyki w budynkach mieszkalnych – celem ochrony ich mieszkańców przed nadmiernym hałasem i drganiami, a dotychczasowe przepisy, które dotyczyły wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (czyli bloków mieszkalnych) – rozszerzono również na budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynki jednorodzinne, w których wydzielone zostały dwa lokale (mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy).

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Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany – wchodzą w życie nowe przepisy, 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał rozporządzenie wprowadzające obligatoryjną klasę akustyczną AQ‑0 dla wszystkich lokali mieszkalnych (dotychczas stosowana głównie w segmencie premium)

Ważne Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które – według informacji podanej przez Rzeczpospolitą – zostało podpisane przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 20 listopada 2026 r. – w par. 351 ust. 3 – wprowadza obligatoryjną klasę akustyczną AQ – 0, określoną w Polskiej Normie dotyczącej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym (która dotąd stosowana była główne w segmencie premium) dla budynków mieszkalnych: wielorodzinnych ,

, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz

oraz jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy.

Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany – wchodzą w życie nowe przepisy, 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał rozporządzenie, dzięki któremu mieszkańcy bliźniaków i szeregowców także przestaną słyszeć odgłosy spłuczki czy prysznica sąsiada oraz rozmowy dobiegające przez kratki wentylacyjne

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, które – według informacji podanej przez Rzeczpospolitą – zostało podpisane przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 20 listopada 2026 r. – w zakresie przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami w lokalach mieszkalnych – zgodnie z par. 354 ust. 4 zaweira ponadto regulacje, zgodnie z którymi:

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izolacja akustyczna stropu między lokalami mieszkalnymi ma zapewniać zachowanie przez ten strop właściwości akustycznych, w szczególności izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, bez względu na rodzaje zastosowanych warstw wykończeniowych, unika się takiego układu funkcjonalnego, przy którym pomieszczenie higienicznosanitarne, aneks kuchenny lub kuchnia jednego lokalu mieszkalnego lub pomieszczenie techniczne przylega do pomieszczenia mieszkalnego sąsiedniego lokalu mieszkalnego; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia ograniczające przenoszenie przez ścianę dźwięków materiałowych, przy mocowaniu urządzenia i przewodu instalacyjnego wewnątrz lokalu mieszkalnego, stanowiących jego wyposażenie techniczne, stosuje się zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane, oraz dobiera się te zabezpieczenia w sposób, aby poziom hałasu przenoszonego drogą materiałową w pomieszczeniach chronionych nie przekraczał wartości zgodnych co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Ważne Co najistotniejsze – dotychczas, regulacje te (zgodnie z par. 326 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) miały zastosowanie wyłącznie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (czyli bloków mieszkalnych), analogiczną ochroną nie byli jednak objęci mieszkańcy budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynków jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale. Ten stan prawny, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki – ulega jednak zmianie. Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. rozporządzenia – „z uwagi na konieczność ochrony przed nadmiernym hałasem i drganiami również innych budynków, w których oddziaływanie sąsiadów jest znaczne, postanowiono zaostrzyć zakres konieczności spełniania przepisu również na budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowe oraz budynki jednorodzinne, w których wydzielono dwa lokale”.

Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany, bo 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – do jakich budynków (lokali mieszkalnych) będą miały zastosowanie nowe regulacje dotyczące poprawy akustyki: wyłącznie nowo powstających, czy również tych już istniejących?

Zgodnie z par. 2 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – przepisy rozporządzenia (w zakresie poprawy akustyki, a więc wynikające z działu IX projektu) – będą miały zastosowanie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to, że istniejące budynki będą mogły zostać dostosowane do nowych wymogów na zasadzie dobrowolności, a obowiązek powstanie dopiero wówczas, gdy następować będzie np. przebudowa, nadbudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku.

W przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku, a także związanego z nim urządzenia budowlanego – zgodnie z par. 2 ust. 3 ostatniej opublikowanej wersji projektu – przepisy rozporządzenia będą miały ponadto zastosowanie wyłącznie w stosunku do części budynku rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania.

Ważne Nowe przepisy i wynikająca z nich ochrona przed nadmiernych hałasem dobiegającym z sąsiadujących lokali (poza wyjątkiem dotyczącym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku) – dotyczyć będą więc nowo powstających, a nie już istniejących inwestycji. Zgodnie z par. 395 rozporządzenia – nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z par. 394 rozporządzenia (który jest przepisem przejściowym) – na dotychczasowych zasadach (tj. bez uwzględnienia nowych wymogów w zakresie akustyki) – będą jednak mogły zostać wybudowane budynki (lokale mieszkalne), wobec których – przed dniem wejścia w życie rozporządzenia: został złożony wniosek o pozwolenie na budowę , wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,

, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

został złożony wniosek o legalizację, o którym mowa w rozdziale 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub postanowienie o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki – decydując się na zakup mieszkania (a także szeregowca lub bliźniaka) od dewelopera (wobec którego wniosek o pozwolenie na budowę został złożony lub decyzja o pozwolenie na budowę została wydana po wejściu w życie nowych przepisów), warto więc sprawdzać (np. podczas ekspertyzy technicznej/odbioru lokalu) czy:

lokal spełnia wymogi klasy akustycznej AQ – 0,

a w przypadku bliźniaków i szeregowców (ponieważ wobec mieszkań w budynkach wielorodzinnych przepisy te obowiązują także obecnie) – wymogi w zakresie umiejscowienia w lokalu toalety, łazienki, kuchni (lub odpowiednio – aneksu kuchennego) oraz kotłowni w stosunku do umiejscowienia tych samych pomieszczeń w lokalu sąsiadującym, które – co do zasady – nie powinny do siebie przylegać. Jeżeli jednak projekt nadal będzie zakładał ich styczność – warto wówczas zweryfikować, czy zostały przez dewelopera przewidziane odpowiednie zabezpieczenia, które zniwelują przenoszenie się przez ścianę dźwięków dobiegających z tych pomieszczeń i których zastosowanie jest jedynym warunkiem dopuszczalności takiego rozwiązania.

Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany, bo 20 listopada 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – kiedy wchodzą w życie przepisy, które poprawią akustykę lokali mieszkalnych?

W dniu 20 listopada 2026 r. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów i Gospodarki: 29). Zgodnie z par. 395 rozporządzenia – nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie rozporządzenia w Dzienniku Ustaw nastąpi natomiast najpóźniej do dnia 30 listopada br. (zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Technologii skierowanym w dniu 20 listopada br. do dyrektora Departamentu Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych w Rządowym Centrum Legislacyjnym), czyli – rozporządzenie wejdzie w życie najpóźniej w dniu 1 grudnia 2026 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 listopada 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów i Gospodarki: 29, nad którym – przed 20 lipca 2026 r. – prace legislacyjne prowadzone były jako projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod numerem w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 68)

(numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów i Gospodarki: 29, nad którym – przed 20 lipca 2026 r. – prace legislacyjne prowadzone były jako projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod numerem w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 68) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn. zm.) – uchylone z dniem 21 września 2026 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) – uchylone z dniem 21 września 2026 r., ale jego przepisy mogą być nadal stosowane na podstawie przepisów przejściowych – art. 102a-102c – dodanych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– art. 102a-102c – dodanych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.)

Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii