Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje na wyraźną przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Największym zaskoczeniem jest jednak wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, które po miesiącach spędzonych pod progiem wyborczym znów znalazłoby się w parlamencie.

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Wyniki najnowszego sondażu politycznego, opublikowane w na łamach „Super Expressu”, rzucają nowe światło na układ sił na polskiej scenie politycznej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, przy urnach doszłoby do interesujących przetasowań, a skład nowego Sejmu zasiliłoby aż sześć formacji politycznych.

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Koalicja Obywatelska na czele stawki z wyraźną przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością. Kto na trzecim miejscu w zestawieniu partyjnym?

Zgodnie z wynikami badania Instytutu Badań Pollster, niekwestionowanym liderem rankingu poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 31,83 proc. respondentów.

Drugie miejsce na podium zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby liczyć na poparcie rzędu 23,74 proc. badanych. Oznacza to ponad ośmioprocentową stratę do lidera zestawienia. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość, uzyskując wynik na poziomie 13,55 proc.

Które ugrupowania przekroczyłyby próg wyborczy i zdobyły mandaty w nowym Sejmie? Zaskakujący wynik jednej z partii

Poza czołową trójką, w parlamencie znalazłyby się jeszcze trzy inne formacje. Czwarte miejsce w badaniu zajęła Nowa Lewica z wynikiem 8,53 proc., a tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, na którą wskazało 6,16 proc. ankietowanych.

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Szczególną uwagę redakcja „Super Expressu” zwraca jednak na wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy uzyskali 5,04 proc. poparcia, co pozwoliłoby im na objęcie mandatów poselskich. Jak podkreśla dziennik, PSL przekroczyło próg wyborczy po raz pierwszy od wielu miesięcy – w poprzednim badaniu zrealizowanym przez Instytut Badań Pollster partia ta notowała poparcie na poziomie zaledwie 3,34 proc.

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Te formacje znalazły się poniżej progu wyborczego i nie weszłyby do parlamentu

Nie wszystkie ugrupowania uwzględnione w badaniu mogłyby jednak liczyć na reprezentację w Sejmie. Najbliżej przekroczenia pięcioprocentowego progu wyborczego znalazła się partia Rozwój Plus, która uzyskała 4,40 proc. głosów.

Niewiele mniej badanych wskazało na Partię Razem, która osiągnęła wynik 4,26 proc. Zestawienie zamyka Polska 2050 z poparciem wynoszącym 1,98 proc.

Szczegóły metodologiczne najnowszego badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”

Badanie preferencji partyjnych zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 18 i 19 listopada. Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków. (Uwaga: wyniki sondażu odzwierciedlają deklaracje wyborcze w dniach realizacji badania i mogą ulegać zmianom).

Kto wchodzi do Sejmu, a kto zostaje pod progiem? Zobacz pełne wyniki najnowszego sondażu

Oto tabela z wynikami sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” (18–19 listopada 2026). Szczegółowe dane są następujące:

Miejsce Ugrupowanie Poparcie Status względem progu wyborczego (5%) 1. Koalicja Obywatelska 31,83% Wchodzi do Sejmu 2. Prawo i Sprawiedliwość 23,74% Wchodzi do Sejmu 3. Konfederacja Wolność i Niepodległość 13,55% Wchodzi do Sejmu 4. Nowa Lewica 8,53% Wchodzi do Sejmu 5. Konfederacja Korony Polskiej 6,16% Wchodzi do Sejmu 6. Polskie Stronnictwo Ludowe 5,04% Wchodzi do Sejmu (wzrost z 3,34%) 7. Rozwój Plus 4,40% Poniżej progu 8. Partia Razem 4,26% Poniżej progu 9. Polska 2050 1,98% Poniżej progu

Przetasowania na scenie politycznej według sondażu Pollster: sześć partii w Sejmie i powrót PSL nad próg wyborczy

Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje istotne zmiany w układzie sił na polskiej scenie politycznej. Przy wyraźnym prowadzeniu Koalicji Obywatelskiej (31,83 proc.) nad Prawem i Sprawiedliwością (23,74 proc.), kluczowym wydarzeniem jest powrót Polskiego Stronnictwa Ludowego ponad pięcioprocentowy próg wyborczy z wynikiem 5,04 proc. Równocześnie dawny partner koalicyjny ludowców, Polska 2050, odnotował wynik na poziomie 1,98 proc., co oznacza znalezienie się poza parlamentem.

Zestawienie wskazuje także na duże rozdrobnienie po prawej stronie sceny politycznej oraz na lewicy, co przekłada się na potencjalną arytmetykę przyszłego Sejmu. Do parlamentu weszłyby dwie formacje odwołujące się do środowisk konfederackich – Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,55 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,16 proc.) – podczas gdy Rozwój Plus (4,40 proc.) znalazłby się tuż pod progiem. Po lewej stronie mandaty zdobyłaby jedynie Nowa Lewica (8,53 proc.), natomiast Partia Razem (4,26 proc.) nie uzyskałaby reprezentacji poselskiej.