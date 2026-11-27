Podwyżki opłaty cukrowej oraz duża rządowa reforma podatkowa zostały zablokowane. Prezydent Karol Nawrocki zawetował obie ustawy, tłumacząc decyzję ochroną portfeli Polaków. Jednocześnie głowa państwa podpisała trzy inne kluczowe projekty – w tym przepisy uszczelniające system podatkowy, nowe regulacje dla fundacji rodzinnych oraz miliardowe wsparcie dla przemysłu.

Decyzje podjęte w Pałacu Prezydenckim mają bezpośredni wpływ zarówno na budżety domowe obywateli, jak i na funkcjonowanie tysięcy polskich przedsiębiorstw – od najmniejszych firm rozliczających się ryczałtem, po największe podmioty z branży energochłonnej i spożywczej. Podpisane ustawy wejdą w życie zgodnie z zawartym w nich vacatio legis, natomiast projekty zawetowane wracają teraz do Sejmu, gdzie do odrzucenia sprzeciwu prezydenta wymagana będzie większość kwalifikowana trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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Trzy ustawy z podpisem Prezydenta RP

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta RP, Karol Nawrocki złożył podpis pod trzema aktami prawnymi uchwalonymi przez Sejm 5 listopada 2026 roku:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3137). Jej głównym celem jest uszczelnienie systemów PIT i CIT poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających nadużycia podatkowe. Jednocześnie ustawa wprowadza nowe zwolnienia podatkowe skierowane do rodzin oraz organizacji pozarządowych (NGO). Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 3148). Regulacja dotyczy bezpośrednio fundacji rodzinnych. Z jednej strony uszczelnia zasady ich opodatkowania, zapobiegając niepożądanej optymalizacji, a z drugiej – rozszerza katalog osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Ustawa o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej (druk sejmowy nr 3159). Akt ten uruchamia program pomocowy o wartości 4,8 mld zł, przeznaczony dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wysokimi cenami energii elektrycznej.

Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisania dwóch głośnych regulacji, kierując stosowne wnioski o ponowne rozpatrzenie ustaw przez Sejm.

Pierwsze weto dotyczy ustawy z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk sejmowy nr 3155), która zakładała podwyżkę tzw. opłaty cukrowej. W uzasadnieniu decyzji Kancelaria Prezydenta wskazała, że zwiększenie obciążeń podatkowych nakładanych na producentów napojów niosłoby za sobą poważne ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej polskich sadowników oraz krajowych przetwórców.

W uzasadnieniu decyzji Kancelaria Prezydenta wskazała, że zwiększenie obciążeń podatkowych nakładanych na producentów napojów niosłoby za sobą poważne ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej polskich sadowników oraz krajowych przetwórców. Drugie weto objęło ustawę z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3293), określaną jako rządowa reforma podatkowa. KPRP w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że ustawa nie realizowała obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a w zamian wprowadzała podwyżkę podatku CIT, wzrost daniny solidarnościowej oraz ośmiokrotne obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu.

Ostra krytyka ze strony Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik o „zamrażarce marszałka Czarzastego”

Powody zawetowania ustawy podatkowej szczegółowo przedstawił rzecznik Prezydenta RP, minister Rafał Leśkiewicz. W swoim wystąpieniu zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi oraz ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu, że „po raz kolejny okłamali Polaków”, a samą konstrukcję zawetowanych przepisów skomentował przysłowiem: „kto daje i obiera, ten się w piekle poniewiera”. Rafał Leśkiewicz wyliczył konkretne mechanizmy zawarte w rządowej ustawie, wskazując na ich dysproporcję. Z jednej strony rząd proponował modyfikację skali podatkowej w PIT:

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podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł,

wprowadzenie nowego, drugiego progu dla dochodów w przedziale od 130 tys. do 150 tys. zł ze stawką 24 proc.,

utrzymanie dotychczasowej stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 150 tys. zł.

Z drugiej strony – jak argumentował rzecznik – rządzący chcieli sięgnąć po środki wypracowywane przez przedsiębiorców, wprowadzając radykalne zaostrzenie przepisów dla firm. Chodziło przede wszystkim o podniesienie stawki podatku CIT z 19 proc. do 22 proc. dla przedsiębiorstw osiągających przychody powyżej 50 mln euro oraz drastyczne ścięcie limitu ryczałtu – z dotychczasowych 2 mln euro do zaledwie 250 tys. euro. Zdaniem ministra Leśkiewicza rozwiązania te uderzyłyby przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, polskie firmy oraz polskich ryczałtowców. Rzecznik podkreślił, że każdy podmiot obciążony wyższym CIT lub pozbawiony prawa do ryczałtu zrekompensowałby sobie rosnące koszty prowadzenia działalności, podnosząc ceny towarów i usług, co finalnie odczuliby wszyscy konsumenci. Na zakończenie Rafał Leśkiewicz przypomniał o własnej inicjatywie ustawodawczej głowy państwa. Wskazał, że prezydent Karol Nawrocki jeszcze w ubiegłym roku, tuż po objęciu urzędu, złożył w parlamencie projekt „PIT Zero. Rodzina na plus”, jednak – jak zaznaczył rzecznik – dokument ten nadal „zalega w zamrażarce marszałka Czarzastego”.