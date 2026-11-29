Liwiusz Laska przyznał publicznie to, o czym przedsiębiorcy szeptali od lat – strach przed urzędem realnie wpływa na decyzje o powiększeniu rodziny. Nowy szef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiada koniec starych praktyk i ujawnia, jak mocno w ostatnich miesiącach ścięto kontrole kobiet w ciąży. Mimo deklaracji o większej empatii, eksperci ZUS ostrzegają przed trzema pułapkami formalnymi, przez które świeżo upieczeni rodzice wciąż tracą swoje pieniądze.

Prezes ZUS Liwiusz Laska powiedział, że „Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może być środkiem antykoncepcyjnym. Nie może być tak, że ludzie z obawy przed ZUS-em nie chcą mieć dzieci, więc musimy być bardziej przyjaźni, udzielać wsparcia i gwarantować bezpieczeństwo”. W siedzibie ZUS w Warszawie odbyło się 27 listopada seminarium „Rodzicielstwo jako przesłanka ochrony ubezpieczeniowej osób prowadzących działalność gospodarczą – między konstrukcją prawną a praktyką jej stosowania”. Szef ZUS, otwierając seminarium, podkreślił, że rodzicielstwo to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, a przede wszystkim okres, w którym wszystko się zmienia, a rodzice wchodzą w nowe wyzwania. „Szczególnie jest to istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, nowe obowiązki, zadania. I w tym wszystkim jesteśmy my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma udzielać wsparcia, prowadzić osoby, gwarantować bezpieczeństwo” - zaznaczył.

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Tak mocno ZUS nie ciął kontroli kobiet w ciąży od dawna. Ministra ujawnia, co teraz będzie liczyć się najbardziej

Jak powiedział, w ZUS widać efekty nacisku na tematykę kobiet, macierzyństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. „Przykładowo liczba kontroli dotyczących kobiet w ciąży, zasiłków, od stycznia spadła o 41 proc.” – zaznaczył. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła natomiast, że jednym z priorytetów kierowanego przez nią resortu jest wzmocnienie, wsparcie i ochrona rodzicielstwa i rodziców na rynku pracy.

Zaznaczyła, że ZUS musi być szczelny, sprawdzać, czy środki publiczne, które są przeznaczane na poszczególne świadczenia, są wydawane rzetelnie. Dodała jednak, że druga, nie mniej ważna sprawa to jest „kwestia szacunku, wrażliwości, empatii, podmiotowego traktowania i pamięci, że koszt finansowy to nie jest tylko koszt państwa”.

ZUS pokazał nowe dane o zasiłkach macierzyńskich. Tendencja z ostatnich lat daje sporo do myślenia

Dyrektor departamentu zasiłków w ZUS Urszula Juszczyk w prezentacji o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem przypomniała, z jakich świadczeń rodzice mogą skorzystać. Zasiłek chorobowy w ciąży przysługuje w razie niezdolności do pracy w ciąży z powodu choroby. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługuje natomiast ubezpieczonej w ciąży, jeśli ubezpieczenie chorobowe ustało wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka na wychowanie w celu adopcji albo do rodziny zastępczej.

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Z kolei zasiłek opiekuńczy przysługuje w razie niezdolności do pracy w przypadku konieczności osobistej opieki nad dzieckiem. Juszczyk podkreśliła, że debaty na ten temat są potrzebne, ponieważ m.in. procent zasiłków macierzyńskich z roku na rok spada – np. liczba osób pobierających zasiłki macierzyńskie w 2025 r. w porównaniu z 2023 r. jest mniejsza o 13,1 proc., a w porównaniu do 2024 r. o 5,3 proc.

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Wymieniła również najczęstsze przyczyny braku uprawnień do zasiłków. Jak powiedziała, wynikają one najczęściej z: braku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego albo wydania przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz upływem terminu na skorzystanie z uprawnień przez rodziców np. w przypadku zasiłku macierzyńskiego wystąpienia z wnioskiem po upływie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

O tym obowiązku po urlopie macierzyńskim zapomina niemal każdy. ZUS uruchomił też specjalny adres dla rodziców

Zaznaczyła, że kwestią, o której ubezpieczeni również zapominają, jest konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Juszczyk przypomniała również, że rodzice mają do dyspozycji m.in. adres e-mail mama@zus.pl, na który osoby mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań, głównie związanych z rodzicielstwem. Oprócz tego ZUS udostępnił online oraz w oddziałach ZUS w wersji papierowej „Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci”, który zawiera wyjaśnienia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z uwzględnieniem poszczególnych tytułów do ubezpieczeń oraz świadczeń z zakresu ubezpieczenia chorobowego.