Wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 5 dni dla pracowników spełniających przesłanki określone w art. 142[1] kodeksu pracy (i zgodnie z postulatem – niekorzystających ze zwolnień lekarskich) – w opinii sejmowych ekspertów ds. legislacji „byłoby wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania pracownika” i „mieści w się w zakresie swobody ustawodawczej”. O dalszych losach „przewlekle zmęczonych” rodziców, którzy „ponoszą dodatkowe obciążenia związane z godzeniem życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi” – sejmowa Komisja do Spraw petycji zdecyduje już podczas najbliższego posiedzenia, 1 grudnia 2026 r.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w obowiązującym stanie prawnym – ile dni urlopu wypoczynkowego w roku przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma z tego tytułu dodatkowe uprawnienia?

W aktualnym stanie prawnym, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

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20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i odpowiednio 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dla ustalenia wymiaru urlopu – zasadnicze znaczenie ma zatem staż pracy danego pracownika, którym jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Do stażu pracy, wliczane są obecnie:

okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy;

okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy;

w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy – także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy;

okres nauki, tj.:

z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się 4 lata, z tytułu ukończenia szkoły policealnej – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się 6 lat, z tytułu ukończenia szkoły wyższej – do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się 8 lat.



Ww. okresy nauki, nie podlegają przy tym sumowaniu. Jeżeli natomiast pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia – do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika;

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okresy zatrudnienia przewidziane w przepisach szczególnych, np. służby w Policji lub w wojsku;

okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznawanego bezrobotnym na okres odbywania szkolenia lub stażu oraz okres pobierania stypendium przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka;

przypadający przed dniem 1 stycznia 1983 r. okres pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;

przypadający po dniu 31 grudnia 1982 r. okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin;

okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy;

udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego;

okres pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia w tym okresie;

okres, za który pracownikowi przysługiwało odszkodowanie z tytułu skrócenia mu okresu wypowiedzenia w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika;

okres, za który pracownikowi przywróconemu do pracy zasądzono wynagrodzenie (pod warunkiem podjęcia tej pracy przez pracownika) oraz

okres pozostawania bez pracy, za który zostało pracownikowi zasądzone odszkodowanie.

Rodzicowi dziecka z niepełnosprawnością (legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 1421 par. 1 pkt 3 lit. a kodeksu pracy), jak i rodzicowi dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zgodnie z art. 1421 par. 1 pkt 3 lit. b kodeksu pracy) nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu samego faktu wychowywania dziecka posiadającego któreś z ww. orzeczeń lub opinię o potrzebnie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy nie korzystają z ze zwolnień lekarskich (L4) i „ponoszą dodatkowe obciążenia związane z godzeniem życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi” – do Sejmu trafił ważny postulat

W dniu 9 czerwca 2026 r. do Sejmu trafiła petycja obywatelska (numer BKSP-153-X-1068/26), której autorka domaga się podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia dodatkowego (w wymiarze 5 dni) urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy:

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przez okres od 6 do 12 miesięcy poprzedzających udzielenie tego urlopu – nie korzystali ze zwolnień lekarskich ( L4 ) i

poprzedzających udzielenie tego urlopu – ( ) i spełniają przesłanki określone w art. 142 1 kodeksu pracy , tj. są:

, tj. są: małżonkiem albo rodzicem dziecka w fazie w fazie prenatalnej , w przypadku ciąży powikłanej , rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie , o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , rodzicem : dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych , o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.



Jak argumentuje petytorka – wprowadzenie wnioskowanych zmian w kodeksie pracy (tj. dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników-rodziców, którzy spełniają ww. przesłanki) „wynika z potrzeby wsparcia pracowników objętych zakresem art. 1421 kodeksu pracy, którzy ze względu na szczególną sytuację rodzinną lub opiekuńczą ponoszą dodatkowe obciążenia związane z godzeniem życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi.” W przekonaniu autorki petycji – na dodatkowe wsparcia zasługują zwłaszcza te osoby, które „pomimo zwiększonych obowiązków zachowują ciągłość zatrudnienia i nie korzystają ze zwolnień lekarskich”.

Jak dalej przytacza petytorka – jest ona mamą dzieci, z których jedno posiada orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, natomiast drugie posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie pozostaje ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę i „sumiennie wykonuje swoje obowiązku, nie korzystając przy tym ze zwolnień lekarskich”. Z uwagi na konieczność zapewnienia dzieciom drogiego wyposażenia – nie mogła zrezygnować z wykonywanej pracy. Petytorka opiekę nad dziećmi współdzieli z mężem, który również pozostaje aktywny zawodowo. Jak przekazuje – oboje odczuwają skutki przewlekłego zmęczenia i natłoku obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. „Pomimo tego okoliczności te nie stanowią podstawy do uzyskania zwolnienia lekarskiego. Dzieci wymagają częstych wizyt i lekarzy, chodzenia na psychoterapię, wszystko to musi odbywać się poza godzinami naszej pracy, jeśli jednak musi odbywać się w godzinach pracy, ratujemy się urlopami wypoczynkowymi i na żądanie. Jednak nie do końca jest to dobre rozwiązanie, bowiem urlop wypoczynkowy powinien służyć wypoczynkowi, a nie chodzeniu na wizyty lekarskie z dziećmi” – ubolewa autorka petycji.

W związku z powyższym – proponuje ona wprowadzenie wnioskowanego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jako „dodatkowego instrumentu wspierającego pracowników, którzy pomimo zwiększonych obowiązków rodzinnych i opiekuńczych pozostają aktywni zawodowo” i dodaje – „pracownicy objęci zakresem art. 1421 kodeksu pracy często ponoszą ponadprzeciętne obciążenia rodzinne i opiekuńcze, które nie zawsze mogą być kompensowane przez istniejące uprawnienia pracownicze”.

Dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy nie korzystają z ze zwolnień lekarskich (L4) i spełniają przesłanki z art. 142 1 kodeksu pracy – sejmowe BEOS zwraca uwagę na przysługujące 5 dni urlopu opiekuńczego, ale podkreśla, że jest to urlop bezpłatny i rekomenduje nieodrzucanie petycji

W dniu 18 listopada 2026 r. opinię (prawną) na temat żądania będącego przedmiotem petycji (numer BKSP-153-X-1068/26) w sprawie wprowadzenia dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników-rodziców, którzy nie korzystają ze zwolnień lekarskich (L4) i spełniają przesłanki, o których mowa w art. 1421 par. 1 kodeksu pracy – wyraziło sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS).

Sejmowi eksperci ds. legislacji przypomnieli o przysługującym – na podstawie art. 1731 par. 1 kodeksu pracy – urlopie opiekuńczym, w wymiarze 5 dni („Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych”), ale zwrócili jednocześnie uwagę, że – jest to urlop bezpłatny. Z zasady ogólnej „wynika bowiem, że za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 kodeksu pracy). Żaden przepis kodeksu pracy nie stanowi o zachowaniu prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności w związku z korzystaniem z urlopu opiekuńczego. Zatem za czas urlopu bezpłatnego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia ani do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby”1.

Jednocześnie – w opinii sejmowego BEOS – postulat wprowadzenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 5 dni dla pracowników spełniających przesłanki określone w art. 1421 kodeksu pracy mieści się w zakresie swobody ustawodawczej. „Niewątpliwie pracownicy ci są obciążeni wieloma dodatkowymi obowiązkami związanymi z opieką nad innymi osobami, co skutkuje przewlekłym zmęczeniem, a dodatkowy urlop byłby cennym wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania pracownika” – przyznają eksperci. Ewentualne przyznanie dodatkowego urlopu dla tej grupy pracowników, w zaproponowanym kształcie, wymagałoby jednak – w ich ocenie – pogłębionej analizy, albowiem powiązanie prawa do dodatkowego urlopu z brakiem korzystania ze zwolnienia lekarskiego, którego celem jest umożliwienie ubezpieczonemu leczenia w przypadku choroby oraz odzyskania zdolności do pracy oraz powiązanie tego prawa z brakiem korzystania z zasiłku opiekuńczego, który służy sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, może budzić zastrzeżenia. Przy ewentualnym wprowadzeniu postulowanego urlopu – w opinii sejmowego BEOS – należałoby także doprecyzować warunki „niekorzystania” ze zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku opiekuńczego, aby przyznanie prawa do urlopu w określonych okolicznościach nie budziło wątpliwości. W szczególności należałoby rozważyć, czy korzystanie z zasiłku opiekuńczego przez jednego z rodziców w związku z opieką nad dzieckiem, skutkować miałoby brakiem jego prawa do dodatkowego urlopu, czy też wyłączeniem prawa do tego urlopu także drugiego rodzica. Ponadto trzeba byłoby przeanalizować, czy dodatkowy urlop wypoczynkowy, przy spełnieniu określonych warunków, miałby przysługiwać obojgu rodzicom w sytuacji, o której mowa w art. 1421 § 1 pkt 3 k.p., czy też tylko jednemu z nich. Ostatecznie – sejmowi eksperci ds. legislacji zarekomendowali sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieodrzucanie petycji, a – rozważenie wystąpienia z dezyderatem do ministra właściwego do spraw pracy w sprawie postulatu wprowadzenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 5 dni dla pracowników spełniających przesłanki określone w art. 1421 kodeksu pracy. Jak bowiem podkreślili – „Postulowana zmiana mieści się w zakresie swobody ustawodawczej, a ewentualne wprowadzenie postulowanego rozwiązania byłoby wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania pracownika.”

Dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy nie korzystają z ze zwolnień lekarskich (L4) i spełniają przesłanki z art. 142 1 kodeksu pracy – na jakim etapie jest obecnie rozpatrzenie postulatu w sprawie nowego „wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania pracownika”?

Petycja (numer BKSP-153-X-1068/26) w sprawie wprowadzenia dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników-rodziców, którzy nie korzystają ze zwolnień lekarskich (L4) i spełniają przesłanki, o których mowa w art. 1421 par. 1 kodeksu pracy – została złożona do Sejmu w dniu 9 czerwca 2026 r., a 15 lipca br. – skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Przytoczona powyżej opinia sejmowego BEOS, w ramach której – eksperci ds. legislacji zarekomendowali nieodrzucanie petycji, a skierowanie w tej sprawie dezyderatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ponieważ – „ewentualne wprowadzenie postulowanego rozwiązania byłoby wsparciem dla prawidłowego funkcjonowania pracownika”) – została sporządzona w dniu 18 listopada 2026 r. Nieco wcześniej, bo – 9 września br. sejmowa Komisja do Spraw Petycji wydłużyła termin na rozpatrzenie ww. postulatu. Termin posiedzenia Komisji, podczas którego posłowie będący jej członkami, zdecydują o dalszych losach postulatu wprowadzenia dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników-rodziców dzieci, którzy „ponoszą dodatkowe obciążenia związane z godzeniem życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi” – został wyznaczony na 1 grudnia 2026 r.

1 M. Nałęcz, Komentarz do art. 1731 k.p. [w:] W. Muszalski, K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 15, 2026, Legalis

Podstawa prawna :