Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego rzucają nowe światło na portfele polskich seniorów. Choć przeciętne świadczenie z ZUS przekroczyło 4178 zł, to aż połowa emerytów musi przeżyć za znacznie mniejszą kwotę. Zobacz, jak bardzo różnią się wypłaty kobiet i mężczyzn oraz w którym regionie kraju seniorzy dostają najwięcej pieniędzy.

Z najnowszych danych GUS wynika wprost, że „w Polsce w 2025 roku było 7,47 mln emerytów, o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętna emerytura wzrosła o 8,2 proc. i wyniosła 4178,94 zł”. To jednak nie wszytko, bo najbardziej szokuje tak wielka przepaść w świadczeniach, otóż średnia wysokość emerytury mężczyzn to 4978,67 zł, a kobiet – 3421,61 zł.

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Już co czwarty mieszkaniec Polski pobiera świadczenie z ZUS lub KRUS, a liczba emerytów rośnie w błyskawicznym tempie

Jak wynika z raportu GUS, w 2025 roku łączna liczba emerytów i rencistów mieszkających w Polsce osiągnęła pułap 9,45 mln osób. Oznacza to wyraźny, bo wynoszący 0,7 proc., wzrost w porównaniu do statystyk odnotowanych w 2024 roku. Tak duża grupa świadczeniobiorców sprawia, że emeryci oraz renciści stanowili w minionym roku aż 25,3 proc. całej populacji naszego kraju – co w praktyce oznacza, że już co czwarty obywatel Polski utrzymuje się ze świadczeń wypłacanych z systemu emerytalno-rentowego.

Zdecydowaną większość w tej licznej grupie stanowili seniorzy pobierający standardowe emerytury – ich liczba sięgnęła 7,47 mln osób. Oznacza to, że w porównaniu do 2024 roku grono emerytów powiększyło się o kolejne 80,4 tys. świadczeniobiorców, co przekłada się na wzrost na poziomie 1,1 proc. Zupełnie odwrotny trend zaobserwowano natomiast w przypadku osób pobierających renty. Łączna liczba rencistów zmniejszyła się bowiem w ciągu roku o 14,8 tys. osób, notując tym samym spadek o 0,7 proc. względem roku poprzedniego.

Gigantyczna przepaść między emeryturami kobiet i mężczyzn oraz rekordowe wypłaty w jednym województwie

W ubiegłym roku przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 4178,94 zł i wzrosła o 8,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia emerytalne wypłacano w województwie śląskim (średnio było to 4851,75 zł), a najniższe w województwie lubelskim (średnio w wysokości 3776,73 zł). Po marcowej waloryzacji w 2025 r. przeciętna wysokość emerytury mężczyzn wyniosła 4978,67 zł, a kobiet – 3421,61 zł.

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Choć średnie wyliczenia wyglądają optymistycznie, znacznie bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest mediana, która pokazuje realną sytuację finansową większości polskich seniorów. Z danych GUS wynika, że dokładnie połowa wszystkich świadczeniobiorców otrzymywała emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 3544,38 zł – co oznacza, że aż 50 proc. polskich emerytów musiało zadowolić się tą kwotą lub jeszcze niższym przelewem. Również w tym zestawieniu widać wyraźne dysproporcje ze względu na płeć. Połowa mężczyzn pobierała bowiem świadczenie w wysokości do 4548,27 zł, podczas gdy w przypadku kobiet próg ten był znacznie niższy i wynosił zaledwie do 3011,10 zł.

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Łącznie na emerytury w 2025 roku wydano 366,4 mld zł (wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 345,9 mld zł, a na rolniczy 20,5 mld zł. Średni wiek osób przechodzących na emeryturę z ZUS zbliżony jest do ustawowego poziomu – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2025 r. 94,4 proc. kobiet przeszło na emeryturę w wieku 60-64 lata, a 98,4 proc. mężczyzn w wieku 65 lat lub więcej.

Relacja średniej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. wyniosła 55,4 proc. W przypadku KRUS relacja ta wyniosła 28,5 proc. „Świadczenia i łączna kwota wydatków emerytalno-rentowych systematycznie rosną, szczególnie w systemie pozarolniczym. Mimo wzrostu nominalnych świadczeń relacja do przeciętnego wynagrodzenia utrzymuje się na podobnym lub nieco niższym poziomie. Dochody emerytów rosną realnie, choć wciąż są nieco niższe od średnich dochodów w kraju” – podkreślił Główny Urząd Statystyczny.

Wydatki w domach emerytów rosną szybciej niż u reszty Polaków i pochłaniają coraz większą część świadczeń

Z raportu GUS wyłania się również wyraźny obraz rosnących kosztów utrzymania, z jakimi w minionym roku musieli mierzyć się Polacy. Z przekazanych danych wynika, że w tamtym roku przeciętne miesięczne wydatki w polskich gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną osobę wyniosły 2015,42 zł. Co istotne, kwota ta realnie wzrosła o 3,6 proc. w porównaniu do 2024 roku, co pokazuje, że domowe budżety wszystkich obywateli były w tym okresie poddawane coraz większej presji cenowej.

Jeszcze bardziej odczuwalny wzrost kosztów życia dotknął jednak samych seniorów, których budżety są z reguły bardziej obciążone wydatkami na żywność, leki czy rachunki. Z wyliczeń GUS wynika, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych emerytów osiągnęły w 2025 roku pułap 2140,08 zł na osobę. Oznacza to skok aż o 4,4 proc. względem poprzedniego roku – wydatki w domach seniorów rosły więc wyraźnie szybciej niż w przypadku ogółu polskich gospodarstw domowych.