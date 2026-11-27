Choć Trybunał Konstytucyjny już kilkukrotnie wypowiadał się na temat przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, to nadal nie wszystkie budzące wątpliwości zapisy zostały znowelizowane. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał wydał istotny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. akt SK 39/19), w którym wskazał, że sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie przesądza automatycznie o tym, że właściwą stawką podatku, którą należy zastosować do opodatkowania nieruchomości jest stawka najwyższa. W dniu15 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym uporządkował i doprecyzował sformułowania zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt III FSK 4061/21), a w dniu 27 listopada 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał interpretację ogólną (nr DPL2.8401.3.2025) odnoszącą się do definicji pojęcia „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” i uwzględniającą wnioski płynące zarówno ze wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak i porządkującego go wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przepisy, których one wszystkie dotyczą nadal nie uległy jednak zmianie. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2027 roku?

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Ministerstwo Finansów wskazało jakie zasady mają stosować podatnicy

Resort finansów wydając pod koniec 2025 roku interpretację ogólną wskazał, że jest to konieczne dla prawidłowego zaliczenia gruntów i budynków do kategorii przedmiotów opodatkowanych najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości, a w przypadku budowli przesądzenia o ich opodatkowaniu tym podatkiem. Zastosowanie podstawowej w prawie podatkowym wykładni, jaką jest wykładnia językowa prowadziło bowiem w tym wypadku do wniosku, że jedyną i wystarczającą przesłanką do uznania gruntów, budynków i budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ich posiadanie przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Taki wniosek jest natomiast nie do pogodzenia z celem, jaki przyświecał ustawodawcy, który przewidział wyższe opodatkowanie majątku wykorzystywanego gospodarczo, dostrzegając uzasadnienie dla takiego podejścia w korzyściach, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego majątku. To dlatego w tym przypadku szczególnie istotne jest to, aby nie ignorować wykładni systemowej lub funkcjonalnej. W interpretacji wyodrębniono trzy grupy przypadków, w których dochodzi do opodatkowania gruntów i budynków (ich części) najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości lub do opodatkowania budowli.

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Podmioty prowadzące wyłącznie działalność gospodarczą zapłacą najwięcej

Pierwsza z nich to podatnicy będący przedsiębiorcami i prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą. W przypadku tej grupy wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu podatnika należy uznać za związane z działalnością gospodarczą, niezależnie od skali intensywności ich wykorzystywania do tej działalności. Czasowe wyłączenie z działalności nie wpływa na zmianę ich kwalifikacji dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Do grupy tej należą przede wszystkim spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne, których jedynym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

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Ten kto występuje w podwójnej roli, zastosuje dwie różne stawki

Druga grupa to podatnicy występujący w podwójnej roli. Można w niej wyróżnić dwie podgrupy. Do jednej należą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, u których można wyróżnić grunty, budynki i budowle związane z tą działalnością oraz te, które stanowią ich majątek osobisty służący do realizacji innych celów niż działalność gospodarcza. W ich przypadku konieczność opodatkowania najwyższą stawką powstaje wyłącznie w odniesieniu do tych gruntów, budynków i budowli, które są wykorzystywane lub mogą być wykorzystywane w prowadzonej przez nie działalności. Zwrot „są wykorzystywane lub mogą być wykorzystywane” dotyczy okoliczności, w których grunty, budynki lub budowle są funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez osobę, w posiadaniu której się znajdują, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zwrot „są wykorzystywane” należy rozumieć jako faktyczne wykorzystywanie do prowadzenia działalności. Natomiast zwrot „mogą być wykorzystywane” należy rozumieć jako realizowanie przez przedsiębiorcę działań mających na celu przygotowanie, zachowanie lub zabezpieczenie gruntu, budynku lub budowli m.in. do przyszłej (planowanej) działalności gospodarczej, bądź do kontynuacji przerwanej działalności gospodarczej, wiążących się z ponoszeniem wydatków rozliczanych w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

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Fundacje, stowarzyszenia i podmioty publiczne to szczególny przypadek

Kolejna podgrupa to osoby prawne (lub inne jednostki organizacyjne), prowadzące oprócz działalności gospodarczej także inną działalność, w której wykorzystują posiadany majątek, w tym grunty, budynki i budowle (np. fundacje, spółki z o.o. prowadzące obok działalności gospodarczej również działalność rolniczą). U takich podatników nie ma uzasadnienia dla uznania wszystkich posiadanych przez podatnika gruntów, budynków i budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jedynie tych które w tej działalności są wykorzystywane lub mogą być wykorzystywane.

Ważne jest to, kto wykorzystuje nieruchomość

W wydanej interpretacji resort wyróżnił również podatników, których grunty, budynki i budowle są wykorzystywane w działalności gospodarczej innego podmiotu. W tym przypadku mamy do czynienia z oddaniem w posiadanie przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą gruntu, budynku lub budowli przez osobę, która sama nie wykorzystuje tego majątku do działalności gospodarczej. Takie działanie może wywołać skutki u tej osoby (podatnika podatku od nieruchomości) w postaci zakwalifikowania ich jako związanych z działalnością gospodarczą. Wówczas dla stwierdzenia istnienia tego związku, poza przesłanką posiadania gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy podobnie jak w wyżej omówionych przypadkach uwzględnić także status posiadacza nieruchomości i charakter jego działalności.