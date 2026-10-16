W dniu 13 października 2026 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium dotyczące praw osób w kryzysie psychicznym w postępowaniach sądowych. Jego celem była zapoznanie się z wyzwaniami w tej kwestii oraz próba wypracowania rozwiązań mających na celu lepszą ochronę praw i godności osób w kryzysie psychicznym.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentów listów adresowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przez osoby w kryzysie psychicznym i ich bliskich. Z ich treści wynika brak wsparcia instytucjonalnego, wpływu na własne życie oraz niezrozumienie.

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Ograniczenie autonomii osób w kryzysie psychicznym

Następnie RPO wskazał, iż przysługujące osobom w kryzysie psychicznym gwarancje procesowe i materialne mają charakter jedynie formalny a nie rzeczywisty. Problem ma charakter systemowy z uwagi na fakt podejścia do tej grupy osób, prowadzące do ograniczenia ich autonomii. Ważne jest zapewnienie takim osobom rzeczywistego udziału w postępowaniu oraz możliwość wyrażenia własnego stanowiska.

Przewlekłość postępowań sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

Jednym ze stwierdzonych problemów jest przewlekłość postępowań sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta. Prawomocne rozstrzygnięcia często zapadają już po zakończeniu hospitalizacji tym samym niezasadność zastosowania tego środka pozostaje bez wpływu na faktyczne pozbawienie wolności. Takie sytuacje w odczuwalny sposób ogranicza praktyczne znaczenie wydawanych rozstrzygnięć.

Komunikacja z pełnomocnikiem procesowym

Wskazano również na trudności z komunikacją z pełnomocnikami wyznaczanymi z urzędu, obowiązkowo w tego rodzaju postępowaniach. Podniesiono na kwestie trudności w kontakcie z obrońcom lub brak informacji o przebiegu sprawy. Niektóre osoby w kryzysie psychicznym nigdy nie miały okazji z nim porozmawiać.

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Kwestia rozpoznawania wniosków z przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Rzecznik wskazał na krótki czas posiedzeń sądowych przeznaczonych na rozpatrzenie poszczególnych spraw co wpływa na praktyczną możliwość wnikliwego zbadania sytuacji uczestników postępowania. Podniósł również kwestie biegłych sądowych ich niedobór, trudności organizacyjne, wynagrodzenia co łącznie wpływa na długość postępowań sądowych. RPO zauważył również iż części opinii sądowo-psychiatrycznych zamiast zawierać wnioski ma charakter odtwórczy.