24 listopada 2026 r. przedstawiciele przemysłu drzewnego i meblarskiego protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Pracodawcy i związki zawodowe wspólnie apelują o zatrzymanie kolejnych ograniczeń w dostępie do drewna, zwiększenie podaży surowca (do 41 mln m3) oraz zapewnienie konkurencyjnych warunków jego zakupu. W ciągu czterech lat w branży drzewnej i meblarskiej ubyło około 50 000 etatów. Kolejne fabryki ogłaszają zwolnienia grupowe. Kolejne fabryki się zamykają.

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Branża meblarska traci miejsca pracy. Pracodawcy i pracownicy wspólnie protestują.

Polski przemysł meblarski zmaga się z kilkoma problemami jednocześnie. Są to wysokie ceny energii elektrycznej, wzrost kosztów zatrudnienia (w tym wynagrodzenia minimalnego), osłabienie popytu na meble w Niemczech oraz rosnąca konkurencja ze strony producentów z Chin.

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Od 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 3010 zł do 4806 zł brutto, czyli o 59,7%. Jednocześnie Niemcy, będące najważniejszym odbiorcą polskich mebli, zmagają się z problemami gospodarczymi. Polscy producenci muszą również konkurować z tanim importem mebli z Chin.

Do tego dochodzą decyzje dotyczące ograniczenia pozyskiwania drewna w polskich lasach. Przedstawiciele przemysłu drzewnego i meblarskiego wskazują, że dostępność i ceny podstawowego surowca mają istotne znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

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Nie tylko zwolnienia w branży meblarskiej. Znikają całe fabryki

Zatrudnienie w polskim przemyśle meblarskim zmniejszyło się ze 165 tys. etatów wiosną 2022 r. do 133 tys. w sierpniu 2026 r. Oznacza to spadek o 32 tys. etatów, czyli o 19,4%. W całej branży drzewnej i meblarskiej ubyło około 50 tys. miejsc pracy.

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Poniższa tabela przedstawia przykłady zwolnień grupowych i zapowiadanych redukcji zatrudnienia od 2024 r.

Problemy dotykają zarówno przedsiębiorstw z polskim kapitałem, jak i zakładów należących do międzynarodowych koncernów. Nie chodzi już wyłącznie o ograniczanie zatrudnienia i dostosowywanie wielkości produkcji do aktualnej liczby zamówień. W niektórych przypadkach podejmowane są decyzje o całkowitej likwidacji fabryk.

Firma Miejscowość Liczba pracowników objętych redukcją zatrudnienia Maripol Meble Polska Kobylnica 259 Andrewex Sławno 184 Telmex Biskupiec 172 IKEA Goleniów i Wielbark 410 Black Red White Zamość i Przeworsk ok. 400 Zorka Jelenia Góra do 365 Łącznie ok. 1790

Postulat nr 1. Zatrzymanie kolejnych ograniczeń dostępu do drewna

Przedstawiciele przemysłu drzewnego i meblarskiego apelują o zatrzymanie kolejnych ograniczeń w pozyskiwaniu drewna w Polsce. Chodzi m.in. o konsekwencje decyzji dotyczących moratorium na wycinkę drzew, tworzenia lasów społecznych oraz ochrony starolasów.

W ocenie przedsiębiorców ograniczanie dostępu do surowca w okresie kryzysu gospodarczego może pogłębiać problemy finansowe zakładów produkcyjnych.

Ograniczenia te służą realizacji celów związanych z ochroną przyrody. Przedmiotem sporu jest jednak ich skala oraz wpływ na funkcjonowanie polskiego przemysłu i zatrudnienie.

Postulat nr 2. Co najmniej 41 mln m³ drewna rocznie od 2027 r.

Protestujący oczekują zapewnienia od 2027 r. podaży drewna na poziomie co najmniej 41 mln m³ rocznie. W materiałach informacyjnych organizatorzy protestu wskazują:

„To warunek stabilnej pracy zakładów i rozwoju branży”.

Przedsiębiorcom zależy nie tylko na zwiększeniu ilości dostępnego drewna, ale również na przewidywalności dostaw w kolejnych latach. Od tego uzależnione są decyzje dotyczące wielkości produkcji, zatrudnienia oraz inwestycji w modernizację fabryk.

Brak pewności co do dostępności podstawowego surowca utrudnia również zawieranie długoterminowych kontraktów z odbiorcami zagranicznymi.

Postulat nr 3. Konkurencyjne warunki zakupu drewna w Polsce

Trzeci postulat dotyczy zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Organizatorzy protestu wskazują:

„Potrzebujemy przejrzystych zasad: cen wywoławczych, zasad sprzedaży i warunków technicznych”.

Samo zwiększenie podaży drewna nie rozwiąże wszystkich problemów przedsiębiorców, jeżeli cena surowca nie będzie pozwalała na skuteczne konkurowanie z zagranicznymi producentami.

Polskie fabryki mebli ponoszą coraz wyższe koszty zatrudnienia, energii oraz zakupu materiałów potrzebnych do produkcji. Jednocześnie nie zawsze mogą podnosić ceny gotowych produktów, ponieważ grozi to utratą zamówień na rzecz zagranicznych konkurentów.

Likwidacja fabryki mebli to problem dla całego miasta

Specyfiką polskiego przemysłu meblarskiego jest lokalizacja wielu zakładów produkcyjnych w małych i średnich miejscowościach. Niejednokrotnie fabryka mebli jest jednym z największych lokalnych pracodawców.

Zwolnienie 200 czy 300 pracowników w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu ma inne konsekwencje niż likwidacja fabryki zatrudniającej tyle samo osób w niewielkiej miejscowości, w której nie ma innych dużych zakładów produkcyjnych.