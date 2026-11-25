63 proc. Polaków przyznało, że zostali oszukani lub niesprawiedliwie potraktowani w sprawach finansowych, natomiast rok temu było to 68 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez BIG InfoMonitor i BIK. Pytane o przyczyny nieetycznych zachowań osoby te najczęściej wymieniały cwaniactwo.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że poprawę widać także w odpowiedziach dotyczących konkretnych nieuczciwych praktyk. Z pozorną promocją, czyli z sytuacją, gdy cena produktu była wyższa niż wcześniej oferowana, zetknęło się 37 proc. badanych, a w ub.r. 45 proc.

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Spada liczba pozornych promocji i ofert bez rachunku

Propozycję wykonania usługi lub sprzedaży towaru bez faktury bądź rachunku otrzymało 36 proc. konsumentów, czyli o 10 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Zmalał również odsetek osób deklarujących ukrycie dodatkowych kosztów w zawieranej umowie – z 33 do 29 proc.

Koszt nieuczciwych zachowań nie zawsze ogranicza się do utraty pieniędzy - wskazali autorzy raportu. Wśród osób, które doświadczyły takich sytuacji, 41 proc. wskazało na spadek zaufania do drugiego człowieka, firmy lub instytucji. Złość i poczucie niesprawiedliwości wskazało po 33 proc. respondentów z tej grupy.

Ukryte koszty w umowach nadal problemem konsumentów

W raporcie zwrócono uwagę, że przedsiębiorcy coraz większą wagę przywiązują do etyki finansowej. „Połowa badanych uznaje ją za bardzo ważną w biznesie – o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei 58 proc. zdecydowanie dostrzega jej wpływ na prowadzenie działalności, wobec 52 proc. w 2025 roku. Za tymi deklaracjami nie idzie jednak poprawa doświadczeń: 76 proc. firm doświadczyło co najmniej jednej z badanych nieetycznych praktyk, wobec 75 proc. rok wcześniej” - podano.

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Najczęstszym problemem nadal jest brak płatności za towar lub usługę, mimo przypomnienia o upływie terminu. Taką sytuację wskazało 48 proc. przedsiębiorców, tyle samo co rok wcześniej. Z kolei 34 proc. firm zetknęło się z propozycją sprzedaży bez paragonu lub faktury w zamian za niższą cenę (32 proc. w 2025 roku). Wzrósł też odsetek przedsiębiorców, którzy spotkali się z sugestią wypłacania części wynagrodzenia poza oficjalną umową – z 24 do 27 proc.

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Polacy za główną przyczynę nieuczciwości uznają cwaniactwo

Ankietowani zapytani o przyczyny nieetycznych zachowań finansowych najczęściej wymieniali cwaniactwo (41 proc.), a w dalszej kolejności - negatywny przykład płynący z góry (29 proc.) oraz społeczne przyzwolenie na nieuczciwe praktyki (27 proc.). Z kolei brak edukacji finansowej wskazało 11 proc. respondentów.

II edycja „Raportu o kulturze finansowej Polaków. Nie wszystkie zachowania da się usprawiedliwić. Etyka finansowa pod społecznym osądem. Postawy konsumentów i przedsiębiorców w świecie finansów”, opracowana przez BIG InfoMonitor i BIK, bazuje na badaniach zrealizowanych przez Quality Watch w czerwcu br. metodą CAWI. Badanie konsumentów przeprowadzono na próbie 1090 osób, a badanie przedsiębiorców - wśród 552 firm.