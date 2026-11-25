Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Stosujemy do niej przepisy dotyczące umowy sprzedaży znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Jak należy prawidłowo sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Nie podpisuj umowy kupna-sprzedaży w ciemno

Na podstawie umowy sprzedaży samochodu sprzedawca przenosi na kupującego własność pojazdu w zamian za zapłatę ustalonej przez strony ceny. Samochód musi zostać wydany kupującemu.

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Zanim umowa zostanie podpisana warto sprawdzić w szczególności:

tożsamość sprzedającego na podstawie np. dowodu osobistego;

sprzedającego na podstawie np. dowodu osobistego; dane pojazdu – VIN , historia samochodu ;

, ; polisę OC.

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Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu

Kodeks cywilny nie wskazuje formy zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu – oznacza to, że ustna umowa jest ważna. Jednak ze względów dowodowych wskazane jest, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymają kupujący oraz sprzedający.

Ważne Przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu należy przede wszystkim sprawdzić i starannie wpisać dane stron i pojazdu.

Nie warto zaniżać ceny wpisując do umowy cenę niższą od faktycznie zapłaconej. Podstawą podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest cena z umowy, tylko wartość rynkowa pojazdu, którą weryfikuje urząd skarbowy.

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Należy pamiętać, że sprzedaż między osobami fizycznymi podlega rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego. Z tego powodu sprzedający odpowiada przez 2 lata od wydania pojazdu za wady, o których kupujący nie wiedział.

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Obowiązki po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu

W ciągu 30 dni od sprzedaży sprzedający powinien zgłosić zbycie samochodu do urzędu:

online przez gov.pl – wymagany profil zaufany i skan umowy,

osobiście lub pocztą – w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Ważne Brak zgłoszenia może skutkować karą finansową.

O zbyciu samochodu sprzedający powinien też poinformować ubezpieczyciela, u którego jest wykupiona polisa OC samochodu. Ma na to 14 dni.

Nabywca także powinien poinformować wydział komunikacji o nabyciu samochodu. Na dokonanie tego obowiązku ma 30 dni.

Ponadto kupujący powinien:

zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (jeśli wynika to z umowy);

ubezpieczyć pojazd od odpowiedzialności cywilnej;

zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od daty zakupu we właściwym wydziale komunikacji.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu:

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Umowa zawarta w dniu ............................................ o godzinie ………………………… w ........................................................ pomiędzy:

.............................................................................................................,

zamieszkałym w .......................................................................................,

nr PESEL …………….………….…., dowód osobisty .............................................

wydany przez .........................................................................................,

zwanym dalej Sprzedającym,

a

........................................................................................................................

zamieszkałym w ..............................................................................................., nr PESEL ………………………………, dowód osobisty ............................................... wydany przez .......................................................................................................,

zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż pojazdu marki .............................................,

model ………………………………, rok produkcji ................................, numer VIN

..………..…………..………………………, numer rejestracyjny ....................................,

pojemność silnika ……………………….., przebieg …………………………………………

§ 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd określony w § 1 jest wolny od wad fizycznych. Sprzedający oświadcza ponadto, że pojazd stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń i nie pochodzi z przestępstwa.

§ 3

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany, nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego parametrów, wyglądu i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego.

§ 4

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................

(Słownie: ……………………………………………………………………………………….)

§ 5

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu za kwotę określoną w § 4 niniejszej umowy.

§ 6

Wydanie pojazdu nastąpi w dniu i miejscu podpisania niniejszej umowy. Wraz z wydanym pojazdem Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedający wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z pojazdem, w tym dowód rejestracyjny, aktualną polisę OC lub potwierdzenie jej zawarcia i instrukcję obsługi. Sprzedający potwierdza otrzymanie zapłaty ceny w całości.

§ 7

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w tym koszty opłaty skarbowej, poniesie Kupujący.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................................... ........................................................

(Podpis Sprzedającego) (Podpis Kupującego)