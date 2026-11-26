W każdym województwie zostanie wybrana szkoła, w której przeprowadzona będzie modelowa ewakuacja na wypadek alarmu. Próbne ewakuacje odbędą się między 30 listopada a 4 grudnia. Obserwatorami będą dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych.

Wytyczne dla szkół w sprawie postępowania po ogłoszeniu alarmu

Ogłoszenie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w dniu 17 września alarmów o zagrożeniu z powietrza wywołało chaos organizacyjny w szkołach. Te wydarzenia spowodowały szeroką dyskusję o konieczności stworzenia szczegółowych instrukcji dla szkół w przypadku alarmów i w konsekwencji zostały przygotowane wytyczne postępowania w razie alarmu.

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Dokument zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informowania rodziców o sytuacji kryzysowej. Według wytycznych po ogłoszeniu alarmu nauczyciel przerywa zajęcia i przeprowadza grupę w wyznaczone miejsce. Należy pozostać w budynku szkoły lub przedszkola, dzieci nie mogą być przeprowadzane przez otwartą przestrzeń. Rodzice powinni otrzymać informację, że po ogłoszeniu alarmu dzieci pozostają pod opieką placówki.

Modelowa ewakuacja w wybranych szkołach

23 listopada RMF podało, że w każdym województwie zostanie wybrana jedna szkoła, w której przeprowadzona zostanie modelowa ewakuacja. Takie polecenie trafiło do wojewodów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Informacje te potwierdziła Ewelina Gorczyca, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyjaśniła, że chodzi o przeprowadzenie modelowej ewakuacja na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza.

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Próbne ewakuacje będą obserwować dyrektorzy szkół

Próbne ewakuacje będą przeprowadzone między 30 listopada a 4 grudnia. Jako obserwatorzy mają być obecni dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych. Będą oni mogli z bliska zobaczyć, jak uczniowie i pracownicy szkoły powinni reagować na zagrożenie.

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Gorczyca wskazała, że to bardzo potrzebne działanie. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół jest priorytetem, a szkoły powinny być jak najlepiej przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie ćwiczenia to okazja, by sprawdzić procedury w praktyce i podzielić się doświadczeniami z innymi placówkami.

Kontrowersje dotyczące opieki nad dziećmi podczas alarmu

Wytyczne dla szkół dotyczące postępowania w przypadku alarmu wywołały dyskusję na temat zasad wykonywania opieki nad dziećmi podczas alarmu oraz warunków ich przekazywania rodzicom. Dokument rekomenduje bowiem, aby podczas alarmu nie wydawać dzieci rodzicom. Odbiór dziecka może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, rodziców, pracowników szkoły oraz działających służb.

W odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił, że właściwą praktyką w razie alarmu jest udanie się do miejsc schronienia - dotyczy to dzieci i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców. Wiceminister zaznaczył, że wytyczne nie są aktem prawa. To, jakie zasady zostaną przyjęte w poszczególnych placówkach edukacyjnych w zakresie faktycznego postępowania w sytuacji ogłoszenia alarmu, zależy od danej szkoły.