Prokuratura Krajowa podała, że według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania: niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późna decyzja o odejściu.

Ponad 20 biegłych przez pięć lat pracowało nad ustaleniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przedstawiono wnioski

W piątek w Prokuraturze Krajowej jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak zaprezentował wnioski i konkluzje z kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu ponad 20 biegłych. Jak przypomniał prok. Nowak zespół powołano jeszcze w 2019 r. za czasów rządów PiS.

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- Zespół pracował nad tą opinią pięć lat, wydał opinię w sierpniu 2024 r. Prokuratorzy przetłumaczyli ją następnie na język polski. Analizowali, uznali, że opinia jest niepełna i niejasna, wnieśli o jej uzupełnienie, zadali 66 pytań. Biegli opinię uzupełniającą wydali w maju tego roku - przypomniał rzecznik PK. Jak dodał, prokuratorzy po przetłumaczeniu tego uzupełnienia uznali, że cała opinia jest „pełna i jasna”.

Biegli wskazali przyczynę katastrofy

- Według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania, w tym niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg - powiedział prok. Nowak.

Zastrzegł, że tematem piątkowej konferencji jest treść opinii biegłych. - Są to ustalenia i oceny biegłych. Nie są to więc ustalenia i oceny prokuratury, czy prokuratorów - zaznaczył. Dodał, że treść tego dowodu oczywiście będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

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10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.