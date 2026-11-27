Iloraz rodzinny w PIT. Dochód dzielony także na dzieci. Koniec z wpadaniem w drugi próg podatkowy?
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Nawet 4,5–5 mln gospodarstw domowych wychowujących dzieci mogłaby objąć proponowana reforma podatkowa opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów. Chodzi o iloraz rodzinny, który uzależniałby wysokość kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych od liczby dzieci. Małżeństwo wychowujące troje dzieci mogłoby osiągać nawet 450 tys. zł rocznego dochodu do opodatkowania bez wejścia w drugi próg obecnej skali PIT. Propozycja ma być odpowiedzią na kryzys demograficzny, a w dłuższej perspektywie wspierać stabilność systemu emerytalnego.
- Iloraz rodzinny w PIT. Im więcej dzieci, tym wyższy próg podatkowy
- Nawet 540 tys. zł rocznego dochodu bez wejścia w drugi próg PIT
- Jak zmieniłyby się kwota wolna od podatku i granice najwyższego przedziału skali PIT po wprowadzeniu ilorazu rodzinnego
- Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie mniej podatku. Ile mogłyby zyskać rodziny? [WYLICZENIA]
- Już dziś jedno oświadczenie pozwala uniknąć wyższych zaliczek na PIT
- Niższy PIT dla rodziców. Zwolennicy liczą na więcej urodzeń i większe wpływy do ZUS
Jeśli dwa małżeństwa osiągają takie same dochody, lecz jedno jest bezdzietne, a drugie wychowuje troje dzieci, to przy wspólnym rozliczeniu obie pary obliczają PIT w ten sam sposób. W drugim przypadku zarobione pieniądze muszą jednak wystarczyć na utrzymanie pięciu osób. Obecnie tę różnicę częściowo uwzględniają ulgi podatkowe. Iloraz rodzinny zmieniałby natomiast sam mechanizm obliczania podatku.
Taka propozycja znalazła się w petycji obywatelskiej przekazanej Ministerstwu Finansów 2 października 2026 r. Jej autor przedstawił zmiany w ustawie o PIT, inspirowane rozwiązaniem stosowanym we Francji. Na razie jest to inicjatywa obywatelska, a nie rządowy projekt ustawy. Szacunek liczby gospodarstw domowych, które mogłaby objąć reforma, pochodzi z uzasadnienia petycji.
Iloraz rodzinny w PIT. Im więcej dzieci, tym wyższy próg podatkowy
Obecnie małżonkowie rozliczający się wspólnie sumują swoje dochody, dzielą otrzymaną kwotę przez dwa, obliczają podatek i mnożą wynik przez dwa. Dzięki temu mogą osiągać łącznie 240 tys. zł rocznego dochodu do opodatkowania bez wejścia w stawkę 32 proc., nawet gdy większość pieniędzy zarabia tylko jedno z nich.
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Autor petycji proponuje zwiększenie dzielnika do 2,5 w przypadku małżeństwa z jednym dzieckiem i do 3 przy dwojgu dzieci. Za trzecie i każde następne dziecko przewidziano dodatkowe 0,75. Przy trojgu dzieci współczynnik wynosiłby zatem 3,75, a przy czworgu – 4,5.
Preferencja obejmowałaby dzieci małoletnie oraz uczące się dzieci przed ukończeniem 25. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami. Autor przewidział również rozwiązanie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z uzasadnieniem petycji iloraz rodzinny byłby dostępny dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, z wyłączeniem podatku liniowego i ryczałtu.
Nawet 540 tys. zł rocznego dochodu bez wejścia w drugi próg PIT
Od 2022 r. próg podatkowy wynosi 120 tys. zł, a kwota wolna od podatku 30 tys. zł. Nadwyżka ponad 120 tys. zł jest opodatkowana według stawki 32 proc. zamiast 12 proc. W przypadku pracownika zatrudnionego na jednym etacie, przy standardowych kosztach uzyskania przychodów i braku dodatkowych dochodów, ulg oraz zwolnień, granicy tej odpowiada wynagrodzenie wynoszące około 11 879 zł brutto miesięcznie.
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Jeszcze większe korzyści przyniosłoby wprowadzenie ilorazu rodzinnego razem z nowelizacją uchwaloną przez Sejm 5 listopada 2026 r. Zakłada ona podniesienie progu podatkowego z 120 tys. do 130 tys. zł, wprowadzenie 24-procentowej stawki dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł oraz pozostawienie 32-procentowej stawki dla nadwyżki ponad 150 tys. zł. Senat przyjął ustawę bez poprawek, a 6 listopada trafiła ona do prezydenta.
Jak zmieniłyby się kwota wolna od podatku i granice najwyższego przedziału skali PIT po wprowadzeniu ilorazu rodzinnego
W obliczeniach założono, że współczynnik rodzinny zwiększa się o 0,75 dla trzeciego i każdego następnego dziecka. Kwoty odnoszą się do podstawy opodatkowania, czyli dochodu po odliczeniu m.in. kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Liczba dzieci w małżeństwie
Łączna kwota wolna od PIT
Próg 32 proc. według skali z 2026 r.
Próg 32 proc. według uchwalonej nowej skali
Brak dzieci
60 000 zł
240 000 zł
300 000 zł
Jedno dziecko
75 000 zł
300 000 zł
375 000 zł
Dwoje dzieci
90 000 zł
360 000 zł
450 000 zł
Troje dzieci
112 500 zł
450 000 zł
562 500 zł
Czworo dzieci
135 000 zł
540 000 zł
675 000 zł
Pięcioro dzieci
157 500 zł
630 000 zł
787 500 zł
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie mniej podatku. Ile mogłyby zyskać rodziny? [WYLICZENIA]
Małżeństwo osiągające łącznie 300 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania płaci obecnie 40 800 zł PIT przed odliczeniem ulg. Przy zastosowaniu mechanizmu zapisanego w petycji wysokość podatku zależałaby od liczby wychowywanych dzieci.
Liczba dzieci
Roczny PIT według petycji
Roczna oszczędność
Miesięczny odpowiednik oszczędności
Jedno dziecko
21 600 zł
19 200 zł
1 600 zł
Dwoje dzieci
16 800 zł
24 000 zł
2 000 zł
Troje dzieci
12 000 zł
28 800 zł
2 400 zł
Czworo dzieci
8 800 zł
32 000 zł
ok. 2 667 zł
Pięcioro dzieci
ok. 6 514 zł
ok. 34 286 zł
ok. 2 857 zł
Wyliczenia wykonano dla małżeństwa osiągającego 300 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania, przy zastosowaniu skali PIT obowiązującej w 2026 r. Założono brak dochodów własnych dzieci oraz nieuwzględnienie innych ulg i zwolnień podatkowych.
Korzyści odczułyby także rodziny o bardziej umiarkowanych zarobkach. Małżeństwo z dwojgiem dzieci i roczną podstawą opodatkowania wynoszącą 120 tys. zł zapłaciłoby 2400 zł PIT zamiast obecnych 7200 zł przed odliczeniem ulg. Roczna oszczędność wyniosłaby 4800 zł.
Już dziś jedno oświadczenie pozwala uniknąć wyższych zaliczek na PIT
Część pracowników może już na podstawie obowiązujących przepisów uniknąć pobierania przez pracodawcę zaliczek na podatek według stawki 32 proc. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT pracownik, którego przewidywane roczne dochody przekroczą 120 tys. zł, a dochody małżonka uwzględniane we wspólnym rozliczeniu nie przekroczą tej kwoty, może złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia. Służy do tego m.in. formularz PIT-2. Pracodawca nadal będzie pobierał zaliczki według stawki 12 proc. Z analogicznego rozwiązania mogą korzystać uprawnione osoby samotnie wychowujące dzieci.
Pracodawca musi uwzględnić oświadczenie najpóźniej od następnego miesiąca. Dokument złożony jeszcze w listopadzie 2026 r. może zatem wpłynąć na wysokość grudniowej wypłaty. Jeżeli łączna podstawa opodatkowania małżonków przekroczy 240 tys. zł, w rozliczeniu rocznym może pojawić się dopłata podatku.
Niższy PIT dla rodziców. Zwolennicy liczą na więcej urodzeń i większe wpływy do ZUS
W 2025 r. w Polsce urodziło się ponad 238 tys. dzieci, o 13,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Według wstępnych danych GUS w pierwszych trzech kwartałach 2026 r. odnotowano około 176 tys. urodzeń, czyli o 6 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Autor petycji argumentuje, że niższy PIT dla rodzin wielodzietnych mógłby zachęcić część osób do posiadania większej liczby dzieci. Zakłada również, że część pieniędzy pozostawionych w domowych budżetach wróciłaby do państwa w postaci podatku VAT od zwiększonej konsumpcji.
Według autora iloraz rodzinny mógłby też zwiększyć atrakcyjność pracy na etacie w porównaniu z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem. W efekcie więcej osób odprowadzałoby składki do ZUS i NFZ. W uzasadnieniu petycji nie przedstawiono jednak szacunków kosztów reformy, prognoz dodatkowych wpływów do budżetu ani wyliczeń pokazujących, o ile mogłaby wzrosnąć liczba urodzeń. Petycja trafiła do Ministerstwa Finansów 5 października 2026 r. Na razie resort nie skomentował jej treści.
Źródła: Ministerstwo Finansów, „Petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia ilorazu rodzinnego (family-splitting) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)”; Ministerstwo Finansów, informacje dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków, ulgi prorodzinnej, PIT-2 oraz PIT-0 dla rodzin 4+; Sejm RP; Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja demograficzna Polski do 2025 r.”.
Podstawa prawna:
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.).
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2026 poz. 1474 ze zm.).
Ustawa z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2026 poz. 1252).
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