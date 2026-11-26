Jaka jest najniższa temperatura, przy której pracownik może świadczyć pracę? Takie pytanie pojawia się zawsze, gdy z powodu zimy robi się coraz chłodniej. Przepisy określają najniższą temperaturę w pomieszczeniach pracy, ale nic nie mówią o temperaturze, przy której można pracować na zewnątrz. Co musi zapewnić pracodawca, aby pracownik mógł pracować zimą?

Minimalna temperatura w pomieszczeniu pracy

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania). Pomieszczenia w budynkach i zlokalizowane w nich stanowiska pracy powinny być zatem właściwie ogrzane i zabezpieczone przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

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Minimalne temperatury w pomieszczeniach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Temperatura w razie wykonywania pracy na otwartej przestrzeni

Zima oznacza oczywiście niskie temperatury. Co zatem w przypadku pracowników wykonujących pracę poza pomieszczeniami pracy, na zewnątrz?

Przepisy nie regulują minimalnej temperatury na otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Określają jedynie, że stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym niską temperaturą. Pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenia do ogrzania się, które muszą znajdować się w pobliżu miejsc pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą. W takich pomieszczeniach powinna zostać zapewniona temperatura minimalna w wysokości 16ºC, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać minimum 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia tego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2. W razie gdy ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, pracodawca jest obowiązany zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednie urządzenia emitujące ciepło do ogrzania, zachowując przy tym wymagania ochrony przeciwpożarowej.

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Pracodawca musi też zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

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Optymalna temperatura w miejscu pracy

Przepisy prawa pracy określają jedynie minimalną temperaturę dopuszczalną w pomieszczeniach pracy, a od 11 stycznia 2027 r. zaczną obowiązywać przepisy określające również maksymalną temperaturę. Niestety, nie została uregulowana optymalna temperatura w pracy.

Według Instytutu Medycyny Pracy optymalna temperatura w miejscu pracy wynosi:

20–22,8°C – zimą podczas pracy lekkiej lub siedzącej,

– zimą podczas pracy lekkiej lub siedzącej, 23,9–26,7°C – latem podczas pracy lekkiej lub siedzącej,

– latem podczas pracy lekkiej lub siedzącej, 18,3°C – podczas średnio ciężkiej pracy fizycznej,

– podczas średnio ciężkiej pracy fizycznej, 15,5°C – podczas bardzo ciężkiej pracy fizycznej.

Jak osiągnąć optymalną temperaturę w pomieszczeniach pracy? Należy zadbać o zainstalowanie urządzeń grzewczych, które pozwolą na ogrzewanie pomieszczeń w okresach obniżonej temperatury. Na poczucie komfortu cieplnego pracowników duży wpływ ma wentylacja i wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja lub klimatyzacja. Nie mogą one powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Czy pracownik może powstrzymać się od pracy

Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy. Powinien jednak pamiętać, że to uprawnienie przysługuje tylko wtedy, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. W razie takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego.

Bardzo niska temperatura w pomieszczeniu pracy jest sytuacją usprawiedliwiającą powstrzymanie się pracownika od pracy. Wystąpienie takich warunków pracy jest niezgodne z przepisami bhp i zagraża zdrowiu pracownika.

Ważne W razie powstrzymania się od wykonywania pracy z powodu zimna pracownik zachowuje w prawo do wynagrodzenia.

Kara za zbyt niską temperaturę w miejscu pracy

Pracodawca odpowiada za zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury. W razie niedopełnienia tego obowiązku pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawcy grozi kara w wysokości nawet 30000 zł.

Podstawa prawna