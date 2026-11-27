W piątek, 27 listopada 2026 roku, Kancelaria Prezydenta RP opublikowała oficjalny komunikat dotyczący pięciu ustaw przyjętych przez parlament na przełomie października i listopada. Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził przepisy uszczelniające system podatkowy, regulujące działalność fundacji rodzinnych oraz uruchamiające miliardowe wsparcie dla przemysłu. Jednocześnie głowa państwa odmówiła podpisania nowelizacji podnoszącej opłatę cukrową oraz dużej rządowej reformy podatkowej.

Decyzje podjęte w Pałacu Prezydenckim mają bezpośredni wpływ zarówno na budżety domowe obywateli, jak i na funkcjonowanie tysięcy polskich przedsiębiorstw – od najmniejszych firm rozliczających się ryczałtem, po największe podmioty z branży energochłonnej i spożywczej. Podpisane ustawy wejdą w życie zgodnie z zawartym w nich vacatio legis, natomiast projekty zawetowane wracają teraz do Sejmu, gdzie do odrzucenia sprzeciwu prezydenta wymagana będzie większość kwalifikowana trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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Trzy ustawy z podpisem Prezydenta RP

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta RP, Karol Nawrocki złożył podpis pod trzema aktami prawnymi uchwalonymi przez Sejm 5 listopada 2026 roku:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3137). Jej głównym celem jest uszczelnienie systemów PIT i CIT poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających nadużycia podatkowe. Jednocześnie ustawa wprowadza nowe zwolnienia podatkowe skierowane do rodzin oraz organizacji pozarządowych (NGO). Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 3148). Regulacja dotyczy bezpośrednio fundacji rodzinnych. Z jednej strony uszczelnia zasady ich opodatkowania, zapobiegając niepożądanej optymalizacji, a z drugiej – rozszerza katalog osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Ustawa o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej (druk sejmowy nr 3159). Akt ten uruchamia program pomocowy o wartości 4,8 mld zł, przeznaczony dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wysokimi cenami energii elektrycznej.

Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisania dwóch głośnych regulacji, kierując stosowne wnioski o ponowne rozpatrzenie ustaw przez Sejm.

Pierwsze weto dotyczy ustawy z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk sejmowy nr 3155), która zakładała podwyżkę tzw. opłaty cukrowej. W uzasadnieniu decyzji Kancelaria Prezydenta wskazała, że zwiększenie obciążeń podatkowych nakładanych na producentów napojów niosłoby za sobą poważne ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej polskich sadowników oraz krajowych przetwórców.

W uzasadnieniu decyzji Kancelaria Prezydenta wskazała, że zwiększenie obciążeń podatkowych nakładanych na producentów napojów niosłoby za sobą poważne ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej polskich sadowników oraz krajowych przetwórców. Drugie weto objęło ustawę z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3293), określaną jako rządowa reforma podatkowa. KPRP w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że ustawa nie realizowała obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a w zamian wprowadzała podwyżkę podatku CIT, wzrost daniny solidarnościowej oraz ośmiokrotne obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu.

Ostra krytyka ze strony Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik o „zamrażarce marszałka Czarzastego”

Powody zawetowania ustawy podatkowej szczegółowo przedstawił rzecznik Prezydenta RP, minister Rafał Leśkiewicz. W swoim wystąpieniu zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi oraz ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu, że „po raz kolejny okłamali Polaków”, a samą konstrukcję zawetowanych przepisów skomentował przysłowiem: „kto daje i obiera, ten się w piekle poniewiera”. Rafał Leśkiewicz wyliczył konkretne mechanizmy zawarte w rządowej ustawie, wskazując na ich dysproporcję. Z jednej strony rząd proponował modyfikację skali podatkowej w PIT:

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podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł,

wprowadzenie nowego, drugiego progu dla dochodów w przedziale od 130 tys. do 150 tys. zł ze stawką 24 proc.,

utrzymanie dotychczasowej stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 150 tys. zł.

Z drugiej strony – jak argumentował rzecznik – rządzący chcieli sięgnąć po środki wypracowywane przez przedsiębiorców, wprowadzając radykalne zaostrzenie przepisów dla firm. Chodziło przede wszystkim o podniesienie stawki podatku CIT z 19 proc. do 22 proc. dla przedsiębiorstw osiągających przychody powyżej 50 mln euro oraz drastyczne ścięcie limitu ryczałtu – z dotychczasowych 2 mln euro do zaledwie 250 tys. euro. Zdaniem ministra Leśkiewicza rozwiązania te uderzyłyby przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, polskie firmy oraz polskich ryczałtowców. Rzecznik podkreślił, że każdy podmiot obciążony wyższym CIT lub pozbawiony prawa do ryczałtu zrekompensowałby sobie rosnące koszty prowadzenia działalności, podnosząc ceny towarów i usług, co finalnie odczuliby wszyscy konsumenci. Na zakończenie Rafał Leśkiewicz przypomniał o własnej inicjatywie ustawodawczej głowy państwa. Wskazał, że prezydent Karol Nawrocki jeszcze w ubiegłym roku, tuż po objęciu urzędu, złożył w parlamencie projekt „PIT Zero. Rodzina na plus”, jednak – jak zaznaczył rzecznik – dokument ten nadal „zalega w zamrażarce marszałka Czarzastego”.