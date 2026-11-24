Polacy to weterani w temacie „ograniczenia co do budowy domów”. Coraz lepiej rozpoznajemy kolejne przepisy, które blokują nam posiadanie wymarzonych 120–150 m². Raptem w ciągu ostatnich lat były to: 1) limit odległości domu od szkoły, 2) plany ogólne i 3) limity gęstości zabudowy w gminach podmiejskich. Teraz mamy czwarty przepis, który wprowadza limit 10 metrów. To jest limit dla „miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych”. Czyli, mówiąc po polsku, śmietnika, w którym śmieci czekają na odbiór przez śmieciarkę (uwzględniając zasady segregacji odpadów). Dodatkowo, jak śmietnik nie będzie stał przy drodze, to musi być 3 metry od ogrodzenia. Daje to już 13 metrów między śmietnikiem a domem. Jest kilka wyjątków, ale rząd wprowadził generalny nowy limit 10 metrów albo 13 metrów komplikujący budowę nowych domów. Nowe wymogi będą uwzględniane przy wydawaniu pozwoleń na budowę domu.

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Wszystkie poprzednie trzy ograniczenia zostały wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r., której zasadnicza część weszła w życie 24 września 2023 r. Były to"

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Przykład 1. Limit odległości domu od szkoły

Dom powinien powstać w odległości nie większej niż - w przypadku szkół podstawowych - 1,5 km w miastach i 3 km poza miastami, mierzoną drogą dojścia. Gminy mogą nie stosować tego obowiązku.

Przykład 2. Plany ogólne gmin

Działka, na której wcześniej można było uzyskać decyzję WZ, może po wejściu planu ogólnego utracić taką możliwość, szczególnie gdy znajdzie się poza obszarem uzupełnienia zabudowy. Główna restrykcja obejmuje działki rolne z potencjałem na przekształcenie w budowlaną.

Przykład 3. Limity gęstości zabudowy w gminach podmiejskich

Mamy tu obowiązek obliczania chłonności terenów już przeznaczonych pod mieszkalnictwo. I ograniczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. Z wzorów dla gminy wynika, że może wydać pozwolenia na budowę 789 domów, a popyt wynosi 1200 domów.

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Źródło wspólne: Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)

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Nowe limity odległości od ogrodzenia i od domu dla wiaty albo altanki śmieciowej

Limity dotyczą nie postawionych luzem pojemników a altanki śmieciowej/wiaty definiowanej następująco:

zadaszona osłona lub przestrzeń wydzielona ścianami pełnymi lub ażurowymi wykonanymi z materiałów i wyrobów o klasie reakcji na ogień A1, A2,d0 lub B,d0;

utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;

utwardzony plac z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Altanka śmieciowa albo wiata nie spełniająca tych warunków nie podlega poniższym ograniczeniom.

Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik nie znajduje się przy ulicy, musi być oddalony o co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz o 3 metry od granicy działki. Oznacza to, że właściciel musi uwzględnić oba ograniczenia przy planowaniu lokalizacji śmietnika i domu, co może być szczególnie trudne na małych działkach.

Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy Własne

Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik znajduje się przy ulicy, nie obowiązuje wymóg zachowania 3 metrów od granicy działki od strony drogi. Nadal jednak trzeba zachować co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, co może utrudnić budowę domu na niewielkiej działce.

Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy Własne

Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy Własne

Limit 3 metry między sąsiadami - po 3 metry od każdego sąsiada

Jeżeli dwóch sąsiadów chce ustawić śmietniki przy wspólnej granicy działek, każdy z nich musi co do zasady zachować odległość co najmniej 3 metrów od tej granicy. Oznacza to, że między śmietnikami powinno być co najmniej 6 metrów.

m m Własne

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy miejsca gromadzenia odpadów na sąsiednich działkach bezpośrednio do siebie przylegają. Wówczas mogą znajdować się przy samej granicy, bez zachowania 3 metrów po każdej stronie. Nie wystarczy jednak, że śmietniki stoją blisko siebie – muszą tworzyć dwa bezpośrednio sąsiadujące miejsca gromadzenia odpadów.

Podsumowanie zakazów:

Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Własne

Podstawa prawna

Przedstawione w artykule limity 10 metrów i 3 metry (może być konieczność ich sumowania wynikają z poniższego rozporządzenia):