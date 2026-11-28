Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jego publikacja w Dzienniku Ustaw spodziewana jest w najbliższych dniach. Nowe przepisy zmieniają zasady zagospodarowania działek budowlanych, w tym usytuowania altanek i wiat śmieciowych, garaży, budynków gospodarczych, wiat samochodowych, miejsc parkingowych i ogrodzeń. Niektóre wymagania zostaną zaostrzone, inne złagodzone. Co istotne, do 20 marca 2028 r. inwestorzy będą mogli korzystać z dotychczasowych warunków technicznych na zasadach określonych w Prawie budowlanym.

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Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa – minimum 3 m od granicy działki i 10 m od okien

Jedną z istotniejszych zmian dla właścicieli domów jednorodzinnych jest likwidacja dotychczasowego wyłączenia dotyczącego minimalnych odległości miejsc gromadzenia odpadów stałych. Przepisy obejmują m.in. altanki śmieciowe i wiaty śmieciowe.

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Właściciel domu jednorodzinnego będzie musiał uwzględnić następujące minimalne odległości:

10 m od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości nieprzekraczającej 10 m;

3 m od granicy działki budowlanej, na której znajduje się altanka śmieciowa;

10 m od placu zabaw dla dzieci, z uwzględnieniem warunku dotyczącego jego wysokości;

10 m od boiska dla dzieci i młodzieży oraz miejsca rekreacyjnego, o których mowa w rozporządzeniu.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku niewielkich działek budowlanych. Lokalizacja wiaty śmieciowej będzie musiała uwzględniać nie tylko położenie własnego domu, ale również okien i drzwi budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 rozporządzenia:

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§ 20. 1. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ma wynosić co najmniej:

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1) 10 m – od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości niewyższej niż 10 m od poziomu terenu dla tego miejsca;

2) 3 m – od granicy działki budowlanej, na której jest sytuowane;

3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, o którym mowa w § 34, zlokalizowanym na wysokości niewyższej niż 10 m od poziomu terenu dla tego miejsca;

4) 10 m – od boiska dla dzieci i młodzieży oraz miejsca rekreacyjnego, o których mowa w § 34 i § 35.

Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy drodze – dopuszczalne przy ogrodzeniu (granicy)

Jeżeli nieruchomość graniczy z działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako droga, nie będzie konieczne zachowanie 3 m od tej granicy. Altankę śmieciową będzie można umieścić bezpośrednio przy ogrodzeniu oddzielającym nieruchomość od drogi.

Nadal trzeba jednak zachować wymaganą odległość od odpowiednich okien i drzwi.

Podobne zwolnienie dotyczy nieruchomości graniczących z publicznie dostępnymi placami oraz gruntami przeznaczonymi pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

Podstawa prawna: § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia:

2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane względem tej granicy działki budowlanej, do której przylega:

(...)

2) teren lub użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako droga – dr lub grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp;

3) publicznie dostępny plac.

Dwie altanki śmieciowe / wiaty śmieciowe sąsiadów mogą się stykać

Właściciele sąsiadujących nieruchomości mogą zlokalizować miejsca gromadzenia odpadów bezpośrednio przy wspólnej granicy, pod warunkiem że miejsca te będą się stykały.

Jeżeli właściciele nie skorzystają z tego wyjątku, każdy z nich co do zasady będzie musiał zachować własne 3 m od granicy działki. Oznacza to, że dwie altanki śmieciowe usytuowane naprzeciwko siebie będą oddalone o co najmniej 6 m.

Zwolnienie z obowiązku zachowania odległości 3 m od granicy nie oznacza zwolnienia z wymogu zachowania 10 m od odpowiednich okien i drzwi.

Podstawa prawna: § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia:

2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane względem tej granicy działki budowlanej, do której przylega:

1) miejsce do gromadzenia odpadów stałych na działce sąsiedniej, pod warunkiem że miejsca te będą się ze sobą stykały;

Garaż – 7 m długości i 3,5 m wysokości

Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość budowy wolno stojącego garażu bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 m od niej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Zwiększono dwa maksymalne wymiary garażu objętego tym wyjątkiem:

długość – z 6,5 m do 7 m;

wysokość – z 3 m do 3,5 m.

Ściana zwrócona w stronę granicy nie może mieć okien, drzwi ani elementów doświetlających.

Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia:

c) sytuowanie wolno stojącego budynku gospodarczego lub wolno stojącego garażu o długości niewiększej niż 7 m i wysokości niewiększej niż 3,5 m bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości niemniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego.

Nadal konieczne będzie uwzględnienie innych przepisów, w tym dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Budynek gospodarczy – takie same wymiary jak garaż

Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla wolno stojących budynków gospodarczych, np. pomieszczeń do przechowywania narzędzi, kosiarek i sprzętu ogrodowego.

Budynek o długości do 7 m i wysokości do 3,5 m będzie można zlokalizować bezpośrednio przy granicy działki albo w odległości co najmniej 1,5 m od niej, z zachowaniem pozostałych wymogów.

Właściciele nieruchomości zyskają więc możliwość budowy większych niż dotychczas budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki.

Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia:

c) sytuowanie wolno stojącego budynku gospodarczego lub wolno stojącego garażu o długości niewiększej niż 7 m i wysokości niewiększej niż 3,5 m bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości niemniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego.

Parking dla czterech samochodów przy granicy działki. Wystarczy żywopłot?

Nowe rozporządzenie przewiduje większą swobodę w sytuowaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy domach jednorodzinnych.

Podstawowe odległości w przypadku parkingu liczącego do 10 stanowisk wynoszą 3 m od granicy działki oraz 7 m od odpowiednich okien lub elementów doświetlających.

Wprowadzono jednak wyjątki dla zabudowy jednorodzinnej.

Odległość od granicy działki nie będzie wymagana w przypadku zgrupowania do czterech stanowisk postojowych, również zadaszonych, jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy znajduje się stanowisko postojowe dla samochodu osobowego albo zastosowano rozwiązania zmniejszające uciążliwość parkingu.

W rozporządzeniu wymieniono wprost zieleń izolacyjną, żywopłoty i inne formy osłon.

Podstawa prawna: § 16 ust. 7 rozporządzenia:

7. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, od granicy tej działki budowlanej nie jest wymagane w przypadku zgrupowania do 4 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym również zadaszonych, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli:

1) na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy znajduje się stanowisko postojowe dla samochodu osobowego lub

2) zastosowano rozwiązania zmniejszające uciążliwość, w szczególności w formie zieleni izolacyjnej, żywopłotów lub innych form osłon.

Wyjątek ten dotyczy odległości od granicy działki. Nie znosi automatycznie wymagań dotyczących odległości od okien sąsiada.

Wiata samochodowa – jedno lub dwa stanowiska przy oknach własnego domu

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku zachowania odległości od odpowiednich okien własnego domu w przypadku jednego albo dwóch stanowisk postojowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym.

Istotną zmianą jest objęcie tym wyjątkiem również zadaszonych miejsc postojowych. Dotychczas analogiczny wyjątek dotyczył stanowisk niezadaszonych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 6 rozporządzenia:

6. Zachowanie odległości od okna lub elementu doświetlającego pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie jest wymagane dla tego budynku w przypadku jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym również zadaszonych, przypadających na jeden lokal mieszkalny w tym budynku.

Ogrodzenie – ostre zakończenia dopiero od 2,2 m

Zaostrzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa ogrodzeń. Dotychczasowy limit wysokości wynoszący 1,8 m zostanie podwyższony o 40 cm.

Poniżej wysokości 2,2 m nie będzie można umieszczać na ogrodzeniach:

ostro zakończonych elementów;

drutu kolczastego;

tłuczonego szkła;

innych podobnych wyrobów i materiałów.

Nie jest to obowiązek budowania ogrodzenia o wysokości 2,2 m. Przepis dotyczy wyłącznie wysokości umieszczania niebezpiecznych elementów.

Zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia:

§ 36. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

2. Nie umieszcza się na ogrodzeniu, na wysokości niższej niż 2,2 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

Brama wjazdowa – minimum 2,6 m

Minimalna szerokość bramy wzrośnie z 2,4 m do 2,6 m, czyli o 20 cm.

Szerokość będzie mierzona w świetle bramy, czyli jako rzeczywista dostępna przestrzeń przejazdu, a nie całkowita szerokość konstrukcji wraz ze słupkami.

Podstawa prawna: § 38 rozporządzenia:

§ 38. Szerokość bramy ma wynosić w świetle co najmniej 2,6 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość w świetle przejścia ma wynosić co najmniej 1 m. Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Furtka – minimum 1 m

Minimalna szerokość furtki wzrośnie z 90 cm do 100 cm. Zmiana ma znaczenie m.in. dla osób poruszających się na wózkach oraz osób korzystających z innych urządzeń wspomagających poruszanie się.

Podobnie jak w przypadku bramy, wymagana szerokość dotyczy rzeczywistej przestrzeni przejścia.

Podstawa prawna: § 38 rozporządzenia:

§ 38. Szerokość bramy ma wynosić w świetle co najmniej 2,6 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość w świetle przejścia ma wynosić co najmniej 1 m.

Nadal obowiązywać będzie zakaz otwierania furtki i bramy na zewnątrz działki.

Podstawa prawna: § 37 ust. 1 rozporządzenia:

§ 37. 1. Brama i furtka w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki budowlanej, na której są sytuowane.

Dom, taras, balkon, schody i okap – odległości od granicy działki

Nowe rozporządzenie określa również minimalne odległości poszczególnych elementów budynku od granicy działki budowlanej.

W przypadku domu jednorodzinnego zasadnicza odległość ściany budynku od granicy działki wynosi 3 m. Jednocześnie należy zachować odległość co najmniej 4 m od zewnętrznej krawędzi okna, drzwi lub elementu doświetlającego.

Odrębnie uregulowano odległości balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych oraz innych elementów wystających poza obrys budynku.

Element budynku Minimalna odległość od granicy działki Ściana domu 3 m Zewnętrzna krawędź okna 4 m Zewnętrzna krawędź drzwi 4 m Element doświetlający w ścianie 4 m Okno dachowe 4 m Balkon 1,5 m Taras 1,5 m Schody zewnętrzne 1,5 m Okap dachu 1,5 m Gzyms 1,5 m Daszek 1,5 m Galeria 1,5 m Rampa, z określonymi wyjątkami 1,5 m Pochylnia, z wyjątkiem pochylni dla osób niepełnosprawnych 1,5 m

W tabeli przedstawiono zasady ogólne dotyczące domów jednorodzinnych, od których rozporządzenie przewiduje wyjątki.

Podstawa prawna: § 11 ust. 2 rozporządzenia (fragment):

2. Odległość od granicy działki budowlanej, na której sytuuje się budynek, nie może być mniejsza niż:

1) 4 m do zewnętrznej krawędzi okna, drzwi lub elementu doświetlającego w ścianie zwróconej w stronę tej granicy, a w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych – niemniejsza niż 5 m;

2) 4 m do zewnętrznej krawędzi okna lub elementu doświetlającego umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy;

(...)

4) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz rampy znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu.

Dom na wąskiej działce – nowa zasada kwadratu 16 × 16 m

Zmieniono sposób kwalifikowania działek, na których możliwe będzie wybudowanie domu w odległości 1,5 m od granicy albo bezpośrednio przy niej.

Dotychczasowe przepisy posługują się kryterium szerokości działki wynoszącej 16 m lub mniej. Nowe rozporządzenie odwołuje się natomiast do możliwości wyznaczenia na działce kwadratu o bokach 16 × 16 m.

Jeżeli takiego kwadratu nie będzie można wyznaczyć, możliwe będzie skorzystanie z wyjątku przewidzianego dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, z uwzględnieniem pozostałych wymogów.

Rozwiązanie to ma znaczenie zwłaszcza dla właścicieli działek o nieregularnych kształtach, w tym działek trójkątnych i trapezowych.

Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia:

a) sytuowanie budynku ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, lecz niemniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej, na której nie ma możliwości wyznaczenia kwadratu o bokach 16 m x 16 m,

Zestawienie najważniejszych zmian w warunkach technicznych

Element infrastruktury Stare przepisy Nowe przepisy Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy domu jednorodzinnym – odległość od granicy działki Brak minimum w warunkach technicznych 3 m, z wyjątkami Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy domu jednorodzinnym – odległość od odpowiednich okien i drzwi Brak minimum w warunkach technicznych 10 m Garaż przy granicy – maksymalna długość w ramach wyjątku 6,5 m 7 m Garaż przy granicy – maksymalna wysokość w ramach wyjątku 3 m 3,5 m Budynek gospodarczy przy granicy – maksymalna długość w ramach wyjątku 6,5 m 7 m Budynek gospodarczy przy granicy – maksymalna wysokość w ramach wyjątku 3 m 3,5 m Parking przy granicy – szczególny wyjątek dla domu jednorodzinnego Do 2 niezadaszonych stanowisk Do 4 stanowisk, również zadaszonych Parking przy oknach własnego domu – szczególny wyjątek 1 lub 2 niezadaszone stanowiska 1 lub 2 stanowiska, również zadaszone Ostre elementy ogrodzenia – minimalna wysokość ich umieszczania 1,8 m 2,2 m Brama wjazdowa – minimalna szerokość 2,4 m 2,6 m Furtka – minimalna szerokość 0,9 m 1 m Wąska działka – kryterium szczególnego wyjątku Szerokość 16 m lub mniej Brak możliwości wyznaczenia kwadratu 16 × 16 m

Czy właściciele istniejących domów będą musieli przenosić altanki śmieciowe, garaże i ogrodzenia?

Nowe rozporządzenie nie wprowadza generalnego obowiązku przebudowy wszystkich istniejących urządzeń i budynków. Zasadniczo nowe warunki techniczne dotyczą projektowania, budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wyjaśnia:

Jeżeli w danym budynku nie mają miejsca budowa, przebudowa czy zmiana sposobu użytkowania, jak również nie jest on objęty pracami projektowymi, to nie ma obowiązku stosowania przepisów niniejszego projektu rozporządzenia – budynek powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w czasie jego powstania (...).

Nie oznacza to zatem powszechnego nakazu przenoszenia istniejących, legalnie usytuowanych altanek śmieciowych, wiat śmieciowych, garaży czy miejsc parkingowych ani wymiany dotychczasowych bram i furtek.

Do 20 marca 2028 r. będzie można stosować stare warunki techniczne

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie zasadniczo następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nie oznacza to jednak, że wszyscy inwestorzy będą musieli natychmiast dostosować swoje projekty do nowych wymagań.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie z 24 listopada 2026 r. potwierdziło możliwość stosowania dotychczasowych warunków technicznych do 20 marca 2028 r. włącznie.

Podstawą prawną są art. 102a–102c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 1161).

Ustawodawca przewidział 18-miesięczny okres przejściowy, liczony od 20 września 2026 r. Ma on umożliwić inwestorom m.in. dokończenie zaawansowanych prac projektowych według dotychczasowych standardów.

W przypadku inwestycji objętych art. 102a Prawa budowlanego skorzystanie z dotychczasowych warunków technicznych wymaga złożenia przez inwestora odpowiedniego oświadczenia organowi prowadzącemu postępowanie.

Stare warunki techniczne również po 20 marca 2028 r. w przypadku wcześniej rozpoczętych inwestycji

Niezależnie od wskazanego 18-miesięcznego okresu przejściowego nowe rozporządzenie zawiera własne przepisy chroniące wcześniej przygotowane inwestycje.

Podstawa prawna: § 394 ust. 1 rozporządzenia:

§ 394. 1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,

2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) został złożony wniosek o legalizację, o którym mowa w rozdziale 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub zostało wydane postanowienie o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie inwestorzy objęci tym przepisem będą mogli zdecydować się na zastosowanie nowych warunków technicznych.

Podstawa prawna: § 394 ust. 2 rozporządzenia:

2. Dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy inwestor złoży organowi prowadzącemu postępowanie wniosek o ich stosowanie.enie