W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia usługa SOS umożliwia osobom głuchym kontakt ze służbami ratunkowymi przy wsparciu tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest bezpłatna i dostępna przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Usługa SOS dla osób głuchych

Usługa SOS umożliwia połączenie trzech stron: osoby potrzebującej pomocy, tłumacza polskiego języka migowego (PJM) oraz odpowiednich służb – policji, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. Tłumacz PJM wspiera komunikację pomiędzy osobą zgłaszającą zagrożenie a przedstawicielem służb, pomagając szybko i skutecznie przekazać najważniejsze informacje.

REKLAMA

REKLAMA

Z usługi można skorzystać za pośrednictwem aplikacji Centrum Komunikacji, bez konieczności wcześniejszego zamawiania tłumaczenia.

Wsparcie dostępne przez całą dobę

Usługa SOS działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest przeznaczona wyłącznie do wykorzystania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Usługę zapewnia Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Według danych na koniec października 2026 r. z usługi SOS skorzystano 292 razy.

REKLAMA

Centrum Komunikacji – dostępność w praktyce

Usługa SOS jest jednym z rozwiązań oferowanych w ramach projektu „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.