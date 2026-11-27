Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustaw podatkowych, która od 2027 roku miała zmienić progi w PIT. Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański opublikował w mediach społecznościowych ostry wpis, w którym wprost zarzuca głowie państwa działanie na niekorzyść obywateli i faworyzowanie wielkiego biznesu.

Decyzja głowy państwa przekreśla planowane podniesienie progów podatkowych i wywołuje ostrą reakcję szefa resortu finansów

Decyzja Karola Nawrockiego oznacza, że dotychczasowe zasady rozliczeń zostają zamrożone, a pierwszy próg podatkowy pozostanie na poziomie 120 tys. zł. Weto prezydenta przekreśliło rządowy plan podniesienia tego limitu do 130 tys. zł oraz wprowadzenia nowej, pośredniej stawki 24 proc. dla dochodów do 150 tys. zł.

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Tuż po ogłoszeniu decyzji przez Pałac Prezydencki głos zabrał szef resortu finansów. Andrzej Domański w swoim wpisie w serwisie X nie krył oburzenia skutkami, jakie – zdaniem rządu – przyniesie zablokowanie reformy dla domowych budżetów. „Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin” - napisał Andrzej Domański w serwisie X.

Rządowy plan zakładał sfinansowanie ulgi dla pracowników z podwyżki CIT dla największych przedsiębiorstw

Zawetowana ustawa była konstruowana jako system naczyń połączonych. Obniżka podatku dochodowego dla osób lepiej zarabiających – w tym m.in. nauczycieli czy pielęgniarek wpadających w drugi próg po podwyżkach – miała zostać sfinansowana przez podwyższenie stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych przedsiębiorstw o przychodach przekraczających 50 mln euro rocznie. To właśnie ten element stał się główną osią sporu między rządem a prezydentem, który w swoim uzasadnieniu wskazywał, że państwo nie powinno podnosić obciążeń firmom zatrudniającym pracowników.

Minister finansów odniósł się również do tego aspektu decyzji prezydenta, kończąc swój wpis jednoznacznym podsumowaniem. „Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd” - dodał minister finansów i gospodarki. Weto oznacza, że w 2027 roku podatnicy nadal będą rozliczać się według stawek 12 i 32 proc., bez zmian pozostaną także limity w ryczałcie oraz stawka daniny solidarnościowej.

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Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin.



Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 27, 2026

Prezydent Karol Nawrocki wetuje nowelę ustaw podatkowych i mocno krytykuje rząd: „Niewielu daje, większości odbiera”

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wystąpieniu opublikowanym w piątek na platformie X, że nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę podatkową. Prezydent ocenił, że ta ustawa „niewielu daje, większości odbiera”. W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował na swoim profilu na platformie X o swoich decyzjach w sprawie ustaw podatkowych. Odniósł się m.in. do ustawy, która miała wprowadzić nową stawkę PIT i nowy próg podatkowy.

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„Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy” – powiedział prezydent. „Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023” – dodał.

Odniósł się także do zapisanych w ustawie podwyżek podatków. „Ustawa przewiduje podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. dla określonych firm. To wzrost stawki o niemal 16 proc. Przecież oczywiste jest, że efektem tych podatków będą wyższe ceny w sklepach dla konsumentów, ograniczenie podwyżek dla pracowników tych firm oraz spowolnienie rozwoju. Wyższy podatek dla przedsiębiorstwa produkcyjnego oznacza mniej środków na inwestycje, maszyny, wynagrodzenia i rozwój. Może prowadzić do odkładania zatrudnienia, a w trudniejszych przypadkach również do zwolnień – stwierdził prezydent.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę także na wpisaną w ustawie obniżkę limitu umożliwiającego skorzystanie z podatku zryczałtowanego. W jego opinii ta zmiana oznaczała utratę prawa do prostego rozliczenia ryczałtowego i zmuszała do zmiany sposobu opodatkowania.

„Jaki sygnał w ten sposób wysyła państwo? Nie rozwijaj firmy zbyt szybko. Nie przyjmuj zbyt wielu zleceń. Uważaj, by nie przekroczyć limitu. Państwo powinno pomagać przedsiębiorczym ludziom rosnąć, a nie stawiać im kolejne bariery. Tymczasem ponad 40 000 rodzinnych firm zostanie wypchniętych na mniej korzystne mechanizmy podatkowe„ – powiedział prezydent.

Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw pic.twitter.com/9G1QEX89VJ — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Prezydent zwrócił także uwagę na sposób, w jaki ustawa została uchwalona. Ocenił, że narusza ona standardy stabilności prawa i legislacji. „Rząd połączył w jednym akcie selektywną obniżkę PIT z podwyżką CIT i ograniczeniem ryczałtu. Co więcej, uzależnił wejście w życie ulgi od równoczesnego wejścia w życie” – powiedział. „Wątpliwości budził również przebieg prac parlamentarnych. Sejm odrzucił część podwyżek. Rząd ponownie przedstawił jednak niemal identyczne rozwiązania, wręcz bliźniaczy projekt. Cały proces nowej ustawy od pierwszego czytania do uchwalenia przeprowadzono na jednym posiedzeniu w ciągu kilkudziesięciu godzin. Odrzucono wnioski mniejszości i poprawki opozycji domagającej się powrotu do wcześniejszych zapisów. (…) Tak nie powinno się stanowić prawa” – dodał prezydent.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podczas piątkowej konferencji prasowej ocenił, że zawetowana ustawa oferowała „pozorną” ulgę. - To ustawa, którą można skwitować jednym zdaniem: kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. Rozwiązanie zaproponowane przez rządzących z jednej strony zmieniało skalę podatku dochodowego (...), ale z drugiej wprowadzało radykalne zmiany w opodatkowaniu firm - ocenił Leśkiewicz. Jego zdaniem każda firma obciążona podwyższonym podatkiem CIT zrekompensowałaby to sobie wzrostem cen usług i towarów.

Nowy próg podatkowy, wyższy CIT i cięcie limitów dla ryczałtowców. Weto prezydenta zablokowało rewolucję, która miała przynieść miliardy dla NFZ i samorządów

Ustawa, której podpisania odmówił prezydent, zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu miała pozostać na poziomie 12 proc. Ponadto ustawa miała wprowadzić nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł miały pozostać objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie ustawa podnosiła stawkę daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, z 4 do 5 proc. Miała także zwiększyć stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc. Obniżony miał zostać także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Ustawa miała w przyszłym roku zwiększyć dochody sektora finansów publicznych o 2,64 mld zł, z czego budżet państwa miał uzyskać 444 mln zł, a NFZ – prawie 2,2 mld zł. W ciągu 10 lat dochody sektora miały wzrosnąć o ponad 50,7 mld zł, przy czym budżet państwa w tym okresie miał stracić prawie 33,5 mld zł, ale NFZ miał zyskać ponad 31,3 mld zł, samorządy miały dostać ponad 29,6 mld zł, a Fundusz Solidarnościowy – ponad 23 mld zł.