Wieczorna odwilż i nocny przymrozek wystarczą, by wejście do domu zamieniło się w lodowisko. Właściciele posesji powinni pamiętać nie tylko o bezpieczeństwie domowników, lecz także o obowiązkach wobec pieszych. Jak pozbyć się lodu bez soli i kiedy za nieuprzątnięty chodnik można zostać ukaranym?

Śliski chodnik przed posesją. Kto musi usunąć lód?

O tym, kto odpowiada za zimowe utrzymanie chodnika, decyduje przede wszystkim jego położenie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwać śnieg, błoto i lód z drogi dla pieszych biegnącej bezpośrednio przy granicy jego działki.

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Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Jeżeli chodnik oddziela od posesji pas zieleni, obowiązek ten co do zasady spoczywa na zarządcy drogi. Wyjątek dotyczy również chodników, na których dopuszczono płatne parkowanie lub postój samochodów.

Co zamiast soli na schody i kostkę brukową?

Najpierw warto usunąć luźny śnieg i możliwie dużo lodu przy użyciu narzędzi, które nie uszkodzą nawierzchni. Piasek lub drobny grys poprawią przyczepność, choć same nie roztopią lodu. Jeśli potrzebny jest odmrażacz, należy dobrać preparat do rodzaju nawierzchni i temperatury, zgodnie z instrukcją producenta.

Regularne stosowanie soli może sprzyjać niszczeniu niektórych powierzchni, korozji metalowych elementów oraz pozostawianiu osadu na obuwiu. Nie należy jednak zastępować jej polewaniem schodów gorącą wodą, która po ostygnięciu może ponownie zamarznąć.

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Za nieodśnieżony chodnik grozi grzywna. To nie wszystko

Niedopełnienie obowiązków dotyczących utrzymania porządku może skutkować grzywną do 1500 zł albo naganą na podstawie art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń. To jednak nie jedyne ryzyko finansowe.

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Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Jeżeli przechodzień upadnie na oblodzonym chodniku i dozna urazu, może dochodzić odszkodowania, a w odpowiednich przypadkach również zadośćuczynienia. Odpowiedzialność nie jest automatyczna - znaczenie mają okoliczności zdarzenia, zaniedbanie obowiązku oraz związek między nim a szkodą.