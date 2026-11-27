Żeby nie straszyć od razu zaznaczam - wymogi wprowadzone nowelizacją dotyczą nowych altanek śmieciowych. I nie każdego typu. Decyduje utwardzenie, zadaszenie, rodzaj pojemników na śmieci. Ograniczenia polegają na odsunięciu śmietników od domów - od ściany z oknami i drzwiami musi to być 10 metrów (i więcej). Dodatkowo śmietnik musi być 3 metry od ogrodzenia (i więcej), chyba że będzie sąsiadował z drogą. Wtedy nie ma limitu 3 metrów. Ale jak altanka nie stoi przy drodze to mamy 3 metry + 10 metrów (chyba, że śmietnik w relacji do domu stoi w układzie skoczka szachowego).

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Polacy to weterani w temacie „ograniczenia co do budowy domów”. Coraz lepiej rozpoznajemy kolejne przepisy, które blokują nam posiadanie wymarzonych 120–150 m². Raptem w ciągu ostatnich lat były to: 1) limit odległości domu od szkoły (gminy mają sposoby, aby limitu nie wprowadzać), 2) plany ogólne i 3) limity gęstości zabudowy w gminach podmiejskich. Teraz mamy czwarty przepis, który utrudni budowę domu.

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Nowe limity odległości od ogrodzenia i od domu dla wiaty albo altanki śmieciowej

Wprowadza je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Par. 20 tego aktu prawnego ma m.in. taką treść:

"§ 20. 1. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ma wynosić co najmniej:

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1) 10 m – od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości niewyższej niż 10 m od poziomu terenu dla tego miejsca;

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2) 3 m – od granicy działki budowlanej, na której jest sytuowane"

Dalsza część przepisu pokazuje wyjątki, kiedy nie stosujemy limitów 3 metry i 10 metrów. Najważniejsze są dwa - 1) śmietnik stoi obok drogi (nie ma limitu 3 metry od ogrodzenia) i śmietnik sąsiaduje z śmietnikiem sąsiada przez ogrodzenie (nie ma limitu 3 metry). Wyjątki w języku prawa są zapisane następująco:

"Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane względem tej granicy działki budowlanej, do której przylega:

1) miejsce do gromadzenia odpadów stałych na działce sąsiedniej, pod warunkiem że miejsca te będą się ze sobą stykały;

2) teren lub użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako droga – dr lub grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp;

3) publicznie dostępny plac."

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nie dotyczy każdego śmietnika - to w języku rozporządzenia "miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych" musi być utwardzone, a stojące w nim pojemniki na śmieci to kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi. Kolejny typ śmietnika podlegający rozporządzeniu to śmietnik z zadaszoną osłoną lub przestrzenią wydzieloną, wybudowaną przy użyciu wskazanych materiałów. Jak zaznaczyłem nowe przepisy nie dotyczą już posadowionych altanek śmieciowych i wiat.

Pokażmy na przykładach co oznaczają te regulacje:

Przykład 1: Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik nie znajduje się przy ulicy, musi być oddalony o co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz o 3 metry od granicy działki. Oznacza to, że właściciel musi uwzględnić oba ograniczenia przy planowaniu lokalizacji śmietnika i domu, co może być szczególnie trudne na małych działkach.

Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy (AI) Własne

Przykład 2: Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik znajduje się przy ulicy, nie obowiązuje wymóg zachowania 3 metrów od granicy działki od strony drogi. Nadal jednak trzeba zachować co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, co może utrudnić budowę domu na niewielkiej działce.

Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy (AI) Własne

Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy (AI) Własne Wygenerowany przez AI

Przykład 3: Limit 3 metry między sąsiadami - po 3 metry od każdego sąsiada

Jeżeli dwóch sąsiadów chce ustawić śmietniki przy wspólnej granicy działek, każdy z nich musi co do zasady zachować odległość co najmniej 3 metrów od tej granicy. Oznacza to, że między śmietnikami powinno być co najmniej 6 metrów.

Limit 3 metry między sąsiadami (AI) Własne Wygenerowany przez AI

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy miejsca gromadzenia odpadów na sąsiednich działkach bezpośrednio do siebie przylegają. Wówczas mogą znajdować się przy samej granicy, bez zachowania 3 metrów po każdej stronie. Nie wystarczy jednak, że śmietniki stoją blisko siebie – muszą tworzyć dwa bezpośrednio sąsiadujące miejsca gromadzenia odpadów.

Podsumowanie zakazów:

Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Własne

Limity można obejść poprzez rezygnację z utwardzenia altanki albo wiaty

Ważne zastrzeżenie. Powyższe limity nie dotyczą każdego "miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych." Nie dotyczą postawionych luzem pojemników na śmieci (bez altanki śmieciowej albo wiaty). I to nie każdej altanki. Te podlegające limitom 10 metry i 3 metry są definiowano następująco:

zadaszona osłona lub przestrzeń wydzielona ścianami pełnymi lub ażurowymi wykonanymi z materiałów i wyrobów o klasie reakcji na ogień A1, A2,d0 lub B,d0;

utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;

utwardzony plac z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Altanka śmieciowa albo wiata nie spełniająca tych warunków nie podlega poniższym ograniczeniom.

Wymogi te są prawnie opisane tak:

Miejscem do czasowego gromadzenia odpadów stałych jest:

1) zadaszona osłona lub przestrzeń wydzielona ścianami pełnymi lub ażurowymi wykonanymi z materiałów i wyrobów o klasie reakcji na ogień A1, A2,d0 lub B,d0;

3) utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;

4) utwardzony plac z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Trzy ograniczenia z ustawy z 7 lipca 2023 r.

Na początku artykułu wskazałem 3 ograniczenia dotyczące odległości domu od szkoły, planów ogólnych oraz limitów zabudowy. To ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Przykład 1. Limit odległości domu od szkoły

Dom powinien powstać w odległości nie większej niż - w przypadku szkół podstawowych - 1,5 km w miastach i 3 km poza miastami, mierzoną drogą dojścia. Gminy mogą nie stosować tego obowiązku odpowiednio podejmując uchwały. W przypadku wprowadzenia jednak takich limitów mogą być one inne liczbowo. Np. 5 km jako minimalna odległość między nowo budowanym domem a szkołą gminną.

Przykład 2. Plany ogólne gmin

Działka, na której wcześniej można było uzyskać decyzję WZ, może po wejściu planu ogólnego utracić taką możliwość, szczególnie gdy znajdzie się poza obszarem uzupełnienia zabudowy. Główna restrykcja obejmuje działki rolne z potencjałem na przekształcenie w budowlaną.

Przykład 3. Limity gęstości zabudowy w gminach podmiejskich

Mamy tu obowiązek obliczania chłonności terenów już przeznaczonych pod mieszkalnictwo. I ograniczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. Z wzorów dla gminy wynika, że może wydać pozwolenia na budowę 789 domów, a popyt wynosi 1200 domów.

Źródło wspólne: Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)