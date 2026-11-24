19 proc. ogółu wydatków związanych z niezdolnością do pracy w 2025 r., czyli 11,9 mld zł, dotyczyło zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – wynika z najnowszego raportu ZUS opisanego przez „Rz”.

Wzrost wydatków ZUS na świadczenia społeczne

Jak podaje gazeta, wyniki raportu ZUS „Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2025 r.” pokazują, że wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez Zakład w ostatnich pięciu latach wzrosły o 58,3 proc. Według dziennika, w ubiegłym roku wyniosły one 458,86 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 9,4 proc.

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Zaburzenia psychiczne największym obciążeniem systemu

Jak informuje „Rz”, jednym ze składników tych wydatków są koszty ponoszone przez ZUS i pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, które w ubiegłym roku wyniosły łącznie 62,59 mld zł. „Największy udział miały zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (19 proc.), które kosztowały 11,9 mld zł” – pisze dziennik.

Ekspert Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że przy tego rodzaju świadczeniach, warto również zwrócić uwagę na krótkoterminowe zwolnienia chorobowe, których udział systematycznie rośnie. Jak informuje „Rz”, zwolnienia wystawiane na okres nie dłuższy niż pięć dni stanowią już około 40 proc. wszystkich zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy z powodu choroby.

- Warto zweryfikować, czy obecne mechanizmy zapewniają odpowiednią kontrolę – podkreśla w rozmowie z „Rz” Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.