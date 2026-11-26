150 zł więcej do najniższej emerytury i trzynastki? Taki jest los prezydenckiego projektu „Godna emerytura”
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Minął rok od złożenia w Sejmie prezydenckiego projektu „Godna emerytura”, który miał zagwarantować seniorom co najmniej 150 zł podwyżki niezależnie od wskaźników inflacji. Na jakim etapie utknęły prace nad ustawą i ile naprawdę wyniesie waloryzacja świadczeń w marcu 2027 roku?
- Co to jest projekt „Godna emerytura” i co zakłada?
- Dlaczego przepisy nie weszły w życie?
- Ile wyniesie waloryzacja emerytur od 1 marca 2027 roku?
- Podstawa prawna i źródła
Najważniejsze informacje
- Czy będzie 150 zł podwyżki? Nie. Projekt ustawy „Godna emerytura” (druk sejmowy nr 1956) nie wszedł w życie - po pierwszym czytaniu utknął w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
- Obecna najniższa emerytura: Wynosi 1 978,49 zł brutto (kwota obowiązująca od 1 marca 2026 r. po waloryzacji o 5,3 proc.).
- Prognoza na 1 marca 2027 r.: Przy braku uchwalenia nowej ustawy waloryzacja odbędzie się na dotychczasowych zasadach i wyniesie prognozowane 3,96 proc., co podniesie najniższą emeryturę o ok. 78,35 zł - do 2 056,84 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 1018).
- Kogo dotyczy projekt: Wszystkich osób pobierających najniższe emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz uprawnionych do 13. i 14. emerytury.
Co to jest projekt „Godna emerytura” i co zakłada?
Projekt „Godna emerytura” to prezydencka inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i skierowana do Sejmu w listopadzie 2025 roku (druk sejmowy nr 1956). Projekt zakłada zmianę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zastąpienie wyłącznie procentowej waloryzacji systemem kwotowo-procentowym. Główne założenia projektu obejmują:
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- Minimalny próg podwyżki 150 zł brutto: Jeśli standardowa waloryzacja procentowa przyniosłaby wzrost niższy niż 150 zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) miałby obowiązek podnieść świadczenie dokładnie o 150 zł brutto.
- Objęcie 13. i 14. emerytury: Gwarantowana podwyżka o 150 zł dotyczyłaby nie tylko comiesięcznych emerytur i rent, ale również dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych.
- Coroczna indeksacja kwoty: Stawka 150 zł podlegałaby corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji i realnego wzrostu płac, a Rada Ministrów co trzy lata dokonywałaby przeglądu jej wysokości.
Dlaczego przepisy nie weszły w życie?
Mimo upływu dwunastu miesięcy od złożenia projektu w parlamencie, ustawa nie została uchwalona. Po pierwszym czytaniu i skierowaniu do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny prace nad drukiem nr 1956 nie posunęły się naprzód z powodu braku porozumienia między Pałacem Prezydenckim a większością rządową.
- Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP: Wnioskodawcy argumentują, że waloryzacja procentowa pogłębia nierówności dochodowe, ponieważ osoby z wysokimi świadczeniami zyskują kilkaset złotych, a seniorzy z najniższymi emeryturami otrzymują kwoty niewystarczające na pokrycie kosztów życia.
- Stanowisko rządu i ekspertów: Strona rządowa utrzymuje obowiązujący mechanizm ustawowy (wskaźnik oparty na inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń). Wskazuje na brak wskazania źródeł finansowania dodatkowych wydatków z budżetu państwa oraz ryzyko spłaszczenia różnic między świadczeniami osób o różnym stażu ubezpieczeniowym.
Ile wyniesie waloryzacja emerytur od 1 marca 2027 roku?
Jeżeli Sejm nie uchwali prezydenckiego projektu przed marcem 2027 roku, ZUS przeprowadzi waloryzację według dotychczasowych zasad określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. (Dz.U. 2026 poz. 1018).
- Wskaźnik waloryzacji 2027: Rząd utrzymał ustawowe minimum zwiększenia o 20 proc. realnego wzrostu płac. Według prognoz z listopada 2026 r. wskaźnik waloryzacji w marcu 2027 r. wyniesie ok. 3,96 proc. (ostateczne dane ogłosi Prezes GUS w lutym 2027 r.).
- Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2027 r.: Przy wskaźniku 3,96 proc. minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1 978,49 zł brutto do 2 056,84 zł brutto (wzrost o 78,35 zł brutto). Taką samą kwotę brutto wyniesie wówczas trzynasta emerytura w 2027 roku.
Podstawa prawna i źródła
- Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956 z listopada 2025 r.).
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. (Dz.U. 2026 poz. 1018).
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