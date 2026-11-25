Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu? [Wzór umowy]
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Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Stosujemy do niej przepisy dotyczące umowy sprzedaży znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Jak należy prawidłowo sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?
- Nie podpisuj umowy kupna-sprzedaży w ciemno
- Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu
- Obowiązki po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu
Nie podpisuj umowy kupna-sprzedaży w ciemno
Na podstawie umowy sprzedaży samochodu sprzedawca przenosi na kupującego własność pojazdu w zamian za zapłatę ustalonej przez strony ceny. Samochód musi zostać wydany kupującemu.
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Zanim umowa zostanie podpisana warto sprawdzić w szczególności:
- tożsamość sprzedającego na podstawie np. dowodu osobistego;
- dane pojazdu – VIN, historia samochodu;
- polisę OC.
Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu
Kodeks cywilny nie wskazuje formy zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu – oznacza to, że ustna umowa jest ważna. Jednak ze względów dowodowych wskazane jest, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymają kupujący oraz sprzedający.
Przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu należy przede wszystkim sprawdzić i starannie wpisać dane stron i pojazdu.
Nie warto zaniżać ceny wpisując do umowy cenę niższą od faktycznie zapłaconej. Podstawą podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest cena z umowy, tylko wartość rynkowa pojazdu, którą weryfikuje urząd skarbowy.
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Należy pamiętać, że sprzedaż między osobami fizycznymi podlega rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego. Z tego powodu sprzedający odpowiada przez 2 lata od wydania pojazdu za wady, o których kupujący nie wiedział.
Obowiązki po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu
W ciągu 30 dni od sprzedaży sprzedający powinien zgłosić zbycie samochodu do urzędu:
- online przez gov.pl – wymagany profil zaufany i skan umowy,
- osobiście lub pocztą – w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.
Brak zgłoszenia może skutkować karą finansową.
O zbyciu samochodu sprzedający powinien też poinformować ubezpieczyciela, u którego jest wykupiona polisa OC samochodu. Ma na to 14 dni.
Nabywca także powinien poinformować wydział komunikacji o nabyciu samochodu. Na dokonanie tego obowiązku ma 30 dni.
Ponadto kupujący powinien:
- zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (jeśli wynika to z umowy);
- ubezpieczyć pojazd od odpowiedzialności cywilnej;
- zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od daty zakupu we właściwym wydziale komunikacji.
Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu:
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Umowa zawarta w dniu ............................................ o godzinie ………………………… w ........................................................ pomiędzy:
.............................................................................................................,
zamieszkałym w .......................................................................................,
nr PESEL …………….………….…., dowód osobisty .............................................
wydany przez .........................................................................................,
zwanym dalej Sprzedającym,
a
........................................................................................................................
zamieszkałym w ..............................................................................................., nr PESEL ………………………………, dowód osobisty ............................................... wydany przez .......................................................................................................,
zwanym dalej Kupującym.
§ 1
Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż pojazdu marki .............................................,
model ………………………………, rok produkcji ................................, numer VIN
..………..…………..………………………, numer rejestracyjny ....................................,
pojemność silnika ……………………….., przebieg …………………………………………
§ 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd określony w § 1 jest wolny od wad fizycznych. Sprzedający oświadcza ponadto, że pojazd stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń i nie pochodzi z przestępstwa.
§ 3
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany, nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego parametrów, wyglądu i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego.
§ 4
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................
(Słownie: ……………………………………………………………………………………….)
§ 5
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu za kwotę określoną w § 4 niniejszej umowy.
§ 6
- Wydanie pojazdu nastąpi w dniu i miejscu podpisania niniejszej umowy.
- Wraz z wydanym pojazdem Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedający wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z pojazdem, w tym dowód rejestracyjny, aktualną polisę OC lub potwierdzenie jej zawarcia i instrukcję obsługi.
- Sprzedający potwierdza otrzymanie zapłaty ceny w całości.
§ 7
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w tym koszty opłaty skarbowej, poniesie Kupujący.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
§ 9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
................................................... ........................................................
(Podpis Sprzedającego) (Podpis Kupującego)
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