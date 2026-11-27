Prezydent Warszawy zapowiedział odwołanie od czwartkowej decyzji Sądu Okręgowego, który uchylił zakaz przedłużenia zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Trzaskowski podkreśla, że spór nie dotyczy wolności słowa, lecz bezpieczeństwa mieszkańców i przejazdu służb ratunkowych przez Aleję Szucha. Jeśli racja ratusza nie zostanie uznana, miasteczko namiotowe pozostanie na miejscu nawet do 5 stycznia.

Rafał Trzaskowski reaguje na decyzję sądu. Prezydent Warszawy tłumaczy powody złożenia zażalenia

„Skorzystamy z prawa do zażalenia” - poinformował w piątek rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się w ten sposób do orzeczenia sądu uchylającego decyzję ratusza o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze stolicy nie zgadzają się z czwartkowym rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego, które pozwala na kontynuowanie manifestacji w Alei Szucha. Spór wchodzi tym samym w kolejną fazę proceduralną i trafi teraz pod ocenę wyższej instancji.

REKLAMA

REKLAMA

O planowanym zażaleniu Rafał Trzaskowski poinformował we wpisie na platformie społecznościowej X: „Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” - napisał prezydent Warszawy.

Dlaczego stołeczny ratusz zakazał przedłużenia zgromadzenia? Urzędnicy wskazują na bezpieczeństwo i terminy

Zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym stołeczny ratusz nie przedłużył w środę. Utrzymanie tej decyzji w mocy oznaczałoby, że zgromadzenie może trwać tylko do 30 listopada. W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił też, że organ gminy – w tym przypadku stołeczny ratusz – wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

REKLAMA

Sąd Okręgowy w Warszawie uchyla zakaz prezydenta. Sędzia obala argumenty władz stolicy

Organizatorzy zgromadzenia odwołali się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czwartek sąd postanowił odwołanie to uwzględnić, tym samym uchylając decyzję prezydenta Warszawy. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek argumentowała decyzję, odnosząc się m.in. do kwestionowania przez ratusz terminu złożenia zawiadomienia o przedłużeniu zgromadzenia, że taki wniosek należy odnosić do pierwszego dnia planowanego posiedzenia i ten wymóg został spełniony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według ratusza organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. „Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy niewcześniej niż na 30 dni i niepóźniej niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia” – napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu, obejmujące okres po 10 grudnia, jest więc przedwczesne. Bonkowska-Kubek stwierdziła również, że argumenty władz Warszawy, „nie dawały podstaw do przyjęcia, że odbycie zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń oraz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach”.

Kto stoi za miasteczkiem namiotowym przed TK? Od września protestują tam politycy PiS i Kluby „Gazety Polskiej”

Wyjaśnijmy, że protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 roku miasteczka namiotowego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w alei Jana Chrystiana Szucha w Warszawie. Uczestnicy tego protestu deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dlaczego Rafał Trzaskowski składa zażalenie w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział złożenie zażalenia, ponieważ nie zgadza się z orzeczeniem Sądu Okręgowego uchylającym zakaz przedłużenia zgromadzenia i wskazuje na konieczność zapewnienia przejazdu służbom ratunkowym przez Aleję Szucha oraz bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Jak Sąd Okręgowy w Warszawie uzasadnił uchylenie zakazu wydanego przez ratusz?

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek uznała, że argumenty władz Warszawy nie wykazały, aby zgromadzenie zagrażało życiu, zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach, a ustawowy termin na złożenie wniosku należy liczyć od pierwszego dnia planowanego zgromadzenia.

Do kiedy może trwać zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego?

Zgodnie z wnioskiem organizatorów złożonym 10 listopada, zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie jest zaplanowane do 5 stycznia, natomiast utrzymanie pierwotnej odmowy stołecznego ratusza skróciłoby ten czas do 30 listopada.

Kto organizuje protest i miasteczko namiotowe w Alei Szucha w Warszawie?

Organizatorem zgromadzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, a w wydarzenie zaangażowane są środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej”, Telewizją Republika oraz politycy PiS, przy obecności zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Kiedy i dlaczego powstało miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Miasteczko namiotowe w alei Jana Chrystiana Szucha w Warszawie powstało we wrześniu 2026 roku jako wyraz sprzeciwu jego uczestników wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez rząd.

Jakie są ustawowe terminy na zgłoszenie zgromadzenia w urzędzie gminy?

Zgodnie z przepisami Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia musi wpłynąć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.