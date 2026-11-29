Nauczyciel początkujący ma dziś na papierze 5308 zł podstawy, ale z naszej autorskiej analizy danych OECD za rok szkolny 2024/2025 wychodzi około 12,3 tys. zł brutto miesięcznie, licząc roczne wynagrodzenie wraz z dodatkami. Taka kwota pojawia się przy prostym założeniu, które przyjęliśmy w wyliczeniach: praca w oświacie ma być opłacana tak samo dobrze jak inne zawody wymagające podobnego wykształcenia. Największa przepaść dzieli dziś nie licea, lecz przedszkola.

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Jasne kryterium: Sprawdziliśmy, ile wyniosłaby pensja nauczyciela po zrównaniu jej ze średnią płacą pracowników o podobnym wykształceniu.

Sprawdziliśmy, ile wyniosłaby pensja nauczyciela po zrównaniu jej ze średnią płacą pracowników o podobnym wykształceniu. Podstawa to nie wszystko: Rozdzielamy minimalną stawkę zasadniczą z tabeli płac od całego rocznego zarobku z dodatkami, który analizuje OECD.

Rozdzielamy minimalną stawkę zasadniczą z tabeli płac od całego rocznego zarobku z dodatkami, który analizuje OECD. Największa dziura jest w przedszkolach: Tam wyliczona luka płacowa sięga niemal 43 proc., podczas gdy w szkołach ponadpodstawowych wynosi niecałe 18 proc.

Jeden warunek, który da się policzyć

Dyskusja o zarobkach w oświacie często rozbija się o hasła, że nauczyciele powinni zarabiać „godnie”. Żeby odpowiedź dało się obronić na liczbach, trzeba najpierw przyjąć mierzalny punkt odniesienia. W tej analizie zakładamy równość średnich rocznych wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników o podobnym poziomie wykształcenia.

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To wybór kryterium, który pozwala ocenić konkurencyjność zawodu na rynku pracy. Nie doliczamy tu dodatkowej premii za odpowiedzialność, szczególne warunki pracy czy braki kadrowe w konkretnych przedmiotach, to wymagałoby osobnej wyceny.

Na każde 100 zł u rówieśników po studiach przypada od 70 do 85 zł

Z raportu OECD Education at a Glance 2026 (tabela D3.2, obejmująca dane płacowe za rok szkolny 2024/2025) wynika, że polscy nauczyciele osiągają średnio:

70 proc. zarobków grupy odniesienia w wychowaniu przedszkolnym,

82 proc. w klasach I–IV szkoły podstawowej,

85 proc. w klasach V–VIII szkoły podstawowej oraz w kształceniu ogólnym szkół ponadpodstawowych.

Żeby dojść z poziomu 70 proc. do pełnych 100 proc., nie wystarczy jednak podwyżka o 30 proc. Prosty rachunek pokazuje skalę dystansu. Jeśli ktoś zarabia 70 zł zamiast 100 zł, podniesienie jego pensji o 30 proc. daje dopiero 91 zł. Pełne wyrównanie wymaga wzrostu o 42,9 proc.

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Największa dziura płacowa jest w przedszkolach. Brakuje aż 3,7 tys. zł

Po zestawieniu wskaźników względnych z rocznymi zarobkami w złotych podawanymi przez OECD (tabela X2.7) i podzieleniu ich przez 12 miesięcy otrzymujemy przybliżony miesięczny ekwiwalent pełnego wynagrodzenia przy założeniu równości płac.

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Wyliczenia w tabeli zaokrąglono do 100 zł i dotyczą one średniego rocznego wynagrodzenia brutto z dodatkami w realiach roku szkolnego 2024/2025:

Etap edukacji Jest (OECD) Powinno być Różnica Wychowanie przedszkolne ok. 8,6 tys. zł ok. 12,3 tys. zł +43% (+3,7 tys. zł) Podstawówka, klasy I–IV ok. 10,0 tys. zł ok. 12,2 tys. zł +22% (+2,2 tys. zł) Podstawówka, klasy V–VIII ok. 10,5 tys. zł ok. 12,3 tys. zł +18% (+1,8 tys. zł) Szkoły ponadpodstawowe ok. 10,4 tys. zł ok. 12,3 tys. zł +18% (+1,8 tys. zł)

Choć docelowy pułap we wszystkich grupach oscyluje wokół 12,2–12,3 tys. zł brutto, punkt startu wygląda zupełnie inaczej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego startują ze znacznie niższego poziomu i to oni potrzebowaliby największego skoku płacowego.

Skąd 12,3 tys. zł, skoro w tabeli płac widać 5308 zł?

Zestawienie tych dwóch liczb wywołuje największe emocje, ale opisują one różne składniki wynagrodzenia. W 2026 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi:

5308 zł brutto - nauczyciel początkujący,

5469 zł brutto - nauczyciel mianowany,

6397 zł brutto - nauczyciel dyplomowany.

Są to jednak wyłącznie stawki podstawowe za pełny wymiar zajęć. Karta Nauczyciela przewiduje szereg dodatków (m.in. stażowy, motywacyjny, funkcyjny, wiejski), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) oraz nagrody. Statystyki OECD sumują cały roczny dochód brutto ze stosunku pracy i dzielą go na 12 miesięcy. Dlatego podwyżki samej pensji zasadniczej nie można wyliczyć przez proste odjęcie 5308 zł od 12,3 tys. zł.

18 godzin przy tablicy to tylko część etatu

W debacie o płacach regularnie wraca argument 18-godzinnego tygodnia pracy. Takie pensum dydaktyczne dotyczy wybranych stanowisk szkolnych (w przedszkolach jest ono wyższe). Zgodnie z Kartą Nauczyciela ustawowy limit czasu pracy pełnozatrudnionego nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, pozostały czas obejmuje przygotowanie zajęć, sprawdzanie prac, inne zadania szkoły, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Potwierdzają to dane z badania kompetencji dorosłych PIAAC przywołane w nocie OECD o Polsce: w 2023 r. pełnozatrudnieni nauczyciele deklarowali średnio 38,6 godziny pracy tygodniowo, wobec 40,8 godziny wśród pozostałych pełnozatrudnionych pracowników z wyższym wykształceniem.

Jak policzyliśmy wynik

Założenie redakcyjne: Model przyjmuje, że docelowa średnia roczna płaca brutto nauczycieli równa się średniej płacy grupy pracowników o podobnym wykształceniu zdefiniowanej przez OECD (pierwszy zestaw kolumn tabeli D3.2, średnie ważone). Równość płac jest założeniem autorskim, a nie oficjalną rekomendacją OECD ani zapowiedzią podwyżek.

Wzór obliczeniowy: Roczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (tabela X2.7) ÷ wskaźnik względnych płac (tabela D3.2) ÷ 12 miesięcy.

Zakres danych: Analiza obejmuje pełnozatrudnionych nauczycieli w wieku 25–64 lat w placówkach publicznych: w wychowaniu przedszkolnym (ISCED02), klasach I–IV (ISCED 1), klasach V–VIII (ISCED 2, kształcenie ogólne) oraz szkołach ponadpodstawowych (ISCED 3, kształcenie ogólne).

Okres odniesienia: Dane płacowe nauczycieli pochodzą z roku szkolnego 2024/2025, a dane grupy porównawczej z 2024 r. (dostosowane przez OECD deflatorem konsumpcji). Wyliczenia są przybliżone i nie korygują różnic wieku wewnątrz grupy, stażu pracy ani regionu.

Źródła: OECD, Education at a Glance 2026, tabele D3.2, X2.7 i X2.8. Karta Nauczyciela, art. 30 i 42, rozporządzenie płacowe, Dz.U. 2026 poz. 1483. IBE i European Agency - klasyfikacja poziomów edukacji. Obliczenia własne.