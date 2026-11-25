Karta pacjenta to dokument obejmujący dane osobowe i jednostkowe dane medyczne o pacjencie dostępne w Systemie Informacji Medycznej. Szczegółowy zakres danych określi rozporządzenie w sprawie karty pacjenta, którego projekt znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zakres danych w karta pacjenta

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karty pacjenta. Projekt określa szczegółowy zakres danych zawartych w karcie pacjenta.

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Karta pacjenta jest dokumentem obejmującym dane osobowe i jednostkowe dane medyczne o pacjencie dostępne w Systemie Informacji Medycznej. Projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych, tj. jednostkowych danych medycznych zawartych w karcie pacjenta, okresy, z których dane te podlegają uwzględnieniu w karcie pacjenta oraz sposób uwzględniania danych prezentowanych w karcie.

Jednostkowe dane medyczne w karcie pacjenta

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w karcie pacjenta w ramach jednostkowych danych medycznych prezentowane będą dane dotyczące:

grupy krwi,

alergii lub nietolerancji,

produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na recepcie,

szczepień ochronnych wykonanych u pacjenta,

przewlekłych i istotnych problemów zdrowotnych,

operacji i zabiegów,

wyrobów medycznych zaimplantowanych u pacjenta,

wykonanych badań.

W projekcie przewidziano sposób tłumaczenie karty pacjenta. Będzie on się odbywać za pośrednictwem narzędzi lub usług udostępnionych przez Komisję Europejską do Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej (KPK). Polski KPK będzie dokonywał wyłącznie tłumaczenia jednostkowych danych medycznych zawartych w karcie pacjenta, a nie danych osobowych. Tłumaczenie to będzie odbywać się na język angielski. Tłumaczenie na język państwa, do którego karta będzie przekazana odbędzie się dopiero w KPK tego państwa.

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Przekazywanie danych osobie wykonującej zawód medyczny

Projekt przewiduje, że wniosek osoby wykonującej zawód medyczny o udostępnienie danych osobowych i jednostkowych danych medycznych będzie przekazywany za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego te dane są odbierane.

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Jednostkowe dane medyczne będą udostępniane w języku polskim. Dokument zawierający te dane będzie mógł być udostępniony również w języku, w którym został wytworzony.

Wejście w życie rozporządzenia

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie w sprawie karty pacjenta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.