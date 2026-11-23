Czerniak jest groźnym nowotworem, który jednak w początkowym stadium jest możliwy do wyleczenia. Ministerstwo Zdrowia wydało nowe zalecenia dotyczące opieki onkologicznej nad pacjentami chorującymi na czerniaka. Sprawdź, jakie badania należy wykonać!

Czerniak w początkowym stadium można wyleczyć

Czerniak jest jedną z najbardziej agresywnych i niebezpiecznych postaci nowotworów złośliwych. Najczęściej rozwija się na skórze, zwłaszcza w miejscach narażonych na promieniowanie UV. Może jednak występować także w obrębie błon śluzowych oraz w gałce ocznej. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i dużą skłonnością do wczesnych przerzutów, głównie do węzłów chłonnych, płuc oraz mózgu.

REKLAMA

REKLAMA

Choroba dotyka osób w każdym wieku. Przed 40 rokiem życia występuje rzadziej, ale po czterdziestce częstość zachorowań systematycznie rośnie osiągając szczyt po 65 roku życia. W Polsce czerniak nadal stanowi mniejszy odsetek nowotworów skóry — stanowi on zaledwie 2 proc. wszystkich noworozpoznanych nowotworów. Jednak jego zachorowalność dynamicznie rośnie — podwaja się co około 10 lat.

W przypadku czerniaka kluczowa znaczenie ma profilaktyka, regularna samokontrola skóry oraz wczesne wykrycie. Czerniak w początkowym stadium jest niemal całkowicie wyleczalny poprzez chirurgiczne usunięcie zmiany. W obwieszczeniu z 6 listopada 2026 r. Minister Zdrowia określił kluczowe zalecenia w zakresie opieki onkologicznej dotyczących organizacji i postępowania klinicznego w czerniaku.

Czerniaki skóry i błon śluzowych

Kluczowe zalecenia w zakresie opieki onkologicznej dotyczące organizacji i postępowania klinicznego w czerniakach skóry i błon śluzowych obejmują ustalenie rozpoznania patomorfologicznego. Zaleca się także przeprowadzenie wywiadu w kierunku występowania innych nowotworów oraz wywiad rodzinny i rozważenie oceny ryzyka.

REKLAMA

Inne zalecenia obejmują m. in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

leczenie systemowe zgodnie z aktualnymi wytycznymi postepowania diagnostycznoterapeutycznego w czerniakach,

zgodnie z aktualnymi wytycznymi postepowania diagnostycznoterapeutycznego w czerniakach, badanie molekularne w kierunku obecności mutacji genu BRAF,

w kierunku obecności mutacji genu BRAF, limfadenektomię w przypadku obecności klinicznie jawnych przerzutów czerniaka w węzłach chłonnych przy wykluczonej, w badaniach obrazowych, obecności przerzutów odległych,

w przypadku obecności klinicznie jawnych przerzutów czerniaka w węzłach chłonnych przy wykluczonej, w badaniach obrazowych, obecności przerzutów odległych, dermatoskopię ,

, dostęp pacjenta do wczesnej rehabilitacji , specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz w przypadkach tego wymagających, konsultacji psychiatrycznej,

, specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz w przypadkach tego wymagających, konsultacji psychiatrycznej, plan opieki nad pacjentem po zakończonym leczeniu.

Czerniak błony naczyniowej oka

W przypadku pacjenta z podejrzeniem czerniaka błony naczyniowej oka nie jest wymagane ustalenie rozpoznania patomorfologicznego. Z kolei u pacjenta z podejrzeniem czerniaka błony naczyniowej, u którego wykonano zabieg wyłuszczenia gałki ocznej lub wycięcia guza, wymagane jest ustalenie rozpoznania patomorfologicznego.

Inne kluczowe zalecenia w zakresie opieki onkologicznej dotyczące organizacji i postępowania klinicznego w czerniaku błony naczyniowej oka obejmują m. in.:

przeprowadzenie wywiadu w kierunku występowania innych nowotworów oraz wywiad rodzinny i rozważenie oceny ryzyka,

w kierunku występowania innych nowotworów oraz wywiad rodzinny i rozważenie oceny ryzyka, wykonanie w szczególności badania okulistycznego przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej, badania dna oka po poszerzeniu źrenicy,

po leczeniu pacjenta z rozpoznaniem czerniaka błony naczyniowej oka zalecane jest wykonanie badania okulistycznego w pierwszych 2 latach co 3–6 miesięcy, a w kolejnych latach co 6–12 miesięcy.

Pacjentowi należy zapewnić dostęp do wczesnej rehabilitacji, specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz w przypadkach tego wymagających, konsultacji psychiatrycznej. Po zakończonym leczeniu należy opracować plan opieki nad pacjentem.

Podstawa prawna