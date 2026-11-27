Nawet 4,5–5 mln gospodarstw domowych wychowujących dzieci mogłaby objąć proponowana reforma podatkowa opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów. Chodzi o iloraz rodzinny, który uzależniałby wysokość kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych od liczby dzieci. Małżeństwo wychowujące troje dzieci mogłoby osiągać nawet 450 tys. zł rocznego dochodu do opodatkowania bez wejścia w drugi próg obecnej skali PIT. Propozycja ma być odpowiedzią na kryzys demograficzny, a w dłuższej perspektywie wspierać stabilność systemu emerytalnego.

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Jeśli dwa małżeństwa osiągają takie same dochody, lecz jedno jest bezdzietne, a drugie wychowuje troje dzieci, to przy wspólnym rozliczeniu obie pary obliczają PIT w ten sam sposób. W drugim przypadku zarobione pieniądze muszą jednak wystarczyć na utrzymanie pięciu osób. Obecnie tę różnicę częściowo uwzględniają ulgi podatkowe. Iloraz rodzinny zmieniałby natomiast sam mechanizm obliczania podatku. Taka propozycja znalazła się w petycji obywatelskiej przekazanej Ministerstwu Finansów 2 października 2026 r. Jej autor przedstawił zmiany w ustawie o PIT, inspirowane rozwiązaniem stosowanym we Francji. Na razie jest to inicjatywa obywatelska, a nie rządowy projekt ustawy. Szacunek liczby gospodarstw domowych, które mogłaby objąć reforma, pochodzi z uzasadnienia petycji.

Iloraz rodzinny w PIT. Im więcej dzieci, tym wyższy próg podatkowy

Obecnie małżonkowie rozliczający się wspólnie sumują swoje dochody, dzielą otrzymaną kwotę przez dwa, obliczają podatek i mnożą wynik przez dwa. Dzięki temu mogą osiągać łącznie 240 tys. zł rocznego dochodu do opodatkowania bez wejścia w stawkę 32 proc., nawet gdy większość pieniędzy zarabia tylko jedno z nich.

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Autor petycji proponuje zwiększenie dzielnika do 2,5 w przypadku małżeństwa z jednym dzieckiem i do 3 przy dwojgu dzieci. Za trzecie i każde następne dziecko przewidziano dodatkowe 0,75. Przy trojgu dzieci współczynnik wynosiłby zatem 3,75, a przy czworgu – 4,5.

Preferencja obejmowałaby dzieci małoletnie oraz uczące się dzieci przed ukończeniem 25. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami. Autor przewidział również rozwiązanie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z uzasadnieniem petycji iloraz rodzinny byłby dostępny dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, z wyłączeniem podatku liniowego i ryczałtu.

Nawet 540 tys. zł rocznego dochodu bez wejścia w drugi próg PIT

Od 2022 r. próg podatkowy wynosi 120 tys. zł, a kwota wolna od podatku 30 tys. zł. Nadwyżka ponad 120 tys. zł jest opodatkowana według stawki 32 proc. zamiast 12 proc. W przypadku pracownika zatrudnionego na jednym etacie, przy standardowych kosztach uzyskania przychodów i braku dodatkowych dochodów, ulg oraz zwolnień, granicy tej odpowiada wynagrodzenie wynoszące około 11 879 zł brutto miesięcznie.

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Jeszcze większe korzyści przyniosłoby wprowadzenie ilorazu rodzinnego razem z nowelizacją uchwaloną przez Sejm 5 listopada 2026 r. Zakłada ona podniesienie progu podatkowego z 120 tys. do 130 tys. zł, wprowadzenie 24-procentowej stawki dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł oraz pozostawienie 32-procentowej stawki dla nadwyżki ponad 150 tys. zł. Senat przyjął ustawę bez poprawek, a 6 listopada trafiła ona do prezydenta.

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Jak zmieniłyby się kwota wolna od podatku i granice najwyższego przedziału skali PIT po wprowadzeniu ilorazu rodzinnego

W obliczeniach założono, że współczynnik rodzinny zwiększa się o 0,75 dla trzeciego i każdego następnego dziecka. Kwoty odnoszą się do podstawy opodatkowania, czyli dochodu po odliczeniu m.in. kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Liczba dzieci w małżeństwie Łączna kwota wolna od PIT Próg 32 proc. według skali z 2026 r. Próg 32 proc. według uchwalonej nowej skali Brak dzieci 60 000 zł 240 000 zł 300 000 zł Jedno dziecko 75 000 zł 300 000 zł 375 000 zł Dwoje dzieci 90 000 zł 360 000 zł 450 000 zł Troje dzieci 112 500 zł 450 000 zł 562 500 zł Czworo dzieci 135 000 zł 540 000 zł 675 000 zł Pięcioro dzieci 157 500 zł 630 000 zł 787 500 zł

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Małżeństwo osiągające łącznie 300 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania płaci obecnie 40 800 zł PIT przed odliczeniem ulg. Przy zastosowaniu mechanizmu zapisanego w petycji wysokość podatku zależałaby od liczby wychowywanych dzieci.

Liczba dzieci Roczny PIT według petycji Roczna oszczędność Miesięczny odpowiednik oszczędności Jedno dziecko 21 600 zł 19 200 zł 1 600 zł Dwoje dzieci 16 800 zł 24 000 zł 2 000 zł Troje dzieci 12 000 zł 28 800 zł 2 400 zł Czworo dzieci 8 800 zł 32 000 zł ok. 2 667 zł Pięcioro dzieci ok. 6 514 zł ok. 34 286 zł ok. 2 857 zł

Wyliczenia wykonano dla małżeństwa osiągającego 300 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania, przy zastosowaniu skali PIT obowiązującej w 2026 r. Założono brak dochodów własnych dzieci oraz nieuwzględnienie innych ulg i zwolnień podatkowych.

Korzyści odczułyby także rodziny o bardziej umiarkowanych zarobkach. Małżeństwo z dwojgiem dzieci i roczną podstawą opodatkowania wynoszącą 120 tys. zł zapłaciłoby 2400 zł PIT zamiast obecnych 7200 zł przed odliczeniem ulg. Roczna oszczędność wyniosłaby 4800 zł.

Już dziś jedno oświadczenie pozwala uniknąć wyższych zaliczek na PIT

Część pracowników może już na podstawie obowiązujących przepisów uniknąć pobierania przez pracodawcę zaliczek na podatek według stawki 32 proc. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT pracownik, którego przewidywane roczne dochody przekroczą 120 tys. zł, a dochody małżonka uwzględniane we wspólnym rozliczeniu nie przekroczą tej kwoty, może złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia. Służy do tego m.in. formularz PIT-2. Pracodawca nadal będzie pobierał zaliczki według stawki 12 proc. Z analogicznego rozwiązania mogą korzystać uprawnione osoby samotnie wychowujące dzieci.

Pracodawca musi uwzględnić oświadczenie najpóźniej od następnego miesiąca. Dokument złożony jeszcze w listopadzie 2026 r. może zatem wpłynąć na wysokość grudniowej wypłaty. Jeżeli łączna podstawa opodatkowania małżonków przekroczy 240 tys. zł, w rozliczeniu rocznym może pojawić się dopłata podatku.

Niższy PIT dla rodziców. Zwolennicy liczą na więcej urodzeń i większe wpływy do ZUS

W 2025 r. w Polsce urodziło się ponad 238 tys. dzieci, o 13,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Według wstępnych danych GUS w pierwszych trzech kwartałach 2026 r. odnotowano około 176 tys. urodzeń, czyli o 6 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Autor petycji argumentuje, że niższy PIT dla rodzin wielodzietnych mógłby zachęcić część osób do posiadania większej liczby dzieci. Zakłada również, że część pieniędzy pozostawionych w domowych budżetach wróciłaby do państwa w postaci podatku VAT od zwiększonej konsumpcji.

Według autora iloraz rodzinny mógłby też zwiększyć atrakcyjność pracy na etacie w porównaniu z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem. W efekcie więcej osób odprowadzałoby składki do ZUS i NFZ. W uzasadnieniu petycji nie przedstawiono jednak szacunków kosztów reformy, prognoz dodatkowych wpływów do budżetu ani wyliczeń pokazujących, o ile mogłaby wzrosnąć liczba urodzeń. Petycja trafiła do Ministerstwa Finansów 5 października 2026 r. Na razie resort nie skomentował jej treści.

Źródła : Ministerstwo Finansów, „Petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia ilorazu rodzinnego (family-splitting) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)”; Ministerstwo Finansów, informacje dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków, ulgi prorodzinnej, PIT-2 oraz PIT-0 dla rodzin 4+; Sejm RP; Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja demograficzna Polski do 2025 r.”.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.).

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2026 poz. 1474 ze zm.).

Ustawa z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2026 poz. 1252).