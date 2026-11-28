Rozporządzenie WT podpisane. 3 m, 5 m i 10 m dla altanek śmietnikowych, garaży, szop i miejsc parkingowych
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Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jego publikacja w Dzienniku Ustaw spodziewana jest w najbliższych dniach. Nowe przepisy zmieniają zasady zagospodarowania działek budowlanych, w tym usytuowania altanek i wiat śmieciowych, garaży, budynków gospodarczych, wiat samochodowych, miejsc parkingowych i ogrodzeń. Niektóre wymagania zostaną zaostrzone, inne złagodzone. Co istotne, do 20 marca 2028 r. inwestorzy będą mogli korzystać z dotychczasowych warunków technicznych na zasadach określonych w Prawie budowlanym.
- Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa – minimum 3 m od granicy działki i 10 m od okien
- Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy drodze – dopuszczalne przy ogrodzeniu (granicy)
- Dwie altanki śmieciowe / wiaty śmieciowe sąsiadów mogą się stykać
- Garaż – 7 m długości i 3,5 m wysokości
- Budynek gospodarczy – takie same wymiary jak garaż
- Parking dla czterech samochodów przy granicy działki. Wystarczy żywopłot?
- Wiata samochodowa – jedno lub dwa stanowiska przy oknach własnego domu
- Ogrodzenie – ostre zakończenia dopiero od 2,2 m
- Brama wjazdowa – minimum 2,6 m
- Furtka – minimum 1 m
- Dom, taras, balkon, schody i okap – odległości od granicy działki
- Dom na wąskiej działce – nowa zasada kwadratu 16 × 16 m
- Zestawienie najważniejszych zmian w warunkach technicznych
- Czy właściciele istniejących domów będą musieli przenosić altanki śmieciowe, garaże i ogrodzenia?
- Do 20 marca 2028 r. będzie można stosować stare warunki techniczne
- Stare warunki techniczne również po 20 marca 2028 r. w przypadku wcześniej rozpoczętych inwestycji
Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa – minimum 3 m od granicy działki i 10 m od okien
Jedną z istotniejszych zmian dla właścicieli domów jednorodzinnych jest likwidacja dotychczasowego wyłączenia dotyczącego minimalnych odległości miejsc gromadzenia odpadów stałych. Przepisy obejmują m.in. altanki śmieciowe i wiaty śmieciowe.
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Właściciel domu jednorodzinnego będzie musiał uwzględnić następujące minimalne odległości:
- 10 m od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości nieprzekraczającej 10 m;
- 3 m od granicy działki budowlanej, na której znajduje się altanka śmieciowa;
- 10 m od placu zabaw dla dzieci, z uwzględnieniem warunku dotyczącego jego wysokości;
- 10 m od boiska dla dzieci i młodzieży oraz miejsca rekreacyjnego, o których mowa w rozporządzeniu.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku niewielkich działek budowlanych. Lokalizacja wiaty śmieciowej będzie musiała uwzględniać nie tylko położenie własnego domu, ale również okien i drzwi budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 rozporządzenia:
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§ 20. 1. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ma wynosić co najmniej:
1) 10 m – od okna lub drzwi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości niewyższej niż 10 m od poziomu terenu dla tego miejsca;
2) 3 m – od granicy działki budowlanej, na której jest sytuowane;
3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, o którym mowa w § 34, zlokalizowanym na wysokości niewyższej niż 10 m od poziomu terenu dla tego miejsca;
4) 10 m – od boiska dla dzieci i młodzieży oraz miejsca rekreacyjnego, o których mowa w § 34 i § 35.
Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy drodze – dopuszczalne przy ogrodzeniu (granicy)
Jeżeli nieruchomość graniczy z działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako droga, nie będzie konieczne zachowanie 3 m od tej granicy. Altankę śmieciową będzie można umieścić bezpośrednio przy ogrodzeniu oddzielającym nieruchomość od drogi.
Nadal trzeba jednak zachować wymaganą odległość od odpowiednich okien i drzwi.
Podobne zwolnienie dotyczy nieruchomości graniczących z publicznie dostępnymi placami oraz gruntami przeznaczonymi pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.
Podstawa prawna: § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia:
2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane względem tej granicy działki budowlanej, do której przylega:
(...)
2) teren lub użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako droga – dr lub grunt przeznaczony pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp;
3) publicznie dostępny plac.
Dwie altanki śmieciowe / wiaty śmieciowe sąsiadów mogą się stykać
Właściciele sąsiadujących nieruchomości mogą zlokalizować miejsca gromadzenia odpadów bezpośrednio przy wspólnej granicy, pod warunkiem że miejsca te będą się stykały.
Jeżeli właściciele nie skorzystają z tego wyjątku, każdy z nich co do zasady będzie musiał zachować własne 3 m od granicy działki. Oznacza to, że dwie altanki śmieciowe usytuowane naprzeciwko siebie będą oddalone o co najmniej 6 m.
Zwolnienie z obowiązku zachowania odległości 3 m od granicy nie oznacza zwolnienia z wymogu zachowania 10 m od odpowiednich okien i drzwi.
Podstawa prawna: § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia:
2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane względem tej granicy działki budowlanej, do której przylega:
1) miejsce do gromadzenia odpadów stałych na działce sąsiedniej, pod warunkiem że miejsca te będą się ze sobą stykały;
Garaż – 7 m długości i 3,5 m wysokości
Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość budowy wolno stojącego garażu bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 m od niej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
Zwiększono dwa maksymalne wymiary garażu objętego tym wyjątkiem:
- długość – z 6,5 m do 7 m;
- wysokość – z 3 m do 3,5 m.
Ściana zwrócona w stronę granicy nie może mieć okien, drzwi ani elementów doświetlających.
Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia:
c) sytuowanie wolno stojącego budynku gospodarczego lub wolno stojącego garażu o długości niewiększej niż 7 m i wysokości niewiększej niż 3,5 m bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości niemniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego.
Nadal konieczne będzie uwzględnienie innych przepisów, w tym dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Budynek gospodarczy – takie same wymiary jak garaż
Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla wolno stojących budynków gospodarczych, np. pomieszczeń do przechowywania narzędzi, kosiarek i sprzętu ogrodowego.
Budynek o długości do 7 m i wysokości do 3,5 m będzie można zlokalizować bezpośrednio przy granicy działki albo w odległości co najmniej 1,5 m od niej, z zachowaniem pozostałych wymogów.
Właściciele nieruchomości zyskają więc możliwość budowy większych niż dotychczas budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki.
Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia:
c) sytuowanie wolno stojącego budynku gospodarczego lub wolno stojącego garażu o długości niewiększej niż 7 m i wysokości niewiększej niż 3,5 m bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości niemniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego.
Parking dla czterech samochodów przy granicy działki. Wystarczy żywopłot?
Nowe rozporządzenie przewiduje większą swobodę w sytuowaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy domach jednorodzinnych.
Podstawowe odległości w przypadku parkingu liczącego do 10 stanowisk wynoszą 3 m od granicy działki oraz 7 m od odpowiednich okien lub elementów doświetlających.
Wprowadzono jednak wyjątki dla zabudowy jednorodzinnej.
Odległość od granicy działki nie będzie wymagana w przypadku zgrupowania do czterech stanowisk postojowych, również zadaszonych, jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy znajduje się stanowisko postojowe dla samochodu osobowego albo zastosowano rozwiązania zmniejszające uciążliwość parkingu.
W rozporządzeniu wymieniono wprost zieleń izolacyjną, żywopłoty i inne formy osłon.
Podstawa prawna: § 16 ust. 7 rozporządzenia:
7. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, od granicy tej działki budowlanej nie jest wymagane w przypadku zgrupowania do 4 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym również zadaszonych, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli:
1) na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy znajduje się stanowisko postojowe dla samochodu osobowego lub
2) zastosowano rozwiązania zmniejszające uciążliwość, w szczególności w formie zieleni izolacyjnej, żywopłotów lub innych form osłon.
Wyjątek ten dotyczy odległości od granicy działki. Nie znosi automatycznie wymagań dotyczących odległości od okien sąsiada.
Wiata samochodowa – jedno lub dwa stanowiska przy oknach własnego domu
Nowe przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku zachowania odległości od odpowiednich okien własnego domu w przypadku jednego albo dwóch stanowisk postojowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym.
Istotną zmianą jest objęcie tym wyjątkiem również zadaszonych miejsc postojowych. Dotychczas analogiczny wyjątek dotyczył stanowisk niezadaszonych.
Podstawa prawna: § 16 ust. 6 rozporządzenia:
6. Zachowanie odległości od okna lub elementu doświetlającego pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie jest wymagane dla tego budynku w przypadku jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym również zadaszonych, przypadających na jeden lokal mieszkalny w tym budynku.
Ogrodzenie – ostre zakończenia dopiero od 2,2 m
Zaostrzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa ogrodzeń. Dotychczasowy limit wysokości wynoszący 1,8 m zostanie podwyższony o 40 cm.
Poniżej wysokości 2,2 m nie będzie można umieszczać na ogrodzeniach:
- ostro zakończonych elementów;
- drutu kolczastego;
- tłuczonego szkła;
- innych podobnych wyrobów i materiałów.
Nie jest to obowiązek budowania ogrodzenia o wysokości 2,2 m. Przepis dotyczy wyłącznie wysokości umieszczania niebezpiecznych elementów.
Zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt.
Podstawa prawna: § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia:
§ 36. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Nie umieszcza się na ogrodzeniu, na wysokości niższej niż 2,2 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.
Brama wjazdowa – minimum 2,6 m
Minimalna szerokość bramy wzrośnie z 2,4 m do 2,6 m, czyli o 20 cm.
Szerokość będzie mierzona w świetle bramy, czyli jako rzeczywista dostępna przestrzeń przejazdu, a nie całkowita szerokość konstrukcji wraz ze słupkami.
Podstawa prawna: § 38 rozporządzenia:
§ 38. Szerokość bramy ma wynosić w świetle co najmniej 2,6 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość w świetle przejścia ma wynosić co najmniej 1 m. Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Furtka – minimum 1 m
Minimalna szerokość furtki wzrośnie z 90 cm do 100 cm. Zmiana ma znaczenie m.in. dla osób poruszających się na wózkach oraz osób korzystających z innych urządzeń wspomagających poruszanie się.
Podobnie jak w przypadku bramy, wymagana szerokość dotyczy rzeczywistej przestrzeni przejścia.
Podstawa prawna: § 38 rozporządzenia:
§ 38. Szerokość bramy ma wynosić w świetle co najmniej 2,6 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość w świetle przejścia ma wynosić co najmniej 1 m.
Nadal obowiązywać będzie zakaz otwierania furtki i bramy na zewnątrz działki.
Podstawa prawna: § 37 ust. 1 rozporządzenia:
§ 37. 1. Brama i furtka w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki budowlanej, na której są sytuowane.
Dom, taras, balkon, schody i okap – odległości od granicy działki
Nowe rozporządzenie określa również minimalne odległości poszczególnych elementów budynku od granicy działki budowlanej.
W przypadku domu jednorodzinnego zasadnicza odległość ściany budynku od granicy działki wynosi 3 m. Jednocześnie należy zachować odległość co najmniej 4 m od zewnętrznej krawędzi okna, drzwi lub elementu doświetlającego.
Odrębnie uregulowano odległości balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych oraz innych elementów wystających poza obrys budynku.
Element budynku
Minimalna odległość od granicy działki
Ściana domu
3 m
Zewnętrzna krawędź okna
4 m
Zewnętrzna krawędź drzwi
4 m
Element doświetlający w ścianie
4 m
Okno dachowe
4 m
Balkon
1,5 m
Taras
1,5 m
Schody zewnętrzne
1,5 m
Okap dachu
1,5 m
Gzyms
1,5 m
Daszek
1,5 m
Galeria
1,5 m
Rampa, z określonymi wyjątkami
1,5 m
Pochylnia, z wyjątkiem pochylni dla osób niepełnosprawnych
1,5 m
W tabeli przedstawiono zasady ogólne dotyczące domów jednorodzinnych, od których rozporządzenie przewiduje wyjątki.
Podstawa prawna: § 11 ust. 2 rozporządzenia (fragment):
2. Odległość od granicy działki budowlanej, na której sytuuje się budynek, nie może być mniejsza niż:
1) 4 m do zewnętrznej krawędzi okna, drzwi lub elementu doświetlającego w ścianie zwróconej w stronę tej granicy, a w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych – niemniejsza niż 5 m;
2) 4 m do zewnętrznej krawędzi okna lub elementu doświetlającego umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy;
(...)
4) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz rampy znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu.
Dom na wąskiej działce – nowa zasada kwadratu 16 × 16 m
Zmieniono sposób kwalifikowania działek, na których możliwe będzie wybudowanie domu w odległości 1,5 m od granicy albo bezpośrednio przy niej.
Dotychczasowe przepisy posługują się kryterium szerokości działki wynoszącej 16 m lub mniej. Nowe rozporządzenie odwołuje się natomiast do możliwości wyznaczenia na działce kwadratu o bokach 16 × 16 m.
Jeżeli takiego kwadratu nie będzie można wyznaczyć, możliwe będzie skorzystanie z wyjątku przewidzianego dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, z uwzględnieniem pozostałych wymogów.
Rozwiązanie to ma znaczenie zwłaszcza dla właścicieli działek o nieregularnych kształtach, w tym działek trójkątnych i trapezowych.
Podstawa prawna: § 11 ust. 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia:
a) sytuowanie budynku ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, lecz niemniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej, na której nie ma możliwości wyznaczenia kwadratu o bokach 16 m x 16 m,
Zestawienie najważniejszych zmian w warunkach technicznych
Element infrastruktury
Stare przepisy
Nowe przepisy
Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy domu jednorodzinnym – odległość od granicy działki
Brak minimum w warunkach technicznych
3 m, z wyjątkami
Altanka śmieciowa / wiata śmieciowa przy domu jednorodzinnym – odległość od odpowiednich okien i drzwi
Brak minimum w warunkach technicznych
10 m
Garaż przy granicy – maksymalna długość w ramach wyjątku
6,5 m
7 m
Garaż przy granicy – maksymalna wysokość w ramach wyjątku
3 m
3,5 m
Budynek gospodarczy przy granicy – maksymalna długość w ramach wyjątku
6,5 m
7 m
Budynek gospodarczy przy granicy – maksymalna wysokość w ramach wyjątku
3 m
3,5 m
Parking przy granicy – szczególny wyjątek dla domu jednorodzinnego
Do 2 niezadaszonych stanowisk
Do 4 stanowisk, również zadaszonych
Parking przy oknach własnego domu – szczególny wyjątek
1 lub 2 niezadaszone stanowiska
1 lub 2 stanowiska, również zadaszone
Ostre elementy ogrodzenia – minimalna wysokość ich umieszczania
1,8 m
2,2 m
Brama wjazdowa – minimalna szerokość
2,4 m
2,6 m
Furtka – minimalna szerokość
0,9 m
1 m
Wąska działka – kryterium szczególnego wyjątku
Szerokość 16 m lub mniej
Brak możliwości wyznaczenia kwadratu 16 × 16 m
Czy właściciele istniejących domów będą musieli przenosić altanki śmieciowe, garaże i ogrodzenia?
Nowe rozporządzenie nie wprowadza generalnego obowiązku przebudowy wszystkich istniejących urządzeń i budynków. Zasadniczo nowe warunki techniczne dotyczą projektowania, budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania.
Ministerstwo Finansów i Gospodarki w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wyjaśnia:
Jeżeli w danym budynku nie mają miejsca budowa, przebudowa czy zmiana sposobu użytkowania, jak również nie jest on objęty pracami projektowymi, to nie ma obowiązku stosowania przepisów niniejszego projektu rozporządzenia – budynek powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w czasie jego powstania (...).
Nie oznacza to zatem powszechnego nakazu przenoszenia istniejących, legalnie usytuowanych altanek śmieciowych, wiat śmieciowych, garaży czy miejsc parkingowych ani wymiany dotychczasowych bram i furtek.
Do 20 marca 2028 r. będzie można stosować stare warunki techniczne
Nowe rozporządzenie wejdzie w życie zasadniczo następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nie oznacza to jednak, że wszyscy inwestorzy będą musieli natychmiast dostosować swoje projekty do nowych wymagań.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie z 24 listopada 2026 r. potwierdziło możliwość stosowania dotychczasowych warunków technicznych do 20 marca 2028 r. włącznie.
Podstawą prawną są art. 102a–102c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 1161).
Ustawodawca przewidział 18-miesięczny okres przejściowy, liczony od 20 września 2026 r. Ma on umożliwić inwestorom m.in. dokończenie zaawansowanych prac projektowych według dotychczasowych standardów.
W przypadku inwestycji objętych art. 102a Prawa budowlanego skorzystanie z dotychczasowych warunków technicznych wymaga złożenia przez inwestora odpowiedniego oświadczenia organowi prowadzącemu postępowanie.
Stare warunki techniczne również po 20 marca 2028 r. w przypadku wcześniej rozpoczętych inwestycji
Niezależnie od wskazanego 18-miesięcznego okresu przejściowego nowe rozporządzenie zawiera własne przepisy chroniące wcześniej przygotowane inwestycje.
Podstawa prawna: § 394 ust. 1 rozporządzenia:
§ 394. 1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
4) został złożony wniosek o legalizację, o którym mowa w rozdziale 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub zostało wydane postanowienie o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
5) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
Jednocześnie inwestorzy objęci tym przepisem będą mogli zdecydować się na zastosowanie nowych warunków technicznych.
Podstawa prawna: § 394 ust. 2 rozporządzenia:
2. Dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy inwestor złoży organowi prowadzącemu postępowanie wniosek o ich stosowanie.enie
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