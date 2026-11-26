Prezydent podpisał ustawę o asystencji osobistej. Artykuł nie jest jednak tak do końca o asystencji. Nowa ustawa pokazuje zmiany w systemie wspierania osób niepełnosprawnych. Interesuje mnie to, że o asystencji decydują te same punkty WZON co przy świadczeniu wspierającym. Co więcej, oba świadczenia będzie można otrzymać (prawdopodobnie) na podstawie tej samej decyzji WZON. Doceni to każdy, kto widział choć raz mordęgę stawania przed komisją WZON, PZON czy ZUS. Ustawa o asystencji dowodzi, że o świadczeniach będą coraz częściej (w mojej opinii) decydować punkty WZON, a nie orzeczenie o niepełnosprawności. Bo punkty mierzą stopień rzeczywistej niesamodzielności osoby niepełnosprawnej. I jest to logiczny wskaźnik. Zobaczmy, jak to działa przy świadczeniu wspierającym. Masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Ale Ty otrzymasz np. 792 zł (mało punktów), a inna osoba niepełnosprawna z identycznym dokumentem będzie miała przelew z ZUS na 4353 zł (dużo punktów). I teraz drugim takim świadczeniem jest asystencja osobista. Czy w przyszłości inne świadczenia będą przyznawane w podobny sposób, według algorytmu: 1) ogólne prawo do świadczenia wynika z orzeczenia o niepełnosprawności, ale 2) kwoty świadczenia wynikają z punktów WZON? Czy tak będzie np. w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego czy „zusowskich” rent – o kwocie będą decydowały punkty podobne do tych, które dziś przyznaje WZON?