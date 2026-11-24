Minimalny wiek dostępu do mediów społecznościowych – jest projekt

Do konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt ustawy o minimalnym wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych. Projekt ustawy przewiduje, że osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły zakładać ani korzystać z kont w serwisach społecznościowych objętych nowymi przepisami.

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Ograniczenia obejmą platformy, które stwarzają ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa dzieci, m.in. umożliwiają kontakt z nieznajomymi, wykorzystują algorytmy rekomendujące treści na podstawie profilowania użytkowników lub stosują mechanizmy zachęcające do wielogodzinnego korzystania z serwisu. Nowe przepisy nie obejmą komunikatorów internetowych i platform edukacyjnych - wyjaśnia resort cyfryzacji.

Obowiązek skutecznego potwierdzania wieku użytkowników będzie spoczywał na dostawcach serwisów społecznościowych. Do potwierdzania wieku będzie można wykorzystać m.in. europejski portfel tożsamości cyfrowej oraz usługę w aplikacji mObywatel. Rozwiązania te mają umożliwiać potwierdzenie wymaganego wieku z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przestrzeganie nowych przepisów będzie kontrolował prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Platformom, które nie wywiążą się z ustawowych obowiązków, będą grozić kary finansowe w wysokości do 6 proc. ich rocznego światowego obrotu.

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Projekt ustawy zakłada również wzmocnienie roli edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży. W podstawach programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego znajdą się treści dotyczące higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności oraz wpływu nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne. Dzieci i młodzież będą uczyć się rozpoznawania zagrożeń w sieci, reagowania na cyberprzemoc i mowę nienawiści oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Rozwiązania chcą wprowadzić inne państwa UE

Polska nie jest pierwszym państwem, które chce wprowadzić ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych. W marcu 2026 r. rząd federalny Austrii zapowiedział ustanowienie minimalnego wieku 14 lat dla korzystania z wybranych platform społecznościowych, wskazując na zagrożenia związane z uzależniającymi mechanizmami projektowania usług cyfrowych, cyberprzemocą, dezinformacją oraz negatywnym wpływem mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

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W lipcu 2026 r. austriacki rząd skierował do konsultacji publicznych projekt przepisów przewidujący ograniczenie dostępu do platform wykorzystujących mechanizmy sprzyjające nadmiernemu korzystaniu z usług cyfrowych, takie jak algorytmy rekomendacyjne oparte głównie na treściach pochodzących od nieznajomych użytkowników, nieskończone przewijanie treści (infinite scroll), automatyczne odtwarzanie materiałów, systemy nagród za aktywność czy powiadomienia zachęcające do ponownego korzystania z platformy. Wśród usług objętych projektowanymi regulacjami wskazywane są m.in. TikTok, Instagram, YouTube i Snapchat.

Projekt zakłada obowiązek stosowania mechanizmów weryfikacji wieku przy zachowaniu zasad ochrony prywatności. Rozważane rozwiązania opierają się na modelu, w którym platforma otrzymuje jedynie informację o spełnieniu wymogu wiekowego przez użytkownika, bez dostępu do jego pełnych danych identyfikacyjnych. Jedną z możliwych metod weryfikacji ma być wykorzystanie krajowego systemu identyfikacji elektronicznej ID Austria.

W lutym 2026 r. portugalski parlament przyjął w pierwszym czytaniu projekt przepisów ograniczających dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Projekt został przedstawiony przez rządzącą partię Social Democratic Party (PSD) i uzyskał szerokie poparcie parlamentarne. Przepisy są nadal przedmiotem dalszych prac legislacyjnych dotyczących szczegółów wdrożenia.

Przyjęty kierunek zakłada ustanowienie minimalnego wieku 16 lat dla samodzielnego korzystania z mediów społecznościowych, obowiązkową weryfikację wieku, zweryfikowaną zgodę rodzicielską dla użytkowników w wieku 13-16 lat oraz dodatkowe obowiązki platform w zakresie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami i uzależniającymi mechanizmami działania usług cyfrowych.

EU Kids Act, czyli propozycja Komisji Europejskiej na poprawę bezpieczeństwa w sieci

Propozycja resortów cyfryzacji i edukacji narodowej wprost czerpie z legislacyjnego wniosku Komisji Europejskiej – EU Kids Act, który instytucja przedstawiła w połowie września tego roku. Choć pierwszy krok do wypracowania wspólnych rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej został postawiony, faktyczne wprowadzenie identycznych przepisów w krajach członkowskich może dojść do skutku dopiero za kilka lat.

Unijny projekt skupia się on na kilku filarach. Pierwszym z nich jest ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych. Zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały w ogóle dostępu do social mediów. W dalszej kolejności dzieci w wieku od 13 do 15 lat będą mogły uzyskiwać dostęp do mediów społecznościowych wyłącznie za pośrednictwem kont opiekunów. Tym samym dopiero po ukończeniu 15 roku życia, nastolatek będzie mógł założyć własne konto w mediach społecznościowych. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, stanie się to ogólnounijnym prawem i państwa członkowskie będą musiały dostosować do niego krajowe przepisy.

Zgodnie z propozycją zostanie złożony szereg obowiązków na wszystkich dostawców usług internetowych oferujących niepełnoletnim dostęp do mediów społecznościowych, udostępnianie wideo, gry wideo online, towarzyszy sztucznej inteligencji i chatboty. Nowe wymogi obejmą zakaz wykorzystywania uzależniających funkcji i opartych na profilowaniu kanałów rekomendacji. Wprowadzony ma zostać także zakaz nieskończonego przewijania treści bez punktów zatrzymania, wykorzystywania przez producentów sztuczek z nagrodą i powiadomień push podczas godzin snu, a także niechcianego kontaktu z nieznajomymi. Ponadto towarzysze sztucznej inteligencji i chatboty muszą być domyślnie wyłączone i nie mogą symulować relacji międzyludzkich w sposób, który tworzy emocjonalną zależność.

Zgodnie z projektem profile osób niepełnoletnich będą musiały być domyślnie prywatne, z wyłączoną geolokalizacją, dostępem do kamery i mikrofonu. Usługi online będą musiały również oferować osobom niepełnoletnim łatwe sposoby blokowania i wyciszania użytkowników, skuteczne narzędzia zarządzania czasem oraz bezpieczne systemy rekomendacji, które osoby niepełnoletnie mogą kontrolować, dostrajać i resetować.

UE również stawia na skuteczną weryfikację wieku

Wszystkie usługi internetowe i sklepy z aplikacjami będą musiały korzystać z narzędzi służących weryfikacji wieku. Na przykład poprzez korzystanie z unijnej aplikacji do weryfikacji wieku, która nie przechowuje dokumentów tożsamości ani danych biometrycznych, spełniając tym samym najwyższe gwarancje ochrony prywatności. Ponadto dostawcy usług mediów społecznościowych i platform udostępniania plików wideo zostaną wezwani do przeprowadzenia weryfikacji wieku, gdy użytkownik otworzy nowe konto. Jeśli chodzi o istniejące konta, dostawcy będą musieli oszacować wiek użytkownika na podstawie wskaźników zastępczych (np. data utworzenia konta, dane karty kredytowej).

Co ważne, projekt EU Kids Act odwraca „ciężar dowodu”, nakładając na dostawców bardzo dużych platform internetowych odpowiedzialność za udowodnienie, że ich usługi są „bezpieczne już w fazie projektowania”. Będą one zobowiązane do przedłożenia planu zgodności Komisji Europejskiej oraz niezależnemu audytorowi.

Ramy egzekwowania nowych przepisów, jeśli zaczną obowiązywać, będą opierać się na strukturach już istniejących na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA) i aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), z wykorzystaniem ustanowionych mechanizmów i istniejącej wiedzy fachowej. Jednak unijna propozycja zakłada wprowadzenie przyspieszonych procedur egzekwowania przepisów wobec dostawców usług w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących dzieci, w ramach których Komisja powinna zakończyć dochodzenia w ciągu 90 dni.