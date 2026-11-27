Niemal wszyscy badani nauczyciele negatywnie oceniają tempo i skalę podwyżek wynagrodzeń po 2024 r. Z badania zaprezentowanego przez ZNP wynika, że 95 proc. respondentów uważa je za niewystarczające, a 63,5 proc. wskazuje, że wzrost płac nie nadąża za rosnącymi kosztami życia.

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosły wynagrodzenia nauczycieli: początkujących o 33 proc., a mianowanych i dyplomowanych o 30 proc. O 30 proc. i 33 proc. wzrosła też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W 2025 r. podwyżka wynagrodzeń nauczycieli wyniosła 5 proc., a w 2026 r. – 3 proc.

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Większość pedagogów twierdzi, że pensje nie nadążają za kosztami życia

Zdaniem 63,5 proc. nauczycieli kolejne podwyżki nie nadążają za kosztami życia, a według 31 proc. „po jednorazowym skoku zabrakło trwałej polityki płacowej” – wynika z badania „Nauczyciel wobec zmian 2026. Praca, szkoła i przyszłość zawodu w Polsce”, przeprowadzonego przez Centrum Badań INDICATOR na zlecenie ZNP. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. nauczycieli z całej Polski.

Badanie wykazało m.in., że „podwyżka o 30 proc. w 2024 r. nie zmieniła tego, jak nauczyciele oceniają swoją pozycję finansową na tle innych zawodów: 70 proc. nie widzi poprawy, a wyraźną poprawę dostrzega 2 proc.”. Pogorszenie pozycji finansowej względem innych zawodów widzi 38 proc. nauczycieli, brak zmiany – 32 proc., poprawę wolniejszą niż w innych zawodach – 28 proc.

Kto odpowiada za chaos? Pedagodzy wskazali winnych

Według 84 proc. respondentów do awansu zawodowego zniechęcają różnice w wynagrodzeniu zasadniczym, czyli 161 zł między nauczycielem początkującym a mianowanym i 928 zł między mianowanym a dyplomowanym.

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Jeśli chodzi o reformy po 2024 r., 85 proc. nauczycieli uważa, że wprowadzane są „zbyt szybko lub chaotycznie”. Wynik ten – jak czytamy – „nie zależy od poglądów”, bo tempo ocenia źle „81 proc. wyborców KO i 87 proc. wyborców PiS”.

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„Za obecny stan zmian 74 proc. obarcza rząd i MEN – sposób przygotowania i tempo reform. Sejm i partie polityczne wskazuje 9 proc., konflikt rządu z prezydentem – 9 proc., weta prezydenta – 6 proc., samorządy – 2,5 proc.” – czytamy.

Rząd jako „winowajcę” wskazuje także większość wyborców partii rządzących: 63 proc. wyborców KO i 65 proc. wyborców Nowej Lewicy – wynika z badania.

96 proc. badanych: państwo nie ma strategii dla kadry pedagogicznej

Jeśli chodzi o przyszłość zawodu nauczyciela, zdaniem 96 proc. respondentów „państwo nie ma strategii kadrowej, która odpowiadałaby na pytanie, kto i w jakim modelu będzie uczył za 15 lat”. 86 proc. badanych uważa, że „bez niej zawód w obecnym kształcie tego okresu nie przetrwa”.

Jak wykazało badanie, zawód ten poleciłoby młodej osobie 25 proc. nauczycieli, w tym bez zastrzeżeń – 3 proc. Z kolei 38 proc. respondentów uważa, że „w obecnych warunkach trudno go polecić z czystym sumieniem”, a 37 proc. odradzałoby go stanowczo. O poleceniu – jak czytamy – decyduje „poczucie docenienia”.

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Z badania wynika również, że 91 proc. nauczycieli uważa, że „politycy ignorują ich sprawy lub traktują je instrumentalnie”, a 70 proc. nie wskazuje żadnego ugrupowania, które reprezentowałoby interesy nauczycieli. Udział w wyborach deklaruje jednocześnie 89 proc. badanych.

ZNP podkreśliło, że oczekuje „ograniczenia biurokracji, skuteczniejszej ochrony prawnej nauczycieli i uwzględnienia czasu wykonywania dodatkowych obowiązków”. Według Związku „konieczna jest także wieloletnia strategia kadrowa: prognozy zatrudnienia, osłony dla osób zagrożonych utratą etatu oraz finansowane podnoszenie i zmiana kwalifikacji”.

Badanie przeprowadziło Centrum Badań INDICATOR w październiku br. Uczestniczyło w nim 2 tys. 229 nauczycieli z 628 szkół w całej Polsce: podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, publicznych i niepublicznych. Autorem raportu jest prof. Daniel Mider.

Wyniki badania i raport dostępne są na stronie ZNP.