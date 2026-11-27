Black Friday to dla internetowych oszustów wymarzony moment. Czekamy na promocje, liczymy na okazję, a wizja kosmicznego rabatu przesłania nam trzeźwą ocenę sytuacji - mówi ekspert z UJ. Jego zdaniem w kolejnych tygodniach zaczną się inne „sezonowe akcje”, choć scenariusz cyberataku ten sam.

Darktrace to brytyjska firma z branży cyberbezpieczeństwa. Założona w 2013 roku, siedzibę ma w Cambridge, a biura m.in. w USA, Japonii i Australii. Z jej najnowszej analizy wynika, że Black Friday, czyli globalny dzień promocji i obniżek cen wywołał lawinę ataków phishingowych.

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Liczba ataków phishingowych związanych z Black Friday

Według Darktrace liczba ataków phishingowych związanych z Black Friday od 1 do 21 listopada była dziewięciokrotnie wyższa niż liczba odnotowana w całym październiku.

„Wśród firm z USA i Kanady liczba ataków phishingowych związanych z Black Friday w tygodniu rozpoczynającym się 16 listopada osiągnęła poziom niemal 27 razy wyższy niż październikowa średnia tygodniowa. W przypadku przedsiębiorstw z regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) liczba ta była niemal 12 razy wyższa od październikowej średniej tygodniowej” - alarmuje brytyjska firma.

Pod jakie marki najczęściej podszywają się przestępcy?

Jak wynika z jej analizy, oszuści podszywali się m.in. pod takie marki jak Amazon, Apple, eBay, Netflix, Alibaba czy PayPal. Co istotne, atakujący mogą kopiować nazwę marki, materiały graficzne i styl komunikacji promocyjnej i nie potrzebują do tego dostępu do systemów sprzedawcy.

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W epoce sztucznej inteligencji, zwracają uwagę autorzy analizy, rośnie jeszcze jedno zagrożenie. Coraz więcej osób podczas zakupów korzysta z asystentów AI, którzy szybko i wygodnie porównają ceny tego samego towaru. Niestety maszyny mogą się pomylić albo polecić sprzedawcę na podstawie pozytywnych opinii, które tylko z pozoru wyglądają wiarygodnie, a w rzeczywistości zostały wygenerowane.

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Zwroty zakupów kolejną okazją do wyłudzeń

Kolejne pola do oszustwa przestępcy zyskają, zwraca uwagę analiza, gdy kupujący postanowi towar zwrócić. Dlatego eksperci z Darktrace radzą, aby samodzielnie weryfikować oferty, problemy z dostawą i prośby dotyczące zwrotów - w oficjalnej aplikacji sprzedawcy albo na jego stronie internetowej. Wskazują także, by traktować presję związaną z natychmiastową płatnością lub koniecznością podania danych osobowych jako sygnał ostrzegawczy.

Jak bezpiecznie kupować podczas Black Friday?

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ dr Adam Behan, zajmujący się m.in. przestępczością komputerową, informatyką śledczą, kryptoaktywami, prawem sztucznej inteligencji i ochroną danych osobowych przyznaje, że Black Friday dla internetowych oszustów to wymarzony moment. - Czekamy na promocje, liczymy na okazję, a wizja kosmicznego rabatu przesłania nam trzeźwą ocenę sytuacji. Gdyby taka sama oferta trafiła do nas np. w maju, pewnie wzbudziłaby naszą czujność - powiedział.

Działalność przestępczą w internecie ekspert nazywa „akcją sezonową”. - Oszuści pracują według kalendarza. Po Black Friday przyjdzie przedświąteczne nasilenie ataków „na paczkę”: przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie i informują, że przesyłka utknęła i trzeba coś dopłacić albo podać dodatkowe dane. Potem nadejdą ferie z fałszywymi noclegami, a po nich sezon PIT z rzekomymi zwrotami podatku. Scenariusz zostaje ten sam, zmienia się tylko dekoracja - zapowiedział dr Behan w rozmowie z PAP. - Sprawcy coraz lepiej dopasowują się do realiów danego kraju, a sztuczna inteligencja usuwa barierę językową, która kiedyś ich zdradzała. To nie są amatorzy, tylko wyspecjalizowane grupy, które działają jak przedsiębiorstwa - dodał.

Jego zdaniem zdecydowanej większości sprawców chodzi wyłącznie o pieniądze, ale nie można wykluczyć, że ktoś zechce upiec na tym samym ogniu drugą pieczeń. - Nie mam dowodów, że dzieje się tak dzisiaj, ale masowe oszustwo może posłużyć także do siania zamętu, a podsycanie nieufności wobec państwa to stały element rosyjskich operacji dezinformacyjnych. Wyobraźmy sobie kilka tysięcy oszukanych klientów przekonanych, że kupili coś w jednej konkretnej sieci marketów. Najpierw zwrócą się z pretensjami do niej, choć ona sama padła ofiarą podszycia. A kiedy okaże się, że pieniądze bardzo trudno odzyskać, łatwo podgrzać nastroje hasłem „Gdzie jest państwo?!” - zauważył dr Behan w rozmowie z PAP.

Co zrobić, gdy padniemy ofiarą oszustwa?

Dlaczego uważa on, że masowe kampanie wymierzone w Polaków i Polki w czasie zakupowych żniw takich jak Black Friday tak często prowadzą grupy działające z zagranicy? Krajowi sprawcy też działają, ale ryzykują znacznie więcej, bo policja regularnie ich zatrzymuje. - Inaczej jest, gdy Polaków oszukuje grupa działająca z innego kontynentu. Polskie prawo karne ją obejmuje, ale w praktyce ustalenie sprawców i postawienie ich przed polskim sądem bywa bardzo trudne. Mimo to zgłaszać trzeba zawsze i od razu: bankowi, policji i CERT Polska, bo szybka reakcja daje szansę na zablokowanie pieniędzy i fałszywej strony - podkreślił dr Behan.

NASK stworzył polski podręcznik o tym, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci, zatytułowany „Okazja czy pułapka? W dobie AI”. Można pobrać go bezpłatnie ze strony NASK. Jak przekonują jego twórcy, sztuczna inteligencja ułatwiła oszustom tworzenie niezwykle przekonujących sklepów internetowych – ze zdjęciami, fałszywymi recenzjami, chatbotami, a nawet historiami o wyprzedażach likwidacyjnych.

Z raportu CERT wynika, że w 2025 roku odnotowano ponad 28 tys. incydentów z nieuprawnionym użyciem wizerunku platformy zakupowej OLX i ponad 22 tys. – Allegro. (PAP)

agr/ pś/