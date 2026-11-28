Po świadczeniu wspierającym przyznawanym na maksymalnie 7 lat, także asystencja osobista ma ograniczenie czasowe – wynosi 5 lat. Osoby z trwałą niepełnosprawnością ze stałym orzeczenie, o znacznym stopniu od lat domagają się dożywotniego przyznawania świadczeń.

Prawo to wyklucza - decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia otrzyma maksymalnie na siedem lat. Oznacza to konieczność cyklicznego ubiegania się o pomoc także przez osoby, których stan nie rokuje poprawy. Ograniczenie zapisane jest w art. 6b⁵ ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

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"Art. 6b⁵ ust. 3. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3, wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b⁴ ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat."

Nowa ustawa o asystencji osobistej korzysta z decyzji WZON o przyznaniu punktów (poziom potrzeby wsparcia), która w poprzednim stanie prawnym służyła tylko do wypłaty przez ZUS świadczenia wspierającego. Dziś mamy tak:

Przykład Osoba niepełnosprawna posiada bezterminowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. WZON przyznał jej 95 punktów na siedem lat. Na tej podstawie przyznano świadczenie wspierające i asystencję. Jeżeli następnie uzyska prawo do asystencji na pięć lat, decyzja o asystencji wygaśnie, choć decyzja punktowa WZON będzie wciąż ważna.

Oznacza to, że w okresie ważności decyzji WZON (7 lat) osoba niepełnosprawna będzie dwa razy ubiegała się o asystencję osobistą.

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Wnioski:

System wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce stworzył paradoks biurokratycznym. Choć tysiące obywateli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe (bezterminowo), przepisy prawa zmuszają je do nieustannego stawania przed komisjami przyznającymi świadczenia - czy to będzie ZUS, WZON, mamy tu ciągłe perpetuum mobile. Decyzja Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalająca poziom potrzeby wsparcia obowiązuje maksymalnie 7 lat, ustawa o asystencji osobistej zakłada przyznawanie wsparcia najwyżej na 5 lat. Dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami (90–100 punktów WZON) cykliczne stawanie przed komisją – nawet w warunkach domowych (to jest możliwe) – oznacza traumatyczny i poniżający sprawdzian.

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Są trzy różne zegary w jednym systemie prawnym

Zegar 1. Orzeczenie o niepełnosprawności: W przypadkach nieodwracalnych schorzeń, wad genetycznych czy amputacji wydawane jest bezterminowo.

Zegar 2. Decyzja WZON (i świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS): Zgodnie z art. 6b³ ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Zegar 3. Asystencja osobista: prawo do świadczenia usługi ustalane ma być na okres od roku do maksymalnie 5 lat.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami:

„Wprowadzenie czasowego charakteru decyzji ma na celu zapewnienie cyklicznej weryfikacji faktycznych potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz dostosowanie form i zakresu udzielanego wsparcia do zmieniających się okoliczności życiowych i funkcjonalnych użytkownika.”

Protesty i fala petycji: „Ręka nie odrośnie”

Organizacje pozarządowe oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami od miesięcy kierują petycje do Sejmu, Senatu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ich postulaty są jednoznaczne: w przypadku schorzeń trwałych i nieodwracalnych decyzje WZON oraz asystencja osobista powinny mieć charakter bezterminowy, wzorem orzeczeń lekarskich.

Przykładowy postulat:

„Zmuszanie osób o całkowitej i nieodwracalnej niesamodzielności do ponownego stawania przed komisjami orzeczniczymi co 5 czy 7 lat narusza ich godność i generuje zbędne koszty po stronie państwa. W przypadku schorzeń o charakterze utrwalonym stan funkcjonalny nie ulegnie poprawie, a ponowna ocena służy wyłącznie biurokratycznej kontroli.”

Przykładowa odpowiedź

„Ocena poziomu potrzeby wsparcia nie jest oceną stanu zdrowia, lecz oceną poziomu samodzielności funkcjonalnej. Poziom wsparcia może ulegać zmianom pod wpływem czynników środowiskowych, stosowania nowych technologii wspomagających czy rehabilitacji. Z tego względu zachowanie czasowego limitu ważności decyzji jest niezbędne dla zachowania celowości i kontroli wydatkowania środków publicznych.”

Przedstawiciele osób niepełnosprawnych stale i bezskutecznie składają petycje o dożywotnie świadczenia - przykład

Przykładowo w jednej z nich (trafiła do rządu i prezydenta) padają takie pytania:

"Proszę o odpowiedź na:

1. Czemu Ministerstwo nie chce się zgodzić na przyjęcia zasady, że decyzje o potrzebie wsparcia byłyby wydawane na okres bezterminowy przy schorzeniach trwałych?

(…)

4. Czemu orzeczenia o niepełnosprawności są wydawane z okres bezterminowy przy schorzeniu DPM? – O decyzje o poziomie wsparcia na okres czasowy przy DMP?"

Pytanie od rodzin i samych osób z niepełnosprawnością:

„Czemu Ministerstwo naraża osoby niepełnosprawne na depresją wynikającą ze strachu o Konieczności ponownej weryfikacji o potrzebie wsparcia przy schorzeniach trwałych?”

W imieniu osób z niepełnosprawnością Proszę o ponowne przemyślenie w/w kwestii.

Przedstawiciele kancelarii podsumowali petycję: "Wnioskodawca uważa, że przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, w części dotyczącej ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, są niekonstytucyjne i powinny być zmienione. Zdaniem piszącego decyzja o poziomie potrzeby wsparcia wydawana na potrzeby świadczenia wspierającego powinna być wydawana na ten sam okres co posiadane przez wnioskodawcę orzeczenie o grupie inwalidzkiej (orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Takimi zmianami powinny być objęte osoby, których niepełnosprawność związana jest z występowaniem choroby stałej (tj. DPM), a ich stan zdrowia nie ulega poprawie."

link do petycji