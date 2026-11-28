Przestojem jest czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, ale z przyczyn obiektywnych nie może wykonywać pracy umówionej. Jak należy obliczać wynagrodzenie za czas przestoju? Czy pracownik zawsze ma prawo do wynagrodzenia?

Brak definicji przestoju – co z wynagrodzeniem?

Chociaż w prawie pracy brak jest formalnej definicji przestoju, to w praktyce przyjmuje się, że przestojem jest czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, ale z przyczyn obiektywnych nie może wykonywać pracy umówionej. Za przestój uważa się nieplanowaną przerwę w procesie pracy, której przyczynami mogą być zakłócenia techniczne, organizacyjne, warunki atmosferyczne lub inne.

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Za czas przestoju pracownikowi może przysługiwać wynagrodzenie. Zależy to od tego, po czyjej stronie leżą przyczyny przerwy w pracy. Generalnie, pracownikowi należy się wynagrodzenie, jeżeli przyczyna przestoju nie jest po jego stronie. Jeżeli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, wówczas wynagrodzenie nie przysługuje.

Wynagrodzenie w razie przestoju niezawinionego przez pracownika

Kodeks pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był on gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Należne wynagrodzenie powinno wynikać z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, np. w razie wynagrodzenia akordowego czy prowizyjnego, pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia.

Pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W bieżącym roku minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4806 zł. W 2027 r. będzie to kwota 4950 zł.

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Dopuszczalne jest korzystniejsze uregulowanie zasad wynagradzania pracowników za czas przestoju w umowie o pracę czy aktach zakładowych. W takim przypadku mają zastosowanie zasady korzystniejsze dla pracownika.

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Obliczanie wynagrodzenia za czas przestoju

W przypadku gdy pracownik wynagradzany jest w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania, jego wynagrodzenie należy:

podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

uzyskaną stawkę pomnożyć przez liczbę godzin, za które jest należne wynagrodzenie przestojowe.

Z kolei w sytuacji gdy pracownik jest wynagradzany według stawki godzinowej, jego wynagrodzenie za przestój ustala się mnożąc stawkę za godzinę pracy przez liczbę godzin przestoju.

W przypadku pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie zmienne bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej, do obliczenia jego wynagrodzenia za przestój należy:

ustalić podstawę wyliczeń według zasad określonych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

obliczyć 60 proc. tej podstawy,

kwotę podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, z którego podstawa została przyjęta,

wyliczoną stawkę trzeba pomnożyć przez liczbę godzin, za które jest należne wynagrodzenie przestojowe.

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Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę

Kodeks pracy określa, że na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę. Praca ta powinna być odpowiednia, co oznacza, że:

musi wymagać identycznych lub podobnych kwalifikacji,

musi być możliwa do wykonywania przez pracownika ze względu na jego stan zdrowia.

Za wykonywanie w czasie przestoju powierzonej mu innej pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest za nią przewidziane w regulacjach płacowych pracodawcy. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika lub 60 proc. wynagrodzenia w przypadku pracownika wynagradzanego według innych zasad.

Powierzenie pracownikowi innej pracy na czas przestoju oznacza, że musi ją wykonywać. Odmowa jej wykonywania bez ważnej przyczyny, skutkuje utratą prawa do wynagrodzenia za czas przestoju.

Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Przestój z powodu warunków atmosferycznych

W razie przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, pracownikowi, który wykonuje pracę uzależnioną od tych warunków, wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy będą przewidywały wynagrodzenie.

Pracownikowi na czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju. Wówczas należy wypłacić mu takie wynagrodzenie, które przysługuje za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie innych zasad.

Podstawa prawna