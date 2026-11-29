Zająłem się ostatnio nowym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki, które zakazuje umieszczać zbyt blisko domu altanek i wiat śmietnikowych (limity 10 m od domu i 3 m od ogrodzenia + wyjątki). Okazało się jednak, że jest tu drugi temat – altanki i wiaty muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych (chodzi o ścianki, a nie zadaszenie). Czyli nie zbudujesz już miejsca do czasowego gromadzenia stałych odpadów z każdego materiału. Musi mieć ono oznaczenia A1, A2, d0 lub B, d0 (oznaczenia klasy reakcji na ogień).

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I to może się okazać równie ważniejszym tematem niż odległość 10 metrów od domu altanki. bo wymusza na właścicielach domów starannego sprawdzania materiałów użytych do budowy altanek.

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Nowy zakaz od rządu. Tym razem altanki i wiaty. Z drewna nie wybudujesz. Chyba, że z klasą A1, A2,d0 lub B,d0

W temacie uzyskałem stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przytaczam je w całości:

"Panie Redaktorze,

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, dalej zwane „nowym rozporządzeniem Wt” zostało 20 listopada 2026 r. podpisane przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz skierowane do Rządowego Centrum Legislacji do publikacji. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym pod dniu ogłoszenia.

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Przepisy § 20 nowego rozporządzenia Wt regulują kwestie sytuowania miejsca do gromadzenia odpadów stałych względem okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, granicy działki budowlanej, placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacyjnego czy boiska. Przepis ten ma na celu w głównej mierze zniwelowanie uciążliwości związanych z zapachami dochodzącymi z gromadzonych odpadów.

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Przepis § 20 nowego rozporządzenia Wt nie reguluje kwestii odległości od ściany budynku. Jednakże przepis § 19 ust. 2 nowego rozporządzenia Wt wskazuje zamknięty katalog rozwiązań, które mogą stanowić miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Zgodnie z tym przepisem miejscem do gromadzenia odpadów stałych może być m.in. zadaszona osłona lub przestrzeń wydzielona ścianami pełnymi lub ażurowymi wykonanymi z materiałów i wyrobów o klasie reakcji na ogień A1, A2,d0 lub B,d0. Oznacza to, że nie można wykonać „altanki śmietnikowej” z innych materiałów niż wymienione w tym przepisie. Warunek ten jest związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. Zdarzały się bowiem przypadki zajęcia pożarem „altanki śmietnikowej” od pożaru śmieci, a następnie pożaru elewacji budynku."

Jest to nowość. Nie było takich wymogów w poprzednim stanie prawnym.

Co to jest A1, A2,d0 lub B,d0?

Oznaczenia A1, A2, B, C, D, E i F mówią, jak wyrób zachowuje się pod wpływem ognia. A1 to wyrób w praktyce niepalny. Schodząc w dół z A1 w kierunku F zbliżamy się do materiałów nieodpornych na ogień. Są jeszcze dopiski d0, które widziałem, że są opisywane jako brak płonących kropli lub cząstek w ciągu 10 minut badania.

Klasy reakcji na ogień:

Oznaczenie Co oznacza A1 Wyrób niepalny. A2,d0 Wyrób o bardzo ograniczonym udziale w rozwoju pożaru. W badaniu nie pojawiają się płonące krople ani cząstki. B,d0 Wyrób o ograniczonym udziale w rozwoju pożaru. W badaniu nie pojawiają się płonące krople ani cząstki.

Wymóg dotyczy ścian bocznych, a nie zadaszenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych namiesza w sprawach domów

Nowe rozporządzenie wprowadza wymogi:

odległość 10 metrów od domu jednorodzinnego i 3 metry od ogrodzenia (nie stosuje się 3 metrów, jak granica działki sąsiaduje z drogą albo śmietnikiem sąsiada). Wymóg stosowania materiałów ognioodpornych przy budowie altanek śmieciowych.

Limity odległości do domu i ogrodzenia:

Przykład 1: Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik nie znajduje się przy ulicy, musi być oddalony o co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz o 3 metry od granicy działki. Oznacza to, że właściciel musi uwzględnić oba ograniczenia przy planowaniu lokalizacji śmietnika i domu, co może być szczególnie trudne na małych działkach.

Limit 10 metrów i 3 metrów, gdy śmietnik nie jest przy ulicy (AI) Własne

Przykład 2: Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy

Jeżeli śmietnik znajduje się przy ulicy, nie obowiązuje wymóg zachowania 3 metrów od granicy działki od strony drogi. Nadal jednak trzeba zachować co najmniej 10 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, co może utrudnić budowę domu na niewielkiej działce.

Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy (AI) Własne

Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy Nowy zakaz przy budowie domu - Limit 10 metrów, gdy śmietnik jest przy ulicy (AI) Własne Wygenerowany przez AI

Przykład 3: Limit 3 metry między sąsiadami - po 3 metry od każdego sąsiada

Jeżeli dwóch sąsiadów chce ustawić śmietniki przy wspólnej granicy działek, każdy z nich musi co do zasady zachować odległość co najmniej 3 metrów od tej granicy. Oznacza to, że między śmietnikami powinno być co najmniej 6 metrów.

Limit 3 metry między sąsiadami (AI) Własne Wygenerowany przez AI

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy miejsca gromadzenia odpadów na sąsiednich działkach bezpośrednio do siebie przylegają. Wówczas mogą znajdować się przy samej granicy, bez zachowania 3 metrów po każdej stronie. Nie wystarczy jednak, że śmietniki stoją blisko siebie – muszą tworzyć dwa bezpośrednio sąsiadujące miejsca gromadzenia odpadów.

Podsumowanie zakazów:

Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Nowy limit 10 metrów albo 13 metrów przy budowie domu. Wybudujesz dom nie tam, gdzie chcesz. Albo w ogóle nie wybudujesz. Własne

Limity można obejść poprzez rezygnację z utwardzenia altanki albo wiaty