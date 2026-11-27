Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w 2025 r. w całej Polsce lekarze wystawili 1,8 mln zwolnień lekarskich z powodu schorzeń psychosomatycznych. Te dane oznaczają, że w naszym kraju średnio co minutę lekarze wystawiają trzy takie zwolnienia. Chodzi m.in. o takie przypadki, kiedy przewlekły stres, stany lękowe czy depresja mocno utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają wykonywanie pracy zawodowej. ZUS przypomina, że również w takich przypadkach, pomocna w odzyskaniu zdrowia i powrocie do aktywności zawodowej może być bezpłatna rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS. Jakie są warunki tej rehabilitacji i jak uzyskać skierowanie?

Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym

Lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. W 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim wystawili ponad 1 mln zwolnień lekarskich, z czego 96,5 tys., czyli ponad 9 proc., dotyczyło zaburzeń psychicznych. Ponad jedna trzecia z nich była związana z reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi. Pięć lat później, w 2025 r., lekarze wystawili w regionie 1,1 mln zwolnień, w tym 106,4 tys. z powodu zaburzeń psychicznych. To o blisko 10 tys. więcej niż pięć lat wcześniej – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Najczęstsze problemy, z jakimi mierzą się Polacy, to reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (36 proc.), zaburzenia lękowe (18 proc.) oraz epizody depresyjne (17 proc.).



W ubiegłym roku łączna liczba dni absencji chorobowej z powodu schorzeń psychosomatycznych wyniosła w województwie kujawsko-pomorskim 2,2 mln, a w całej Polsce – 34,1 mln. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wynosiła około 20 dni. Dane te pokazują, że problemy ze zdrowiem psychicznym często prowadzą do dłuższej nieobecności w pracy. Powrót do zdrowia wymaga nie tylko czasu, ale często również odpowiedniego leczenia i specjalistycznego wsparcia.

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24 dni rehabilitacji i specjalistycznego wsparcia

ZUS nie tylko wypłaca świadczenia osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, ale również pomaga im odzyskać zdolność do aktywności zawodowej. Jedną z form takiego wsparcia jest bezpłatna rehabilitacja lecznicza schorzeń psychosomatycznych, realizowana w ramach prewencji rentowej ZUS.



Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni i odbywa się w ośrodku, w którym pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika, a zajęcia odbywają się przez sześć dni w tygodniu. Pacjenci korzystają m.in. z indywidualnych spotkań z psychologiem, terapii grupowej, treningów relaksacyjnych, ćwiczeń ogólnousprawniających, muzykoterapii i choreoterapii. Ważnym elementem rehabilitacji jest także edukacja zdrowotna. Uczestnicy uczą się m.in. radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym.

Kto może skorzystać z takiej pomocy

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, którym ze względu na stan zdrowia grozi utrata zdolności do pracy. Program skierowany jest również do osób pobierających zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Istotne jest, aby rehabilitacja dawała szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację? Pierwszy krok to rozmowa z lekarzem

Osoby zainteresowane rehabilitacją powinny zwrócić się do swojego lekarza. To on wystawia wniosek o rehabilitację leczniczą (PR-4) i przesyła go elektronicznie bezpośrednio do ZUS-u. Jeśli przygotuje dokument w wersji papierowej, pacjent powinien dostarczyć go do ZUS.



O potrzebie rehabilitacji decyduje lekarz orzecznik ZUS, a od 13 kwietnia 2026 r. również fizjoterapeuta zatrudniony w ZUS. Oceniają oni, czy rehabilitacja daje szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy oraz czy nie ma przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie. Co ważne, osoby skierowane na rehabilitację nie muszą martwić się o koszty pobytu w ośrodku.



ZUS finansuje leczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, a także zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim