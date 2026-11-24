Najnowsze badanie opinii publicznej sprawdza, jak wyglądałby rozkład sił w polskim parlamencie w przypadku radykalnej polaryzacji i połączenia sił przez główne obozy polityczne. Wyniki sondażu zrealizowanego dla dziennika „Super Express” pokazują wyraźną przewagę jednego z sojuszy, choć polityczne kulisy wskazują na zupełnie inną strategię obu stron.

Hipotetyczne starcie dwóch wielkich koalicji w wyborach do Sejmu wskazuje na wyraźnego faworyta

Instytut Badań Pollster na zlecenie redakcji „Super Expressu” zapytał Polaków o ich preferencje wyborcze w nietypowym wariancie. Respondentom przedstawiono scenariusz, w którym wybory parlamentarne odbywają się w najbliższą niedzielę, a na kartach do głosowania widnieją wyłącznie dwa szerokie bloki polityczne.

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Pierwszy z nich stanowił sojusz ugrupowań współtworzących obecną koalicję rządzącą, w skład którego weszły Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica, Polska 2050 oraz Unia Centrum. Po drugiej stronie stanął zjednoczony obóz prawicowy, skupiający Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej oraz Rozwój Plus.

Z opublikowanych właśnie rezultatów wynika, że w takim bezpośrednim starciu górą byłaby obecna koalicja rządowa, zdobywając 54 proc. głosów. Opozycyjny blok prawicowy mógłby w tym wariancie liczyć na poparcie rzędu 46 proc. badanych.

Kulisy negocjacji przedwyborczych i rozbieżne strategie obozu rządzącego oraz partii prawicowych

Analizując zaprezentowane wyniki, dziennikarze „Super Expressu” zwracają uwagę na bieżącą dynamikę na polskiej scenie politycznej i podejście poszczególnych formacji do budowania wspólnych list. Z ustaleń redakcji wynika, że ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej prowadzą już rozmowy nad porozumieniem dotyczącym izby wyższej parlamentu, czyli tzw. paktem senackim.

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W komentarzu do badania redakcja zaznacza, że w przypadku tej części sceny politycznej „być może (...) zdecydują się również na wystawienie wspólnych list do Sejmu”. Zupełnie inne nastroje panują jednak w obozie sprawującym obecnie władzę, który mimo korzystnego wyniku w sondażu pozostaje sceptyczny wobec pełnej integracji wyborczej. Jak podkreśla dziennik, partie tworzące koalicję rządową „nie chcą na razie słyszeć o wspólnym starcie w wyborach”.

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Badanie Instytutu Badań Pollster zostało zrealizowane w dniach 18 oraz 19 listopada. Odbyły się na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych mieszkańców Polski.