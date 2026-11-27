Najnowszy sondaż United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski kreśli zupełnie nowy scenariusz dla polskiej sceny politycznej. Gdyby obecna koalicja rządząca poszła do wyborów pod jednym szyldem, mogłaby liczyć na samodzielne rządy, podczas gdy rozbita na cztery bloki prawica poniosłaby dotkliwą porażkę. Sprawdź, jak dokładnie rozłożyłyby się mandaty w Sejmie.

przygotuj tytuł lead i 4 śródtytuły zoptymalizowany pod google discover: Gdyby formacje tworzące obecną koalicję rządzącą zdecydowały się na start ze wspólnej listy wyborczej, zdobyłyby ponad 41 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu w sondażu znalazło się PiS z wynikiem 15,4 proc.

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Wspólny blok Koalicji 15 października deklasuje konkurencję. Wyraźny wzrost poparcia

W badaniu United Surveys IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby na liście komitetów partie tworzące obecną większość rządową były w formule jednego bloku – Koalicji 15 października.

Chęć oddania głosu na taki blok zadeklarowało 41,6 proc. badanych. W stosunku do badań sprzed miesiąca poparcie dla tej opcji wzrosło o 2,2 pkt proc.

Wyraźny spadek PiS i cztery rywalizujące ze sobą obozy po prawej stronie

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 15,4 proc. Taki rezultat oznacza spadek o 4,1 pkt proc. względem poprzedniego badania.

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Na kolejnych miejscach znalazły się:

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Konfederacja (14,5 proc., wzrost o 0,6 proc.),

Konfederacja Korony Polskiej (11,6 proc., wzrost 0,8 proc.),

Rozwój Plus (6,3 proc., wzrost o 0,8 proc.),

Partia Razem (4,4 proc., wzrost o 0,3 proc.).

6,2 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Kalkulator wyborczy nie pozostawia złudzeń. Tak wyglądałby nowy podział mandatów

„Przeliczenie poparcia sondażowego na mandaty sejmowe – według kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego – pokazuje, że w tym wariancie Koalicja 15 października uzyskałaby 241 mandatów, co zapewnia jej samodzielną większość bezwzględną w 460-osobowej izbie” – wskazuje WP.

„Z kolei po prawej stronie sceny politycznej rozbicie głosów na cztery odrębne listy skutkuje znacznym osłabieniem siły parlamentarnej: Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu zaledwie 76 posłów, tuż za nim znalazłaby się Konfederacja z 71 mandatami, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyłaby 53 miejsca, a partia Rozwój Plus – 19 mandatów. Partia Razem z wynikiem 4,4 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego i nie wzięła udziału w podziale miejsc” – informuje WP.

Jak przeprowadzono badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski?

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski w dniach 20-22 listopada 2026 r. metodą CATI i CAWI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne oraz ankiety internetowe) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.