Wyjazd na wakacje, który miał trwać dwa tygodnie, przeciąga się. Rodzic wysyła wiadomość, że dziecko zostaje za granicą. W takiej sytuacji liczy się czas i spokojne, przemyślane działania. Wyjaśniamy, jak działa konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę.

Uprowadzenie rodzicielskie często nie wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. Zwykle nie ma w nim dramatycznego porwania. Jest wyjazd za zgodą, a potem odmowa powrotu, albo przeprowadzka do innego kraju bez zgody drugiego rodzica. Dla prawa taka sytuacja może oznaczać bezprawne zatrzymanie dziecka, mimo że dziecko jest pod opieką własnego rodzica.

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Na czym polega konwencja haska

Konwencja haska z 1980 r. to umowa międzynarodowa, w której państwa ustaliły wspólną zasadę: dziecko bezprawnie wywiezione lub zatrzymane powinno co do zasady wrócić do państwa swojego dotychczasowego miejsca stałego pobytu. Konwencja nie rozstrzyga, który z rodziców ma wychowywać dziecko. To pytanie ocenia sąd państwa pobytu dziecka sprzed wywiezienia. Postępowanie haskie ma tylko ustalić, czy dziecko ma wrócić, by tam o jego losie zdecydowano.

Konwencja obowiązuje między państwami, które są jej stronami i uznały wzajemnie swoje przystąpienie. Warto więc na początku sprawdzić, czy kraj, do którego wywieziono dziecko, w ogóle jest związany konwencją względem Polski. Jeśli nie, mogą mieć zastosowanie inne mechanizmy, a droga bywa dłuższa.

Terminy: dlaczego nie warto czekać

Konwencja przewiduje, że jeśli wniosek o powrót dziecka złożono w ciągu roku od bezprawnego wywiezienia lub zatrzymania, organ co do zasady nakazuje powrót w terminie do jednego roku zgodnie z art. 12 konwencji. Po upływie tego czasu powrót nadal bywa możliwy, ale organ może uwzględnić, że dziecko zadomowiło się w nowym środowisku. Im dłużej trwa zwłoka, tym trudniejsza argumentacja.

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Sprawy te mają być rozpoznawane w trybie przyspieszonym. Konwencja wskazuje, że jeśli organ nie rozstrzygnie sprawy w ciągu sześciu tygodni, wnioskodawca może żądać wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. W praktyce różnie to bywa z terminowością, dlatego nie należy zakładać, że sprawa zakończy się szybko. Nie można też przewidzieć jej wyniku.

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Jak wygląda procedura

Rodzic pozostawiony w kraju może złożyć wniosek do Centralnego Organu, którym w Polsce jest Ministerstwo Sprawiedliwości albo do Organu Centralnego Państwa gdzie dziecko zostało wywiezione, albo skierować sprawę bezpośrednio do sądu państwa, do którego dziecko wywieziono. Jeśli wniosek zostanie wniesiony do Organu centralnego to wniosek ten przekazywany jest do właściwego sąd gdzie dziecko zostało uprowadzone i sąd ten bada, czy doszło do bezprawnego wywiezienia lub zatrzymania i czy zachodzą okoliczności pozwalające odmówić powrotu.

Konwencja przewiduje wyjątki. Powrót może zostać odmówiony m.in. gdy istnieje poważne ryzyko, że narazi to dziecko na szkodę fizyczną lub psychiczną, albo gdy dziecko sprzeciwia się powrotowi, a jest w wieku i stopniu dojrzałości, który nakazuje uwzględnić jego zdanie (art. 13 konwencji). Drugi rodzic często powołuje się właśnie na te przesłanki, więc przygotowanie rzetelnej dokumentacji ma znaczenie.

Co zrobić w pierwszych dniach

Zabezpiecz dokumenty: akt urodzenia dziecka, paszport, orzeczenia o władzy rodzicielskiej i kontaktach, dokumenty dotyczące miejsca zamieszkania.

Zachowaj korespondencję z drugim rodzicem, zwłaszcza wiadomości dotyczące wyjazdu i planowanego powrotu.

Ustal, gdzie dziecko faktycznie przebywa i kiedy zostało wywiezione lub zatrzymane. To od tej daty liczy się czas.

Nie podejmuj działań na własną rękę, takich jak odbieranie dziecka siłą. Mogą one zaszkodzić w postępowaniu.

Skontaktuj się z prawnikiem, który zna sprawy transgraniczne, jak najszybciej.

Postępowanie w Polsce i rola dwóch systemów prawnych

Gdy dziecko zostaje wywiezione do Polski, sprawy o jego powrót rozpatruje 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych (w I instancji) oraz wyłącznie Sąd Apelacyjny w Warszawie (w II instancji) w trybie nieprocesowym (jako tzw. sprawy opiekuńcze o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką), na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych. Gdy wywieziono dziecko za granicę, potrzebna bywa współpraca z prawnikiem w obu państwach. Dodatkową trudnością bywa język i różnice w procedurze.

W Polsce w postępowaniu przed sądem (w obu instancjach) strony muszą być reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego.

Rzetelna ocena sytuacji na początku pozwala wybrać właściwą ścieżkę. Nie obiecujemy rezultatu, bo o powrocie dziecka decyduje sąd. Możemy natomiast pomóc uporządkować fakty i dokumenty oraz doradzić by uniknąć błędów, które kosztują najwięcej czasu.

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