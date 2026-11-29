Parlament kończy prace nad dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej, która wywróci do góry nogami domowe budżety pacjentów. Już od nowego roku część popularnych preparatów kupowanych dotąd ze zniżką może stać się w pełni płatna, a Ministerstwo Zdrowia zapowiada ostre porządki w wykazie bezpłatnych leków dla emerytów. Sprawdzamy, kto straci najwięcej i jak nie przepłacić przy aptecznym okienku.

Ustawa przyjęta przez Sejm 19 listopada trafiła już pod lupę Senatu, a nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2027 roku. Główny cel resortu zdrowia jest jasny: skończyć z dopłacaniem z budżetu państwa do drogich leków, które mają swoje znacznie tańsze zamienniki lub są dostępne bez recepty.

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Koniec z refundacją leków bez recepty. Ważny wyjątek dla przewlekle chorych

Pierwsza potężna zmiana uderzy we wszystkich pacjentów korzystających ze zniżek. Od 2027 roku z listy leków refundowanych mają wypaść preparaty dostępne bez recepty (tzw. leki OTC) oraz te leki na receptę, które posiadają swoje odpowiedniki bez recepty. Oznacza to, że w aptece trzeba będzie zapłacić za nie 100 procent ceny.

Ustawodawcy zostawili jednak ważną furtkę dla osób zmagających się z długotrwałymi schorzeniami. Jeśli leczenie konkretnej choroby wymaga przyjmowania danego preparatu nieprzerwanie przez ponad 30 dni, lek nadal będzie mógł pozostać na liście refundacyjnej.

Porządki na liście darmowych leków dla seniorów. Które preparaty są zagrożone?

Prawdziwe emocje budzą jednak zapowiedzi zmian w programie bezpłatnych leków dla osób starszych. Ministerstwo Zdrowia chce regularnie weryfikować wykaz darmowych medykamentów i wykreślać z niego najdroższe leki oryginalne, jeśli koszt ich dziennej dawki przekracza 150 procent ceny tańszego odpowiednika.

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Przedsmak tych zmian pacjenci odczuli już przy jesiennej aktualizacji listy. Z wykazu leków wydawanych całkowicie za darmo wypadły wtedy cztery znane preparaty:

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lek przeciwzakrzepowy Eliquis,

popularne leki na cukrzycę typu 2 (Januvia oraz Janumet),

wziewny środek stosowany przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (Ultibro Breezhaler).

Co ważne, te konkretne preparaty nie straciły refundacji całkowicie, seniorzy wciąż kupują je ze zniżką, ale nie dostają ich już za zero złotych. Za darmo w aptece wciąż można jednak otrzymać inne leki zawierające dokładnie tę samą substancję czynną. Nowe przepisy od 2027 roku mają jeszcze mocniej przyspieszyć takie cięcia.

Jak nie przepłacić w aptece? Sprawdź dwie proste zasady

W obliczu zmian na listach refundacyjnych warto pamiętać o dwóch prawach, które pozwalają uratować domowy budżet:

Pytaj farmaceutę o bezpłatny odpowiednik: jeśli Twój dotychczasowy lek wypadł z darmowej puli, poproś w aptece o wydanie zamiennika z tą samą substancją czynną, który nadal znajduje się na liście bezpłatnej. Farmaceuta ma obowiązek Cię o nim poinformować. Receptę na darmowe leki wystawi każdy lekarz: nie musisz już stać w kolejce do lekarza rodzinnego w przychodni NFZ tylko po to, by przepisał Ci stałe leki ze zniżką. Receptę z kodem uprawnień „S” może dziś wystawić każdy lekarz – także podczas prywatnej wizyty u specjalisty, u stomatologa, a nawet uprawniona pielęgniarka czy farmaceuta.

FAQ

Kto może skorzystać z programu bezpłatnych leków dla osób starszych?

Prawo do darmowych leków z wykazu Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdemu pacjentowi, który w dniu wystawienia recepty ma ukończone 65 lat, jest ubezpieczony w NFZ i ma zdiagnozowane schorzenie objęte refundacją dla danego leku.

Czy kod „S” na recepcie gwarantuje, że każdy lek będzie za darmo?

Nie. Aby otrzymać lek za zero złotych, muszą być spełnione trzy warunki jednocześnie: pacjent musi mieć ukończony odpowiedni wiek, lek musi znajdować się na aktualnej liście bezpłatnych leków (wykaz D2), a lekarz musi wpisać na recepcie kod „S”. Jeśli preparat nie widnieje na ministerialnej liście, apteka naliczy standardową opłatę.

Gdzie najszybciej sprawdzić, czy mój lek jest darmowy?

Najprościej zrobić to w darmowej aplikacji mobilnej mojeIKP lub po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wystarczy wpisać nazwę leku w wyszukiwarkę, by natychmiast sprawdzić jego aktualny poziom odpłatności.