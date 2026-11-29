Żyjemy coraz dłużej, ale ponad dekadę na emeryturze spędzamy w pogarszającym się zdrowiu. Dla współczesnych seniorów polisa na życie przestaje być jedynie zabezpieczeniem rodziny na wypadek śmierci, a staje się wsparciem finansowym na wypadek choroby i konieczności opieki. W obliczu niskiej penetracji rynku w Polsce ubezpieczyciele stawiają na produkty dopasowane do wyzwań długowieczności.

Okazuje się dzisiaj, że penetracja krajowego rynku ubezpieczeń na życie w 2025 roku wyniosła 0,6 proc. PKB, co plasuje Polskę poniżej średniej krajów OECD, wynoszącej 3,8 proc. Może to wskazywać na wciąż niewykorzystany potencjał rozwoju tego segmentu polis. – Podejście do ubezpieczeń będzie się zmieniać wraz ze starzeniem się społeczeństwa – ocenia Aneta Podyma, prezeska Unum Życie. Ubezpieczyciel wokół tego trendu buduje swoją strategię rozwoju do 2030 roku. Celem jest zwiększenie liczby klientów do 1 mln.

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To jest prawda! Polacy są znacznie słabiej ubezpieczeni niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Zmienia się jednak rola samej polisy na życie

Z ostatnich danych OECD wynika, że w krajach tej organizacji penetracja ubezpieczeń na życie spadła średnio z ok. 4 proc. PKB w 2015 roku do 3,8 proc. w 2025 roku. W Niemczech w ubiegłym roku wyniosła ona 2,1 proc., we Francji 6,7 proc., a w Danii 10,4 proc. PKB. W przypadku ubezpieczeń majątkowych w krajach OECD odnotowano nieznaczny wzrost: z 2,4 proc. do 2,8 proc. W Polsce jest to 0,6 proc. w przypadku ubezpieczeń życiowych i 1,6 proc. w przypadku ubezpieczeń majątkowych.

„Ta różnica pokazuje nam, jak bardzo Polacy są niedoubezpieczeni i jak duży potencjał tkwi w ubezpieczeniach na życie. Zmieniają się potrzeby Polaków. Starzenie się społeczeństwa będzie przyczynkiem do rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami na życie. Rozwój tego segmentu ubezpieczeń będzie wynikał z ogromnej potrzeby poczucia bezpieczeństwa finansowego w długim życiu” – prognozuje w rozmowie z agencją Newseria Aneta Podyma, prezeska Unum Życie. „Ubezpieczenia na życie będą się jawić już nie tylko jako zabezpieczenie rodziny po mojej śmierci, ale przede wszystkim zabezpieczenie moich finansów podczas długiego życia, jeśli niekoniecznie będzie w zdrowiu.”

Polacy żyją dłużej, ale w zdrowiu spędzają o wiele mniej lat. Seniorzy muszą przygotować się na duże koszty opieki i leczenia

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2025 roku przeciętne trwanie życia mężczyzny w Polsce wynosiło 75,37 roku, a kobiety 82,48 roku. Dla porównania, jeszcze w 2020 roku było to odpowiednio 72,6 roku i 80,7 roku. Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu jest jednak znacznie krótsze. Z ostatniego dostępnego raportu GUS wynika, że w 2024 roku było to 61,6 roku dla mężczyzn i 65,3 roku dla kobiet.

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„Żyjemy coraz dłużej i w istocie długowieczność będzie największym wyzwaniem nie tylko społecznym, ale też gospodarczym i ekonomicznym” – podkreśla prezeska Unum Życie. „Dzisiaj kobiety żyją średnio 83 lata, a mężczyźni 76. Ta różnica siedmiu lat nie powinna być tak duża, ponieważ mężczyźni w Szwajcarii żyją 82 lata. To pokazuje, jak ważna jest profilaktyka i badanie się. Jak dodaje, to również może kierować uwagę społeczeństwa w stronę produktów ubezpieczeniowych.”

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Ryzyko przeżycia własnych oszczędności staje się bardzo realne. Polisa ma sfinansować opiekę na wypadek choroby lub niepełnosprawności

„Największym ryzykiem długowieczności jest fakt, że możemy przeżyć własne oszczędności, a długość życia rośnie szybciej niż nasze przygotowanie finansowe. Dlatego w tym kontekście ubezpieczenia na życie nabierają innego znaczenia” – mówi Aneta Podyma.

„Oferowane produkty powinny towarzyszyć klientom przez całe życie i budować ich komfort właśnie na ten czas, kiedy będą żyć w chorobie lub niepełnosprawności, kiedy będą potrzebować opieki. To nie tylko jest kwestia tego, jak długo będziemy żyć, ale przede wszystkim jak będziemy żyć, kto będzie się nami opiekował i z czego sfinansujemy te długie lata, a to już jest bardzo ważna wspólna praca wszystkich ubezpieczycieli na rynku.”