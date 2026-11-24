Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Najniższa krajowa wyniesie 4950 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona do 32,30 zł brutto. Ile pieniędzy faktycznie trafi na konto pracownika i jakich dodatków pracodawca nie może wliczyć do płacy minimalnej?

Płaca minimalna w 2027 roku. Ile wyniesie brutto i netto?

Pracownik zatrudniony na pełny etat będzie miał zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4950 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 144 zł brutto, czyli około 3 proc. W przypadku zatrudnienia na część etatu minimalne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

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Przy standardowych kosztach uzyskania przychodu, zastosowaniu pełnej miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz braku uczestnictwa w PPK pracownik otrzyma 3703,93 zł netto. To o 98,08 zł więcej na rękę niż przed styczniową podwyżką. Ostateczna kwota wypłaty może się różnić w zależności od sytuacji podatkowej pracownika.

Minimalna stawka godzinowa w 2027 roku

Od 1 stycznia 2027 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30 zł brutto. Dotyczy ona objętych ustawą umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Nie należy jej utożsamiać ze stawką godzinową pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, która przy miesięcznej płacy minimalnej zależy od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu.

Czego nie wlicza się do płacy minimalnej?

Przy ustalaniu, czy pracownik otrzymuje ustawowe minimum, nie uwzględnia się następujących świadczeń:

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• nagrody jubileuszowej

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• odprawy emerytalnej lub rentowej

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

• dodatku za pracę w porze nocnej

• dodatku za staż pracy

• dodatku za szczególne warunki pracy

Oznacza to, że pracodawca nie może wykorzystać tych świadczeń do uzupełnienia wynagrodzenia do ustawowego minimum.