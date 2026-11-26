W kolejce po Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czeka obecnie 144 tysiące par. Jak poinformował szef KPRM Jan Grabiec, czas oczekiwania wynosi od kilkunastu miesięcy do dwóch lat - a część seniorów nie doczekuje przyznania odznaczenia.

Bardzo długi czas oczekiwania na przyznanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Ustanowiono je w 1960 r.

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– Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia z dramatycznym opóźnieniem przyznawania tych medali. (...) Dochodzi do sytuacji, w której w kolejce czekają 144 tys. osób – poinformował w środę szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Jak mówił na konferencji prasowej w KPRM, czas oczekiwania wynosi od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Z tego powodu, a także ze względu na zaawansowany wiek, część osób, które złożyły wniosek o przyznanie odznaczenia, umiera, czekając na decyzję z Kancelarii Prezydenta. Według danych przekazanych przez KPRM przez wojewodów siedmiu województw takich osób w ostatnich miesiącach było 839. Według szacunków w całej Polsce mogło ich być ponad tysiąc.

Jan Grabiec i pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz wystosowali do prezydenta Karola Nawrockiego trzy pisma w tej sprawie. W ostatnim, datowanym na końcówkę października, podkreślono, że mąż i żona, którzy przeżyli razem pół wieku jako wzór małżeństwa i rodziny, wymagają uznania i opieki. „To nie kwestia polityki, a przyzwoitości” – czytamy w liście.

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W piśmie zwrócono uwagę także na argumenty przedstawione wcześniej przez Kancelarię Prezydenta, wedle których opóźnienie w przyznawaniu odznaczeń wynika z pandemii koronawirusa sprzed sześciu lat, okoliczności demograficznych oraz wielu pytań zadawanych przez polityków oraz dziennikarzy. W odpowiedzi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak poinformowała, że w „bieżącym tygodniu nadanych zostało 2582 odznak Medalu” (pismo pochodzi z 20 listopada).

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„Odnoszę wrażenie i ubolewam, że kolejne zapytania nie mają na celu realnej troski o rzeczywistą chęć przyspieszenia nadawanych odznak Medalu” – napisała.

List gratulacyjny od premiera za długoletnie pożycie

Podczas konferencji prasowej Grabiec przekazał, że premier Donald Tusk zadeklarował, że choć nie może zastąpić prezydenta i przyznać medali, każda para świętująca 50-lecie małżeństwa otrzyma od niego list gratulacyjny. Premier do sprawy odniósł się w środę w serwisie X. „Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!” – napisał Tusk w serwisie X.

Odpowiedział mu, także w serwisie X, rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz, który zwrócił uwagę, że od sierpnia 2025 r., tj. od początku kadencji Karola Nawrockiego, nadano 100 tys. medali, a wieloletnie kolejki dotyczą także pacjentów czekających na zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. „Dziś seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych Medali za Długoletnie Pożycie rośnie z tygodnia na tydzień” – zapewnił.

Jak wygląda procedura nadania medalu

Procedura nadania medalu wymaga m.in. złożenia odpowiedniego wniosku przez urząd stanu cywilnego, który znajduje się w okolicy zamieszkiwanej przez małżonków.

Urzędy stanu cywilnego, które wnioskowały o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinny w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość, podczas której odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone osoby, m.in. premier, ministrowie, marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

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