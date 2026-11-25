Prezes UODO Mirosław Wróblewski wystąpił do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z wnioskiem o podjęcie prac nad regulacjami, które pacjentom onkologicznym dadzą gwarancję, że po określonym czasie dane dotyczące choroby nie będą przetwarzane przez instytucje finansowe w odniesieniu do kredytu konsumenckiego. Wcześniej z takim samym wystąpieniem zwrócił się do ministra finansów.

„Prawo do bycia zapomnianym”. Prezes UODO interweniuje

Prawo do bycia zapomnianym jest gwarantowane w art. 17 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) oraz art. 51 ust. 4 Konstytucji RP. W praktyce oznacza ono możliwość usunięcia danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

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Jednak w ocenie prezesa UODO w obecnych przepisach brakuje gwarancji, że dane osobowe dotyczące chorób onkologicznych nie będą pozyskiwane od konsumentów oraz wykorzystywane w celu zawarcia umowy po upływie określonego okresu od zakończenia leczenia.

Obecnie podmioty świadczące usługi finansowe są uprawnione bez ograniczenia czasowego do przetwarzania danych osobowych dot. choroby onkologicznej konsumenta. Nie mają więc oni możliwości realizacji swojego prawa do bycia zapomnianym. Pacjenci onkologiczni nie mają równego dostępu do usług finansowych – wskazuje w wystąpieniu Wróblewski.

Co na temat danych mówi prawo unijne?

Naprzeciw oczekiwaniom o konieczności wprowadzenia regulacji wyszedł prawodawca unijny m. in. mocą przepisów dyrektywy 2023/2225 w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę 2008/48/WE. Jak czytamy, zgodnie z nią dane osobowe dotyczące diagnozy chorób onkologicznych u konsumentów nie będą mogły być wykorzystywane do celów zawarcia umów po upływie określonego czasu. W założeniach dyrektywy postuluje się, żeby maksymalny okres przetwarzania tego typu danych nie przekroczy 15 lat od zakończenia leczenia.

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Niepokojące jest jednak to, że prace nad wdrożeniem dyrektywy do polskiego porządku prawnego zostały przerwane. Projektowane regulacje przewidywały zaś - w odniesieniu do umowy ubezpieczenia spłaty kredytu konsumenckiego - rozwiązania służące realizacji prawa do bycia zapomnianym tym pacjentom onkologicznym, którzy zakończyli leczenie – wskazuje prezes UODO.

Jednocześnie, w ocenie prezesa, rozważenia wymaga przyjęcie stosownych zmian w sposób kompleksowy - w tym w przepisach ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, a także w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, gdzie poprzez stosowne regulacje zagwarantują pacjentom onkologicznym prawo do bycia zapomnianym w obszarze usług finansowych.

Wcześniejsza interwencja w resorcie finansów

Zanim Wróblewski zwrócił się do ministra sprawiedliwości, pytania kierował do szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego.

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Ministerstwo Finansów odpowiedziało wówczas, że „zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z niedyskryminacyjnym traktowaniem konsumentów”. Natomiast to minister sprawiedliwości odpowiada za pracę nad pilnym wdrożeniem przepisów unijnych do polskiego systemu prawnego.