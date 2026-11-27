Zakopane uchwaliło maksymalną dopuszczalną prawem stawkę

Zmiana oznacza wprowadzenie maksymalnej stawki dopuszczonej przez znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 r., zmieniają zasady pobierania tych danin. Dotychczasowe uchwały rad gmin w tej sprawie stracą moc, dlatego samorządy muszą przyjąć nowe regulacje, jeżeli chcą kontynuować pobieranie opłaty.



W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Zakopane spełnia szereg kryteriów krajobrazowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wymieniono m.in. położenie w sąsiedztwie Tatr, obszary chronione, zabytkową architekturę oraz rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Wpływy Zakopanego z opłaty miejscowej od stycznia do sierpnia br. wyniosły 4 mln 161 tys. zł. Dotychczas miasto uzyskiwało z tego tytułu około 5 mln zł rocznie.



Władze miasta uzasadniły podwyższenie stawki wysokimi kosztami obsługi ruchu turystycznego. Jak wskazano w dokumencie, liczba osób czasowo przebywających w Zakopanem wielokrotnie przewyższa liczbę stałych mieszkańców, co zwiększa wydatki m.in. na utrzymanie czystości, gospodarkę odpadami, drogi, chodniki, infrastrukturę turystyczną oraz bezpieczeństwo publiczne.

(PAP)

szb/ mick/

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Co się zmieni w przepisach dot. opłaty miejscowej i uzdrowiskowej od 2027 roku?

Ustawa z 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 1354), dokonała szeregu zmian zwłaszcza odnośnie opłaty miejscowej.

Od 2027 r. opłata miejscowa będzie mogła być pobierana w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe, w których świadczone są usługi zakwaterowania obejmujące co najmniej jedną noc. Wykreślono z przepisów dotychczasowy warunek spełniania przez miejscowość określonych norm klimatycznych i jakości powietrza, a także konieczności ustalania turystycznego, wypoczynkowego lub szkoleniowego celu pobytu.

Maksymalne stawki opłaty miejscowej wyniosą od 2027 r. 5 zł za noc w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe oraz 5,50 zł na obszarach ochrony uzdrowiskowej. W miejscowościach o statusie uzdrowiska maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej wyniesie 6,86 zł za noc. Co ważne, gminy:

- mogą nie wprowadzać opłaty miejscowej,

- mogą uchwalić stawki niższe od stawek maksymalnych.

Na podstawie art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2027 r.):

"1. Rada gminy może wprowadzić:

1) opłatę miejscową:

a) w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe,

b) w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,



2) opłatę uzdrowiskową w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – w których są świadczone usługi zakwaterowania.



2. Stawka opłaty:

1) miejscowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

a) lit. a, nie może przekroczyć 5,00 zł za noc,

b) lit. b, nie może przekroczyć 5,50 zł za noc;



2) uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,86 zł za noc.



3. W miejscowości lub części miejscowości, która jednocześnie spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rada gminy może wprowadzić tylko jedną z opłat określonych w ust. 1.



4. Osobą zobowiązaną do zapłaty opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest osoba fizyczna, której przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania w miejscowości lub części miejscowości, w której wprowadzono daną opłatę.



5. Przez noc, o której mowa w ust. 2 i 4, rozumie się okres, w którym świadczenie usługi zakwaterowania osobie fizycznej rozpoczyna się w danym dniu kalendarzowym i kończy się następnego dnia.(...)"

Nowelizacja wprowadza również zmiany co do sposobu pobierania opłaty miejscowej. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy, którymi z mocy prawa będą podmioty świadczące usługi zakwaterowania.



Wyżej wskazana nowelizacja wprowadziła także poniższą listę zwolnień z opłaty miejscowej (art. 17 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):



Zwalnia się z opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej:

1) pod warunkiem wzajemności – członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;



2) osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku:

a) osób niewidomych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 04-O, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884 i 1102),

b) osób głuchych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 03-L, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;



3) osoby w wieku do 16 lat, których niepełnosprawność została orzeczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;



4) jedną osobę towarzyszącą osobie, o której mowa w pkt 2 lub 3;



5) dzieci i młodzież szkolną w zorganizowanych grupach oraz ich opiekunów;



6) osoby, którym przez okres powyżej 29 następujących po sobie nocy są świadczone usługi zakwaterowania w obiektach znajdujących się w miejscowościach lub częściach miejscowości na terenie danej gminy, w których wprowadzono opłatę miejscową albo opłatę uzdrowiskową, zwanych dalej „obiektami” – przez cały okres zakwaterowania.

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Zasady płatności

Odnośnie uiszczania opłaty miejscowej (także uzdrowiskowej) obowiązywać będą od 2027 r. poniższe zasady:

- Obowiązek zapłaty opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej powstaje w dniu stanowiącym początek okresu, w którym rozpoczęto świadczenie usługi zakwaterowania w danym obiekcie.

- Opłatę miejscową i opłatę uzdrowiskową uiszcza się ostatniego dnia okresu, w którym jest świadczona usługa zakwaterowania w danym obiekcie.

- Pobór opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej następuje przez płatnika, którym jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania.

- Płatnik może uzależnić rozpoczęcie świadczenia usługi zakwaterowania od dokonania, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zakwaterowania, wpłaty na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej w wysokości należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej od deklarowanej liczby nocy, przez które będzie świadczona usługa zakwaterowania w danym obiekcie.

- Jeżeli dokonana wpłata na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest wyższa od należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej, ostatniego dnia okresu zakwaterowania w danym obiekcie płatnik musi zwrócić osobie od której przyjął zawyżoną kwotę różnicę między dokonaną wpłatą na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej a należną opłatą miejscową albo opłatą uzdrowiskową.

- Płatnik ma obowiązek wydawać potwierdzenie dokonania wpłat na poczet opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej.

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