Cena srebra spadła o dwie trzecie względem styczniowego rekordu, ale zamiast wyprzedaży na półkach widzimy puste magazyny i rosnące marże. Podczas gdy inwestorzy indywidualni rzucili się na przecenione monety, po kruszec ustawia się kolejka z branży AI i motoryzacji. Wyjaśniamy, dlaczego taniejący metal stał się towarem deficytowym.

Cena srebra poszła w dół w ciągu ostatniego miesiąca o blisko jedną czwartą i jest dziś o dwie trzecie niższa niż w rekordowym styczniu. Mimo to na rynku brakuje srebrnych produktów inwestycyjnych. Klienci indywidualni wykorzystują przecenę do zakupów, a dostawy sztabek i monet nie nadążają za popytem. Jednocześnie srebro pozostaje jednym z kluczowych metali przemysłowych – trafia do elektroniki, samochodów elektrycznych, paneli słonecznych i centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję. Przemysł odpowiada za około 60% światowego popytu na ten kruszec. Srebro zyskuje też popularność w Polsce: z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Mennicy Skarbowej wynika, że srebrne sztabki lub monety kupiło już 12% Polaków, a ponad połowa osób kupujących złoto inwestowała również w srebro.

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Runęło z historycznych szczytów, ale w sklepach drożeje. Dlaczego marże na monetach biją rekordy?

Na początku roku srebro przeżywało prawdziwą hossę – 29 stycznia jego cena przekroczyła 121 USD za uncję, najwięcej w historii. Od tego czasu kruszec wyraźnie potaniał – od połowy listopada o blisko 20%. 25 listopada kosztował ok. 41 USD za uncję, o ok. jedną czwartą mniej niż miesiąc wcześniej i o ok. jedną piątą mniej niż przed rokiem. Na notowania srebra i złota wpływają m.in. oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych w USA. Według Silver Institute w styczniu, w szczycie hossy, braki produktów inwestycyjnych były powszechne, a premie na sztabki gwałtownie wzrosły.

Napięcie na rynku detalicznym widać także teraz – w tzw. premiach. Premia to różnica między ceną, jaką klient płaci za monetę lub sztabkę, a giełdową ceną zawartego w niej srebra. Nie jest to prowizja sprzedawcy: obejmuje koszt wybicia monety lub odlania sztabki i marżę mennicy, marżę hurtownika, transport i ubezpieczenie, a dopiero na końcu marżę sklepu. W typowych warunkach premia na popularne srebrne monety bulionowe wynosi w USA ok. 15–25%, a na sztabki 3–8%. Tymczasem 22 listopada przeciętna premia na srebrne monety przekraczała tam 31% i w ciągu miesiąca wzrosła o ponad 10 pkt proc., a na sztabki sięgała 20%. Przy giełdowej cenie ok. 41 USD za uncję za uncjową monetę trzeba więc zapłacić średnio ok. 54 USD. Gdy cena metalu spada, a premie rosną, to wyraźny sygnał, że popyt na gotowe produkty przewyższa ich podaż. W Polsce do ceny srebrnych monet i sztabek dochodzi jeszcze 23% VAT.

Mimo przeceny w długim terminie srebro wyraźnie zyskało na wartości. W listopadzie 2016 r. uncja kosztowała średnio ok. 17,3 USD, a w listopadzie 2006 r. ok. 12,9 USD. Obecna cena jest więc ok. 2,4 raza wyższa niż dziesięć lat temu i ok. 3,2 raza wyższa niż 20 lat temu. Jednocześnie srebro pozostaje wielokrotnie tańsze od złota – za uncję złota trzeba dziś zapłacić ok. 87 razy więcej niż za uncję srebra.

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„Paradoks obecnej sytuacji polega na tym, że gdy cena spada, zainteresowanie fizycznym srebrem wśród klientów indywidualnych rośnie. Wielu inwestorów, którzy w styczniu uznali srebro za zbyt drogie, teraz wraca do zakupów. Problemem jest dostępność. Po styczniowym szczycie mennice i rafinerie ostrożnie planują produkcję, a hurtownicy przy tak dużej zmienności cen nie budują dużych zapasów. W efekcie popularne monety bulionowe i mniejsze sztabki trzeba dziś często zamawiać z wyprzedzeniem, a ich ceny w stosunku do notowań giełdowych są wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu” – mówi Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej.

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Świat od sześciu lat zużywa więcej srebra, niż wydobywa. Polska jest w ścisłej czołówce producentów

W 2025 r. kopalnie na świecie wydobyły 846,6 mln uncji srebra, czyli ok. 26,3 tys. ton (+3% r/r) – wynika z raportu World Silver Survey 2026, przygotowanego przez Metals Focus dla Silver Institute. Ponad połowę wydobycia zapewniają trzy kraje: Meksyk (ok. 5,4 tys. ton), Peru (ok. 4,1 tys. ton) i Chiny (ok. 3,5 tys. ton). W czołówce jest też Polska – KGHM wyprodukował w 2025 r. 1347 ton srebra i był drugim największym producentem na świecie, po meksykańskim Fresnillo.

Większość srebra wydobywa się przy okazji produkcji innych metali – miedzi, ołowiu, cynku i złota. Dlatego wyższa cena nie przekłada się szybko na większe wydobycie. W 2026 r. produkcja górnicza ma pozostać na zbliżonym poziomie, a rynek szósty rok z rzędu zanotuje deficyt. Według listopadowej aktualizacji Silver Institute wyniesie on ok. 35 mln uncji (ok. 1,1 tys. ton). Łącznie w latach 2021–2026 popyt przewyższy podaż o ok. 746 mln uncji, czyli ok. 23 tys. ton – to niemal tyle, ile kopalnie wydobywają w ciągu roku.

Co ósmy Polak ma już srebro w portfelu. Kto naprawdę nakręca popyt na ten kruszec?

Inaczej niż w przypadku złota, głównym odbiorcą srebra są firmy. W 2025 r. przemysł zużył 657,4 mln uncji, czyli ok. 20,4 tys. ton – 58% całego popytu, który wyniósł 1,13 mld uncji (ok. 35 tys. ton). Pozostała część trafia do klientów indywidualnych i inwestorów w postaci biżuterii, wyrobów ze srebra, np. sztućców, oraz sztabek i monet. W 2025 r. popyt na sztabki i monety wzrósł o 14%. W 2026 r. rekordowe ceny z początku roku ograniczyły zakupy: według Silver Institute całkowity popyt spadnie o 5%, do 1,08 mld uncji, popyt na biżuterię o 22%, a na sztabki i monety o 2%. W Polsce zakup srebra inwestycyjnego dodatkowo podraża 23-procentowy VAT, od którego zwolnione jest złoto inwestycyjne.

Z badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego na zlecenie Mennicy Skarbowej w marcu 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1020 Polaków w wieku 18–65 lat, wynika, że srebrne sztabki lub monety kupiło już 12% Polaków (16% mężczyzn i 8% kobiet; w 2023 r. – 11%), a 55% osób kupujących złoto inwestowało również w srebro. Najczęściej srebro kupują mieszkańcy miast liczących 50–99 tys. mieszkańców (20%), najrzadziej mieszkańcy wsi (10%). Częściej sięgają po nie osoby, które mają już doświadczenie z metalami szlachetnymi. Najpopularniejsze są srebrne monety bulionowe – we wcześniejszym badaniu Mennicy Skarbowej wskazało je 64% osób inwestujących w srebro, a przy zakupie kupujący zwracali uwagę przede wszystkim na cenę, możliwość zakupu przez internet i dostępność produktu w ciągu 24 godzin.

Sztuczna inteligencja i elektryki pożerają srebro. Nowe technologie zastępują fotowoltaikę

Srebro najlepiej ze wszystkich metali przewodzi prąd i ciepło, dlatego w wielu zastosowaniach trudno je zastąpić. Trafia do styków, przełączników, płytek drukowanych i układów zasilania, do elektroniki samochodowej, past przewodzących w ogniwach fotowoltaicznych, stopów lutowniczych, katalizatorów chemicznych oraz powłok antybakteryjnych. Samochody elektryczne zużywają więcej srebra niż auta spalinowe, a kolejnym źródłem popytu jest infrastruktura ładowania i sieci przesyłowe.

Coraz ważniejszym odbiorcą są centra danych dla sztucznej inteligencji – serwery, systemy zasilania i szybkie łącza transmisji danych. Z kolei fotowoltaika, przez lata główny motor popytu, ogranicza zużycie: producenci paneli zmniejszają ilość srebra w ogniwach i zastępują je innymi materiałami. Według kwietniowej prognozy Silver Institute popyt z tej branży spadnie w 2026 r. o 19%, do ok. 151 mln uncji. Zużycie srebra w pozostałych zastosowaniach przemysłowych wzrośnie natomiast o 4,5%, do 492 mln uncji (ok. 15,3 tys. ton), dzięki elektryfikacji motoryzacji, infrastrukturze ładowania i innym zastosowaniom. Cały przemysł zużyje w tym roku ok. 640 mln uncji, o 3% mniej niż w 2025 r.

„Srebro ma dwie natury: jest metalem inwestycyjnym, ale przede wszystkim surowcem przemysłowym, bez którego nie działa elektronika, samochody elektryczne czy centra danych. Spadek zużycia w fotowoltaice jest dobrze znany, ale zastosowania związane z elektryfikacją i sztuczną inteligencją rosną. Dla inwestora oznacza to, że obecna przecena dotyczy metalu, na który popyt w kluczowych branżach będzie się utrzymywał przez lata” – dodaje Adam Stroniawski.

Wielcy gracze wychodzą z papierowego srebra, a inwestorzy wolą metal w dłoni

Inwestorzy instytucjonalni sięgają po srebro głównie przez fundusze ETF zabezpieczone fizycznym metalem. Według Silver Institute 3 listopada fundusze te przechowywały 1,25 mld uncji srebra, czyli ok. 39 tys. ton – półtora raza więcej niż roczne wydobycie kopalń. To jednak o 55 mln uncji (4%) mniej niż na początku roku. W całym 2026 r. Metals Focus spodziewa się odpływów netto rzędu 45 mln uncji. Srebro uwolnione z funduszy złagodziło napięcia na rynku hurtowym, ale nie poprawia dostępności produktów dla klientów indywidualnych – ma postać dużych sztab, które trzeba przetopić i przerobić na monety i mniejsze sztabki.

„Srebro jest w Polsce coraz popularniejsze, bo jest względnie tanie w porównaniu ze złotem. Za cenę jednej uncji złota można dziś kupić ok. 87 uncji srebra, a uncjową monetę srebrną można kupić za niewielką kwotę. To sprawia, że po srebro sięgają osoby, które dopiero zaczynają inwestować w metale szlachetne, a także ci, którzy mają już złoto i chcą uzupełnić portfel. ETF-y na srebro są natomiast popularne przede wszystkim wśród inwestorów instytucjonalnych i w krajach, w których są łatwo dostępne, jak USA, Wielka Brytania czy Indie. W Polsce klienci indywidualni zdecydowanie częściej wybierają fizyczny metal – monetę albo sztabkę, którą mogą przechowywać w domu lub w skrytce. Ostatnie miesiące pokazały, że w okresach dużej zmienności »papierowe srebro« szybko zmienia właściciela, a fizyczny metal zostaje w rękach inwestorów na lata. Deficyt utrzymuje się szósty rok z rzędu, a wydobycia nie da się szybko zwiększyć. Dlatego obecną korektę wielu naszych klientów traktuje jako okazję do rozpoczęcia lub uzupełnienia inwestycji w srebro – długoterminowej i z pełną świadomością, że srebro jest bardziej zmienne niż złoto” – podsumowuje Adam Stroniawski.

Źródło: Mennica Skarbowa