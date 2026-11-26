Grupa ponad 2 mln osób zyska szczególne uprawnienia

Senat przyjął ustawę z 6 listopada 2026 r. o Karcie Rodziny Mundurowej. Karta ta będzie środkiem identyfikującym beneficjenta, poświadczającym jego prawo do szczególnych uprawnień w różnych sferach życia codziennego. Posiadanie jej będzie przysługiwało:

1) żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia;

2) żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;

3) żołnierzom aktywnej rezerwy;

4) funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa;

5) osobom posiadającym status weterana albo weterana poszkodowanego, którym status ten został przyznany przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

6) osobom pozostającym w związku małżeńskim z ww. osobami;

7) dzieciom pozostającym na utrzymaniu ww. osób (dzieciom własnym, dzieciom małżonków, dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego), które:

a) nie ukończyły 18. roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów – 25. roku życia, albo

b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wskazanego wieku;

8) osobom uprawnionym do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

9) funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w służbach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Urzędzie Ochrony Państwa, uprawnionym do policyjnej renty inwalidzkiej;

10) członkom rodziny zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Urzędu Ochrony Państwa, uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej;

11) małżonkom oraz dzieciom w rozumieniu pkt 7:

a) osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego,

b) funkcjonariuszy, o których mowa w pkt 9;

12) strażakom ratownikom OSP.

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Ulgi w transporcie zbiorowym i pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka do przedszkola

Katalog uprawnień, które będą przysługiwały beneficjentom Karty Rodziny Mundurowej obejmuje m.in.:

- ulgę przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych (37 proc.);

- ulgę przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych (49 proc.);

- ulgę w opłacie paszportowej - 75 proc. w przypadku dzieci, a 50 proc. w przypadku dorosłych;

- pierwszeństwo przyjęcia dzieci do przedszkoli, jeśli beneficjent karty został przeniesiony do jednostki na terenie danej gminy w związku z pełnioną służbą i

- cała rodzina zmienia miejsce zamieszkania za tym żołnierzem bądź funkcjonariuszem oraz gdy żołnierz lub funkcjonariusz służy poza miejscem zamieszkania swojej rodziny.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), uruchomienie projektu KRM i jego funkcjonowanie będzie kosztowało ok. 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania i ok. 40 mln zł w następnych latach. Kartą zostanie objętych ok. 2,2 mln osób.