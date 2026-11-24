Sejm przyjął przepisy, które dają szefowi MSWiA potężne narzędzie do walki z dezinformacją. Zdaniem prawników i Warsaw Enterprise Institute ustawa pozwala jednak na natychmiastowe blokowanie firm oraz ograniczanie wolności słowa na podstawie niejasnych kryteriów.

Sejm uchwalił już ustawę o środkach ograniczających (rządowy projekt o numerze druku sejmowego 3003), która pozwoli ministrowi spraw wewnętrznych operować dotkliwymi zakazami wobec osób i firm bez wcześniejszego wyroku sądu. Nowe przepisy grożą zamrażaniem majątku i mogą stać się narzędziem ograniczania wolności słowa oraz niezależności mediów. Warsaw Enterprise Institute „stanowczo sprzeciwia się tym rozwiązaniom i uważa, że przepisy tego typu nigdy nie powinny wejść w życie”.

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Walka z rosyjską dezinformacją jako pretekst do wprowadzenia niezwykle szerokich sankcji

Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że w założeniach ustawa wprowadza sankcje mające na celu zwalczanie obcej ingerencji oraz manipulacji w środowisku informacyjnym, czyli działania dezinformacyjne wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Taki cel nie może zostać uznany za coś nieuzasadnionego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wojnę informacyjną, za którą odpowiadają dywersanci i boty opłacane przez Kreml.

Za pomocą tej ustawy rząd chce uporządkować przepisy sankcyjne, m.in. poprzez rozszerzenie możliwości wpisania na listę sankcyjną osób lub firm, które inicjują, realizują, koordynują lub finansują ingerencję i manipulację w środowisku informacyjnym stwarzające poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Ochrona dziennikarzy tylko na papierze? Minister sam oceni, kto przekroczył granicę

Oznaczałoby to – zdaniem WEI – możliwość zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych, co jest środkiem wyjątkowo dotkliwym, zwłaszcza jeśli mechanizm ten zostanie zastosowany błędnie. W trakcie prac sejmowych takie elementy jak korzystanie z wolności wyrażania poglądów, pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji, wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, prowadzenie działalności dziennikarskiej, publicystycznej lub wydawniczej, czy ujawnianie informacji w interesie publicznym zostały wprost wskazane jako nieobjęte przepisami tej ustawy.

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Jednak ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ ustawa przewiduje wyjątek w przypadku świadomego i rzeczywistego udziału w ingerencji informacyjnej. Tym samym pozostawiając ministrowi istotną swobodę oceny, czy ustawowe przesłanki zostały spełnione.

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Natychmiastowa blokada kont i paraliż firmy jeszcze przed jakimkolwiek wyrokiem sądu

Najpoważniejsze zastrzeżenie do tej ustawy – według WEI – dotyczy rozwiązania, zgodnie z którym decyzja administracyjna MSWiA podlega natychmiastowemu wykonaniu, a wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje jej skutków. Zdecydowane ruchy bardzo często są niezbędne do tego, żeby chronić bezpieczeństwo państwa, w tym jego odnogi informacyjnej. Jednocześnie jednak nie można pozwolić, aby nieprecyzyjne konstruowanie przesłanek związanych ze wspieraniem obcej ingerencji i manipulacji w środowisku informacyjnym, były usprawiedliwiane argumentem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której granica między działalnością dezinformacyjną a korzystaniem z wolności wypowiedzi będzie zależała od oceny organu władzy publicznej. Zapewnienia przedstawicieli rządu, że regulacje mają dotyczyć przede wszystkim zorganizowanych działań dezinformacyjnych, nie zastępują odpowiednio precyzyjnych przepisów ustawowych” – słusznie zauważa konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Choć ustawa definiuje ingerencję i manipulację w środowisku informacyjnym, przyjęte sformułowania pozostawiają zbyt szerokie pole do interpretacji, zwłaszcza w kontekście tak daleko idących mechanizmów ingerujących w wolność wypowiedzi.

Groźba pełzającej cenzury i efektu mrożącego. Eksperci wzywają do napisania przepisów od nowa

Warsaw Enterprise Institute stwierdza, że przepisy przewidziane przez tę ustawę budzą konkretne zastrzeżenia na płaszczyźnie zgodności z Konstytucją. Mecenas Mikołaj Mrowiec zwraca uwagę na niebezpieczeństwo sytuacji granicznych, w których legalna działalność dziennikarska, nawet prowadzona z zachowaniem standardów redakcyjnych, może prowadzić do rozpowszechniania informacji zbieżnych z narracją państwa wrogiego Polsce. Gdzie w takim momencie MSWiA postawi granicę, po przekroczeniu której wyda właściwą decyzję administracyjną? Co więcej, podnoszone są również argumenty o możliwym powstaniu efektu mrożącego, który uderzy w osoby i podmioty chcące skrytykować działania rządzącego ugrupowania. Tego typu formy „pełzającej” cenzury prewencyjnej są szczególnie szkodliwe dla swobody wypowiedzi i wolności mediów.

Dlatego jako Warsaw Enterprise Institute „sprzeciwiamy się rozwiązaniom przewidzianym w omawianej ustawie i postulujemy jednocześnie ponowne opracowanie przepisów dotyczących ingerencji informacyjnej, z jednoznacznym określeniem przesłanek stosowania sankcji oraz zagwarantowaniem skutecznej i szybkiej kontroli sądowej. Nie podważamy potrzeby dostosowania istniejących regulacji do wyzwań współczesności, jednak nie możemy przejść obojętnie wobec propozycji przypominającej rozwiązania prawne z czasów słusznie minionych. Dotkliwe decyzje administracyjne MSWiA, których zaskarżenie nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania, mogą zrujnować niejednego człowieka czy przedsiębiorcę, jeśli ich legalna działalność zostanie błędnie zakwalifikowana”.